Νέα έρευνα: Οι 9 στους 10 εργαζόμενους θέλουν να φαίνεται καθαρά ο μισθός σε κάθε θέση

Έρευνα για τη μισθολογική διαφάνεια στην Ελλάδα – Τι ζητούν οι υποψήφιοι το 2026 από τους εργοδότες

Η διαφάνεια στις δημοσιευμένες αναρτήσεις θέσεων παραμένει περιορισμένη στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με νέα έρευνα. Οι 2 στους 3 υποψηφίους δηλώνουν ότι σπάνια πληροφορούνται για τις οικονομικές απολαβές μίας θέσης πριν τη διαδικασία της συνέντευξης.

Μόλις ένα μικρό ποσοστό αναφέρει ότι συναντά συχνά ή πολύ συχνά σχετικές πληροφορίες στις αγγελίες εργασίας. Το 84,8% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να αναγράφεται ξεκάθαρα το μισθολογικό εύρος για κάθε ρόλο. Πέραν του βασικού μισθού, οι υποψήφιοι δίνουν έμφαση και στις πρόσθετες παροχές (μπόνους, επιδόματα), ενώ, περισσότεροι από τους μισούς επιθυμούν ενημέρωση γύρω από την προοπτική αυξήσεων και τη μεθοδολογία καθορισμού των αμοιβών.

Αυτά προκύπτουν μεταξύ άλλων από τη νέα έρευνα του kariera.gr σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάστηκαν στο Talent Talks, ένα αποκλειστικό event για υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με τις δυσκολίες που ανακύπτουν κατά τη διαπραγμάτευση, η έρευνα αναδεικνύει ως κύριο πρόβλημα την έλλειψη ξεκάθαρων πλαισίων από την πλευρά των εταιρειών.

Οι υποψήφιοι εκφράζουν συχνά τον φόβο της απόρριψης σε περίπτωση διεκδίκησης υψηλότερων απολαβών, ενώ πολλοί δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή ότι στερούνται πληροφόρησης για τα μισθολογικά δεδομένα της αγοράς, ώστε να προβούν σε συγκρίσεις. Για τους περισσότερους ερωτηθέντες, μια εταιρεία θεωρείται «δίκαιη» όταν εφαρμόζει διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και διατηρεί σταθερά μισθολογικά εύρη για αντίστοιχους ρόλους.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα της μελέτης αφορά το άγχος των νέων επαγγελματιών σχετικά με τον μισθό, το οποίο συνάδει κυρίως με το υψηλό κόστος ζωής και το ανεπαρκές επίπεδο αποδοχών. Ποσοστό 93% των συμμετεχόντων ανέφερε ότι αυτοί οι παράγοντες επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ψυχολογία τους. Η έλλειψη διαφάνειας εκ μέρους των εργοδοτών και η γενικότερη αστάθεια της αγοράς εντείνουν το αίσθημα ανασφάλειας, καθιστώντας επιτακτική τη χάραξη στρατηγικών και δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα ευρήματα της έρευνας αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης από στελέχη του kariera.gr και εκπροσώπους διακεκριμένων εταιρειών, ενώ σχολιάστηκαν και από τον συγγραφέα, Πάνο Δημάκη.

H επικεφαλής πωλήσεων του kariera.gr, Ελένη Πάτα, επεσήμανε την ανάγκη οι επιχειρήσεις να περάσουν από τη στάση αντίδρασης στη χάραξη στρατηγικής για τη μισθολογική διαφάνεια, ένα ζήτημα που, όπως τόνισε, θα μας απασχολήσει έντονα στο άμεσο μέλλον. Υπογράμμισε ότι οι υποψήφιοι σήμερα, ειδικότερα αυτοί που ανήκουν στη Gen Z και Gen X, δεν αποδέχονται την αδιαφάνεια, αλλά επιζητούν εμπιστοσύνη και δομημένες εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, σημείωσε πως η έλλειψη διαφάνειας από την πλευρά των εργοδοτών οδηγεί στην απώλεια ταλέντων, αυξάνοντας τελικά το κόστος προσλήψεων για τις εταιρείες.

Τα δεδομένα της αγοράς παρουσίασε ο Talent Intelligence Manager του kariera.gr, Νίκος Φόρος, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κατάσταση ως «ένα παιχνίδι χωρίς ξεκάθαρους κανόνες» για υποψηφίους, εργοδότες και την ίδια την αγορά. Όπως εξήγησε, οι υποψήφιοι αναζητούν εργασία στηριζόμενοι σε υποθέσεις, οι εργοδότες λαμβάνουν αποφάσεις με υψηλό ρίσκο, ενώ η αγορά δημιουργεί προσδοκίες χωρίς να παρέχει τα αναγκαία δεδομένα όπως είναι οι μισθολογικές απολαβές.

Στο πάνελ με τίτλο «Salary Transparency 2026: Ποια είναι η νέα πραγματικότητα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις», το οποίο συντόνισε η δημοσιογράφος Λίνα Τσιρέκα, αναλύθηκαν οι αλλαγές που επιφέρει η μισθολογική διαφάνεια στην αγορά εργασίας.

Ο Γιάννης Τζαβλόπουλος, CEO της Upgrade Consulting & Training, ανέδειξε το χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας, προτρέποντας τους νέους να επικεντρωθούν στην απόκτηση εμπειρίας αντί της συχνής εναλλαγής θέσεων εργασίας (job hopping). Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διαφάνεια ως μια αναγκαία υπέρβαση ενός παλιού ταμπού.

Η Chief People Officer και μέλος της Διοίκησης στη Lidl Ελλάς, Νικολέττα Κολομπούρδα, ανέλυσε τον τρόπο που οι προκαθορισμένες μισθολογικές κλίμακες και η διαφάνεια στην επικοινωνία των μισθολογικών παροχών διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη, εξαλείφουν το έμφυλο μισθολογικό χάσμα και επιτρέπουν στους ανθρώπους της εταιρείας να εστιάζουν απερίσπαστοι στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Τέλος, η δικηγόρος και εργατολόγος, Πολυτίμη Τασίκα, ανέλυσε το νομικό πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές αλλαγές θα υλοποιηθούν σταδιακά έως το 2026. Τόνισε δε τη σημασία της καθιέρωσης ειδικών Μισθολογικών Πολιτικών και θέσπισης αντικειμενικών κριτηρίων από πλευράς των επιχειρήσεων όσον αφορά στην αμοιβή όμοιας ή ίσης αξίας εργασίας, ώστε οι μισθολογικές διαφοροποιήσεις να βασίζονται αποκλειστικά στην απόδοση και την προϋπηρεσία και όχι στο φύλο των εργαζομένων.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρέμβαση του Πάνου Δημάκη, ο οποίος ανέδειξε τη γνώση ως το ισχυρότερο εργαλείο για την επαγγελματική και προσωπική αλλαγή. Μέσα από μια δική του ιστορία, τόνισε ότι η συνειδητοποίηση και η αξιοποίηση της γνώσης αποτελούν θεμέλια για την αναζήτηση ή τον επαναπροσδιορισμό του προσωπικού μας στόχου. Για τις επιχειρήσεις, υπογράμμισε ότι η γνώση λειτουργεί ως γέφυρα για την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων και ταυτόχρονα ως βάση για την ομαλή προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες μισθολογικές συνθήκες.

