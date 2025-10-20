Ανασφάλιστα οχήματα: Τα πρόστιμα ανάλογα με την παράβαση – Πότε διπλασιάζονται

Τα πρώτα «ραβασάκια» έχουν ήδη σταλεί σε περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα που κυμαίνονται από 250 ευρώ έως 1.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα έχουν αποσταλεί:

100.971 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για μη συμμόρφωση ασφάλισης.

σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 108.781 για 101.721 ειδοποιήσεις σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα, συνολικά 110.037, που αφορούν σε μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα και πότε διπλασιάζονται

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται ανά κατηγορία και στάδιο παράβασης.

Ανασφάλιστα οχήματα:

1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά Δ.Χ.

500 ευρώ για επιβατηγά

250 ευρώ για δίκυκλα

Μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας:

Αναφορικά με τα μη πληρωμένα τέλη κυκλοφορίας το πρόστιμο ισούται με τα ετήσια τέλη, συν το οφειλόμενο ποσό. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως από τον Ιανουάριο του 2026 τίθενται σε εφαρμογή για κλιμακωτά πρόστιμα.

Μη διενέργεια ΚΤΕΟ:

400 ευρώ

Υποτροπή:

Σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται διπλασιασμός προστίμων και υποχρεωτική αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως σε περίπτωση παράβασης τα έγγραφα του ιδιοκτήτη επιστρέφονται μόνο με απόδειξη πληρωμής προστίμου και βεβαίωση συμμόρφωσης (ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή τέλη κυκλοφορίας).

Σε περίπτωση που ο δεύτερος ηλεκτρονικός έλεγχος, μετά από τρεις μήνες δείξει εκ νέου μη συμμόρφωση, η αφαίρεση πινακίδων θα γίνεται υποχρεωτικά και χωρίς νέα ειδοποίηση.

Πώς ενημερώνονται οι πολίτες

Οι πολίτες και οι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων ενημερώνονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που τηρούνται στα μητρώα του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) τα στοιχεία επικοινωνίας τους, θα λάβουν sms και email από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ οι υπόλοιποι θα ειδοποιηθούν με email από την ΑΑΔΕ. Στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με κάποιον από τους προαναφερόμενους τρόπους, θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις μέσω ταχυδρομείου.

Ωστόσο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων που αφορούν στο όχημά τους, είτε μέσω gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους επιβάλλονται διαφορετικά σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διπαλσιάζονται, ενώ υπάρχει και σοβαρός κίνδυνος να τους αφαιρεθούν υποχρεωτικά οι πινακίδες χωρίς κάποια νέα ειδοποίηση.

Διαβάστε επίσης