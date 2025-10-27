Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα

Χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν έπειτα τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να μην έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τα πρόστιμα εφόσον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός του δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών με βάση τη διαδικασία θα πρέπει μέσω της πλατφόρμας myCar να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους και στη συνέχεια να υποβάλουν το δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την απαλλαγή του οχήματος τους από τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στην εφαρμογή δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (πχ κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

Σημειώνεται ότι ακόμη και αν κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν προλάβει την προθεσμία της 31η Οκτωβρίου, θα μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώσει τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία χωρίς ωστόσο η κίνηση τους αυτή να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Οι ΔΟΥ στη συνέχεια θα λάβουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι ΔΟΥ προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και μαζί με το πρόστιμο το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 και τα νέα πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πρέπει να ξεχνούν ότι στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να αναρτήσει τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς (2026) που παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με φέτος με τη ημερομηνία εξόφλησης τους να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται νέο πλαίσιο προστίμων για εκπρόθεσμη πληρωμή, το οποίο είναι πλέον κλιμακωτό:

Εάν τα τέλη καταβληθούν μέσα στον Ιανουάριο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού των τελών.

Αν η εξόφληση μετατεθεί για τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.

Από την 1η Μαρτίου και μετά, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε σχέση με την αρχική οφειλή, δηλαδή φτάνει το 100% του τέλους κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τα πιο φθηνά οχήματα, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

