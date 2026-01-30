Μικρές επιχειρήσεις: Πωλήσεις αγαθών χωρίς ΦΠΑ έως 100.000 ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά

Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Ευρωπαϊκό Σύστημα ΦΠΑ Μικρών Επιχειρήσεων

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται η εφαρμογή «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή υλοποιεί το διασυνοριακό καθεστώς που επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην ευρωπαϊκή αγορά με σημαντικά μειωμένα διοικητικά βάρη, κατ' εφαρμογή των κοινών αποφάσεων Α.1200/2025, Α.1010/2026 και Α.1011/2026 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Τι αλλάζει για τις μικρές επιχειρήσεις

Το νέο καθεστώς αίρει τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν μέχρι σήμερα οι μικρές επιχειρήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές τους εντός ΕΕ.

Συγκεκριμένα:

  • Καταργείται η υποχρέωση λήψης ΑΦΜ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις.
  • Απαλείφεται η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε διαφορετικά κράτη μέλη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες του κάθε κράτους.
  • Διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Στο ειδικό αυτό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον:

1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ στο σύνολο της ΕΕ (για το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ξεχωριστά εξεταζόμενα).

2. Δεν ξεπερνούν το εσωτερικό όριο απαλλαγής του κράτους μέλους στο οποίο αιτούνται την απαλλαγή (για το τρέχον και το προηγούμενο έτος, ξεχωριστά εξεταζόμενα).

Δυνατότητες μέσω της εφαρμογής myAADE

Μέσα από τη νέα ψηφιακή διαδρομή, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να:

  • Υποβάλουν το αίτημα για την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη (Προηγούμενη Κοινοποίηση (Prior Notification) στην ΑΑΔΕ, δηλώνοντας τις συναλλαγές τους και στα υπόλοιπα κράτη μέλη.
  • Επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους σε νέα κράτη μέλη ή να αιτούνται την παύση χρήσης του καθεστώτος.
  • Υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές σχετικά με την αξία των παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών που πραγματοποίησαν σε όλη την ΕΕ.
  • Ενημερώνουν άμεσα την ΑΑΔΕ σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου κύκλου εργασιών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος, καθώς:

  • Επικοινωνεί με τα άλλα κράτη μέλη για τη χορήγηση του ατομικού αριθμού ταυτοποίησης με το επίθημα «-ΕΧ».
  • Εγκρίνει τα αιτήματα απαλλαγής για επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
  • Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την τήρηση των ορίων κύκλου εργασιών.

Η νέα εφαρμογή είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Διασυνοριακό - Eιδικό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα ΦΠΑ, Τελών & Ειδικών Φορολογιών > ΦΠΑ > Ειδικά Καθεστώτα ΦΠΑ > Διασυνοριακό Καθεστώς Μικρών Επιχειρήσεων.

