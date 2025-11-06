Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ

Η ψηφοφορία της Πέμπτης στο Austin κρίνει το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβής στην ιστορία, μαζί με προτάσεις για επένδυση στην xAI, αλλαγές στη διακυβέρνηση και πολιτική ουδετερότητα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Tesla: Σήμερα ψηφίζουν οι μέτοχοι για την αμοιβή των 878 δισ. δολαρίων στον Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ παρευρίσκεται σε τελετή μνήμης για τον συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025, στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. 

AP
Σε μια απόφαση - σταθμό που αναμένεται να ληφθεί με ψηφοφορία σήμερα, οι μέτοχοι της Tesla καλούνται να εγκρίνουν ή να απορρίψουν το μεγαλύτερο πακέτο αμοιβής στην ιστορία. Το οποίο φυσικά θα κατευθυνθεί στις τσέπες του πλουσιότερου ανθρώπου του κόσμου Έλον Μασκ.

Η ψηφοφορία πραγματοποιείται στη γενική συνέλευση, στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Austin του Τέξας, και αναμένεται να καθορίσει την πορεία του ομίλου, που επεκτείνεται πέρα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική.
Αν εγκριθεί, το πακέτο θα θεωρηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική Μασκ. Αν απορριφθεί, μπορεί να προκαλέσει αναταράξεις.

Το πακέτο των 878 δισ. δολαρίων

Το σχέδιο αμοιβής θέτει υψηλούς στόχους για την Tesla: Παράδοση 20 εκατ. οχημάτων την επόμενη δεκαετία, ανάπτυξη ενός στόλου ρομποταξί που θα αγγίζει τον ιλιγγιώδη αριθμό του ενός εκατομμυρίου, αλλά και σειρά χρηματιστηριακών οροσήμων που θα πρέπει να «κατακτήσει» η εταιρεία.

Με σημερινή αποτίμηση άνω των 1,5 τρισ. δολαρίων, η εταιρεία θα πρέπει να απογειωθεί από τα 2 έως τα 8,5 τρισ. δολάρια για την πλήρη ενεργοποίηση του πακέτου έτσι ώστε ο Μασκ να λάβει το πλήρες ποσό.

Η έγκριση πάντως του πακέτου θεωρείται πιθανή, καθώς ο Μασκ κατέχει περίπου 15% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Υποστηρικτές του σημειώνουν ότι οι στόχοι είναι ιδιαίτερα φιλόδοξοι και ότι οι επενδυτές θα ωφεληθούν αν επιτευχθούν και θα βάλουν αντίστοιχα χρήματα στις δικές τους τσέπες.

Από την άλλη βέβαια, σημαντικοί θεσμικοί μέτοχοι - μεταξύ των οποίων το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο - αντιτίθενται, χαρακτηρίζοντας την αμοιβή υπερβολική. Ως απάντηση σε αυτό, το διοικητικό συμβούλιο έχει προειδοποιήσει ότι ο Μασκ μπορεί να αποχωρήσει αν η πρόταση απορριφθεί.

Οι τεταμένες σχέσεις με τις άλλες εταιρείες του Μασκ

Στην ατζέντα που θα συζητηθεί, πέρα από τα χρηματικά έπαθλα για τον Μάσκ, βρίσκεται και η πρόταση για επένδυση της Tesla στην xAI, την νεοφυή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Μασκ. Ο ίδιος έχει πει δημόσια ότι θεωρεί πως η Tesla πρέπει να στηρίξει την xAI.

Όμως μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει την πρόταση. Οι μέτοχοι θα αποφασίσουν αν μια τέτοια κίνηση ενισχύει τη στρατηγική της Tesla στην AI ή αν εγκυμονεί κινδύνους σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς οι δραστηριότητες των εταιρειών του Μασκ συχνά αλληλοεπικαλύπτονται. Ταυτόχρονα όμως οι μέτοχοι θα κληθούν να εξετάσουν την κατάργηση της απαίτησης υπερπλειοψηφίας για σημαντικές αποφάσεις και την αντικατάστασή της με απλή πλειοψηφία. Παρόμοιες προσπάθειες έγιναν το 2019, το 2021 και το 2022, χωρίς επιτυχία.

Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν ότι η αλλαγή μπορεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιρροή του Μασκ στην Tesla. Το αποτέλεσμα θα δείξει πόσο οι μέτοχοι θέλουν να μεταβάλουν τη δομή διακυβέρνησης της εταιρείας.

Έλον Μασκ

ψΟ διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Elon Musk, χαιρετά κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στο εργοστάσιο της Tesla στο Fremont της Καλιφόρνια, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012. Τα πρώτα σεντάν μαζικής παραγωγής που προσφέρει η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla βρίσκονται πλέον στο δρόμο.

AP

Το αγκάθι των πολιτικών επιλογών του Μασκ

Ίσως και ως «αντίδωρο» οι μέτοχοι της Tesla θα κληθούν να αποφασίσουν ακόμη για μια πρόταση που προβλέπει την υιοθέτηση πολιτικής «πολιτικής ουδετερότητας». Το συγκεκριμένο μέτρο θα απαγορεύει την κομματική δραστηριότητα από την εταιρεία και τα στελέχη της, με την εποπτεία να αναλαμβάνει ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο προς το παρόν αντιτίθεται, υποστηρίζοντας ότι οι υφιστάμενες πολιτικές εξασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία. Όμως στην πραγματικότητα η πρόταση αποτελεί τεστ για τη στάση των επενδυτών απέναντι στο έντονο δημόσιο προφίλ του Μασκ, που έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις - ιδίως μετά τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, γεγονός που απομάκρυνε μέρος του αγοραστικού κοινού της Tesla.

