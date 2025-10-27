Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα

Περιθώριο έως τις 31 Οκτωβρίου για προσκόμιση δικαιολογητικών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας 2020: Ποιοι μπορούν να γλιτώσουν τα πρόστιμα
Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χιλιάδες είναι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν έπειτα τις διασταυρώσεις της ΑΑΔΕ να μην έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Οι ιδιοκτήτες αυτοί έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν τα πρόστιμα εφόσον μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και συγκεκριμένα μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 αποδείξουν με παραστατικά ότι λόγω της κατάστασης του οχήματός του δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών με βάση τη διαδικασία θα πρέπει μέσω της πλατφόρμας myCar να δηλώσουν την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους και στη συνέχεια να υποβάλουν το δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την απαλλαγή του οχήματος τους από τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, στην εφαρμογή δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (πχ κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

Σημειώνεται ότι ακόμη και αν κάποιος από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων δεν προλάβει την προθεσμία της 31η Οκτωβρίου, θα μπορεί μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώσει τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία χωρίς ωστόσο η κίνηση τους αυτή να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

Οι ΔΟΥ στη συνέχεια θα λάβουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι ΔΟΥ προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Αν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά δεν αποδεικνύεται η μη υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας 2020 τότε τα αντίστοιχα τέλη συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας και μαζί με το πρόστιμο το συνολικό ποσό που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι ανέρχεται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 και τα νέα πρόστιμα

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πρέπει να ξεχνούν ότι στις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναμένεται να αναρτήσει τα «ραβασάκια» για τα τέλη κυκλοφορίας της νέας χρονιάς (2026) που παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με φέτος με τη ημερομηνία εξόφλησης τους να λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιείται νέο πλαίσιο προστίμων για εκπρόθεσμη πληρωμή, το οποίο είναι πλέον κλιμακωτό:

  • Εάν τα τέλη καταβληθούν μέσα στον Ιανουάριο, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού των τελών.
  • Αν η εξόφληση μετατεθεί για τον Φεβρουάριο, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%.
  • Από την 1η Μαρτίου και μετά, το πρόστιμο διπλασιάζεται σε σχέση με την αρχική οφειλή, δηλαδή φτάνει το 100% του τέλους κυκλοφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και για τα πιο φθηνά οχήματα, το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Φουντώνουν» οι φήμες για ιστορική συμφωνία Apple και SpaceX

09:50ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι νέες συλλήψεις που έρχονται και το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Βασιλιάς Κάρολος «πετά» τον Πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge - Η αντίδρασή του

09:42LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Μάγκες μου, πήγαν όλα καλά» - Η ανάρτηση μετά το νέο χειρουργείο - Βίντεο

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Concept C: Επιστροφή στην ουσία της οδήγησης

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

09:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν έσχες 2025:  Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκκένωσαν τις εστίες τους πριν την άφιξη του κυκλώνα Montha

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

09:11ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν έφτανε η 40άρα του Αντετοκούνμπο για τους Μπακς και ήττα από Καβαλίερς – Τα αποτελέσματα

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Πούτιν: Θα έπρεπε να τερματίζει πολέμους αντί να δοκιμάζει πυραύλους - «Ανάρμοστη συμπεριφορά»

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

09:01ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η αργία – Σημαντικές διευκρινίσεις

08:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φονικό δίδυμο και El Profesor - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κατηγορούμενος για «πολιτική κατασκοπεία» ο Ιμάμογλου

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Τελική συμφωνία για το TikTok «πιθανώς» την Πέμπτη - Αντίστροφη μέτρηση για τη συνάντηση με Σι Τζινπίνγκ

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει το βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:04ΕΛΛΑΔΑ

Διευθύντρια του ΙΚΑ έπαιρνε παράνομα επιδόματα από ασφαλισμένους και τώρα ο ΕΦΚΑ τα ζητάει πίσω από του πολίτες

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος στο πανηγύρι - Πού επικεντρώνοναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπιόρν Άντρεσεν: Πέθανε το «ομορφότερο αγόρι στον κόσμο» - Ο «Θάνατος στην Βενετία», ο Βισκόντι και η «ταμπέλα» που τον «στοίχειωσε» σε όλη του τη ζωή

08:14ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Γιαννιτσά

06:28ΚΟΣΜΟΣ

«Έκρηξη οργής»: Ιρλανδικό χωριό 4.500 κατοίκων φιλοξενεί 2.300 μετανάστες σε πολυτελές ξενοδοχείο - Σεξουαλική επίθεση σε 10χρονη από Αφρικανό προκάλεσε διαμαρτυρίες και επεισόδια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δραστών - Πάνω από 150 ίχνη DNA και αποτυπώματα

08:57WHAT THE FACT

Shimming: Η νέα απάτη στα ATM που αδειάζει λογαριασμούς - Πώς θα προστατευτείτε

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σύλληψη Ουκρανού επιστήμονα από τη Ρωσία στην Ανταρκτική προκαλεί διεθνή ένταση

09:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μπαρούτι» το κλίμα στο ΠΑΣΟΚ: Η απουσία Ανδρουλάκη από την κηδεία Σαββόπουλου και ο διευθυντής μιας μέρας

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές καταιγίδες και 30άρια - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων χαρίζει σχεδόν όλη την περιουσία του – Η ιστορία που συγκινεί

07:26ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν σε Αθήνα και Πειραιά

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Κινέζος δούλευε 73 ώρες την εβδομάδα για να ξεπληρώσει χάρη και του επιδικάστηκαν 155.000 ευρώ

06:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη από τα 58,5 - Αναλυτικός οδηγός με παραδείγματα

09:01TRAVEL

Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά: Το πανέμορφο χωριό που γυρίστηκε η ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη

09:33ΕΛΛΑΔΑ

ΗΣΑΠ: Ανησυχία για τον σταθμό στο Μοναστηράκι – Οξείδωση στις σιδηροδοκούς και πρόβλημα στατικότητας

06:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τρία εκατομμύρια πολίτες θα δουν πληρωμές έως τα Χριστούγεννα: Ποιοι θα εισπράξουν πόσα και πότε

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στο Σύνταγμα ο Πάνος Ρούτσι: «Δεν θα περάσει - Θα είμαστε εδώ κάθε βράδυ»

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η γκρίνια για τον Σκέρτσο, το βαρύ κλίμα για Ανδρουλάκη, ερωτήσεις… Φραπέ, κάτι τρέχει με Generalli-Ευρωκλινική, οι δουλειές των Ευρωσυμβούλων, η Premia και η δυσπιστία και η συγχώνευση που φέρνει placement

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ