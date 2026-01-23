Φορολογικές δηλώσεις: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για την υποβολή - Ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων

Ξεκίνησε η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δεδομένων για τις φορολογικές δηλώσεις, καθώς οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να διαβιβάζουν τα απαιτούμενα στοιχεία για τις απαραίτητες διασταυρώσεις και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων εισοδήματος.

Στις 27 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για την ολοκλήρωση των δεδομένων, ενώ σε περίπτωση καθυστέρησης διαβίβασης στοιχείων από φορείς του Δημοσίου, προβλέπεται πρόστιμο 2.500 ευρώ, το οποίο θα επιβληθεί σε φυσικά πρόσωπα και όχι στον φορέα.

Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και άλλοι ιδιωτικοί φορείς που δεν αποστέλλουν έγκαιρα τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζουν αυστηρότερες κυρώσεις:

20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση/αποστολή στοιχείων

40.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αποστολή συμπληρωματικών ή/και διορθωτικών δεδομένων

έως και 50.000 ευρώ, όταν τα ακαθάριστα έσοδα των υπόχρεων υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία που θα αποσταλούν θα ενσωματωθούν στα νέα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου, ενώ περίπου το 30% των δηλώσεων είναι ήδη προσυμπληρωμένες και έτοιμες προς υποβολή.

Σημειώνεται ότι, φέτος, μέσω του συστήματος των αυτόματων φορολογικών δηλώσεων, περισσότεροι από 1,5 εκατ. φορολογούμενοι θα βρουν τη δήλωσή τους ήδη έτοιμη και διαθέσιμη για υποβολή.

Στην περίπτωση αυτή, εφόσον όλα τα στοιχεία είναι σωστά, η οριστικοποίηση γίνεται εύκολα, με ένα «κλικ». Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα από την ΑΑΔΕ μετά το Πάσχα.

Διαβάστε επίσης