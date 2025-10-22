Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα myCAR - Χρήσιμος οδηγός

Νωρίτερα από ό,τι συνέβη το 2025, αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα το 2026. Ενώ φέτος η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε στις 10 Απριλίου, το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι την επόμενη χρονιά θα τεθεί σε λειτουργία την Τετάρτη, 1η Απριλίου 2026.

Η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες ΙΧ που έχουν καταθέσει τις πινακίδες τους στην Εφορία (καθεστώς ακινησίας) και επιθυμούν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους ξανά στους δρόμους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Πώς λειτουργεί η άρση ακινησίας και ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Η διαδικασία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα το 2026 αναμένεται να είναι ίδια με την περυσινή. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συνδεθεί στην πλατφόρμα myCAR με τους κωδικούς TaxisNet, να επιλέξει την ενέργεια «Άρση Ακινησίας», να ορίσει τον αριθμό μηνών που επιθυμεί να κινήσει το όχημά του και να πραγματοποιήσει την καταβολή των αναλογικών τελών. Προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι ασφαλισμένο για ολόκληρο το διάστημα της κυκλοφορίας του.

Το ελάχιστο διάστημα που μπορεί να γίνει άρση ακινησίας είναι ένας μήνας. Η πληρωμή είναι αναλογική: για παράδειγμα, εάν κάποιος επιθυμεί να επανακυκλοφορήσει το όχημά του για 1 μήνα, υποχρεούται να εξοφλήσει το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για 4 μήνες το 4/12 κ.ο.κ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ΙΧ μπορεί να κάνει άρση ακινησίας του αυτοκινήτου του μόνο μία φορά εντός του ίδιου έτους με αναλογική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας. Μετά τη λήξη του διαστήματος κυκλοφορίας, το όχημα επιστρέφει αυτόματα σε καθεστώς ακινησίας. Επίσης, εάν κάποιος εξοφλήσει τα αναλογικά τέλη αλλά τελικά δεν κινήσει το όχημα, δεν γίνεται επιστροφή των χρημάτων.

Συνιδιοκτησία, εξαιρέσεις και πληρωμή όλου του έτους

Σε περιπτώσεις συνιδιοκτητών οχημάτων, απαιτείται συμφωνία όλων για την άρση της ψηφιακής ακινησίας. Οι συνιδιοκτήτες θα ενημερωθούν μέσω email ή προσωποποιημένης πληροφόρησης και πρέπει να εγκρίνουν το σχετικό αίτημα.

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή άρση γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία. Αν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες του οχήματος φυσικά στην αρμόδια ΔΟΥ, υποχρεούται να απευθυνθεί εκεί για να υποβάλει το σχετικό αίτημα και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας, αφού πρώτα πληρώσει τα αναλογούντα τέλη και έχει ενεργό ασφαλιστήριο.

Τέλος, ο ιδιοκτήτης θα κληθεί να πληρώσει ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση που το αυτοκίνητο πωληθεί ή διαγραφεί οριστικά (π.χ. λόγω εξαγωγής) κατά τη διάρκεια της περιόδου άρσης ακινησίας.

Διαβάστε επίσης