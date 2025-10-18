Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

Πότε αναρτώνται τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, πότε και πώς πληρώνονται – Όλες οι απαντήσεις στον πλήρη οδηγό του Newsbomb

Γιάννης Νικηφοράκης

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ
EUROKINISSI.
Περισσότεροι από 4 εκατ. οδηγοί θα λάβουν ειδοποιητήρια για τα τέλη κυκλοφορίας 2026, συνολικής αξίας περίπου 1,2 δισ. ευρώ.

Η προθεσμία πληρωμής λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2025 και από την επόμενη ημέρα ενεργοποιείται το νέο καθεστώς κλιμακωτών προστίμων, που κυμαίνονται από 25% έως 100% επί του αρχικού ποσού.

Τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, myCAR.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών καθορίζεται από τρεις παράγοντες: Την ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO₂.

teli kykloforias infographic

Τα πρόστιμα

Μετά την 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και λήγει η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας, τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε:

  • +25% των τελών για πληρωμή εντός Ιανουαρίου.
  • +50% των τελών για πληρωμή εντός Φεβρουαρίου.
  • +100% των τελών για πληρωμή από το Μάρτιο και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το πρόστιμο για μη καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 30 ευρώ.

Δήλωση ακινησίας

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου έχουν περιθώριο οι ιδιοκτήτες να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, έχοντας ωστόσο τη δυνατότητα πληρωμής τελών με τον μήνα από τον ερχόμενο Απρίλιο.

Η δήλωση ακινησίας γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myCar, χωρίς να χρειάζονται επισκέψεις στην Εφορία.

Αυτό που έχουν να κάνουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων, είναι να καταχωρήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμούν να θέσουν σε ακινησία, τον ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής, την οδό και τον αριθμό και να δηλώσουν το χώρο στάθμευσης, ο οποίος πρέπει να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος.

Αν υπάρχουν συνιδιοκτήτες, ενημερώνονται για το αίτημα που θα πρέπει να εγκρίνουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Τι «έδειξαν» οι πρώτοι μαζικοί έλεγχοι

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας από κλιμάκια της Αρχής, με τα «ραβασάκια» να αφορούν ιδιοκτήτες που είτε έχουν ανασφάλιστα οχήματα είτε δεν έχουν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Αυτοί οι σαρωτικοί έλεγχοι, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Νόμου 5113/2024, έχουν ως βασικό στόχο τον εντοπισμό οχημάτων που κυκλοφορούν χωρίς να έχουν εκπληρώσει τρεις βασικές υποχρεώσεις: Την ασφάλιση, την καταβολή τελών κυκλοφορίας και την ολοκλήρωση των τυπικών ελέγχων ΚΤΕΟ.

Η συνολική δράση αποσκοπεί στη διαμόρφωση μίας «ενιαίας εικόνας» για όλα τα στοιχεία των οχημάτων, λύνοντας χρόνια προβλήματα που προέκυπταν από τις αποκλίσεις μεταξύ των διαφορετικών μητρώων.

– Για μη συμμόρφωση ασφάλισης, αποστέλλονται συνολικά 108.781 ειδοποιήσεις (100.971 σε πολίτες και 7.810 σε νομικά πρόσωπα).

– Για μη συμμόρφωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, αποστέλλονται συνολικά 110.037 ειδοποιήσεις (101.721 σε πολίτες και 8.316 σε νομικά πρόσωπα).

Συνολικά, περισσότερες από 219.000 ειδοποιήσεις θα φτάσουν στους ιδιοκτήτες οχημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να αναζητήσουν αναλυτικά τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων για το όχημα που έχουν μέσω της πύλης gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και Φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», ή απευθείας στο oximata.gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet.

