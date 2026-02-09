Όμιλος AKTOR: Υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

Κατά προτεραιότητα υλοποιούνται τα έργα μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Daniel»

Newsbomb

Όμιλος AKTOR: Υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς και κατά προτεραιότητα τα έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές της θεομηνίας «Daniel» στη Θεσσαλία που έχει αναλάβει με στόχο την επαναφορά, αλλά και τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια ανάθεσης από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί δύο μεγάλα έργα για την αποκατάσταση των βλαβών από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» στη Θεσσαλία: Την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, προϋπολογισμού €181,6 εκατ. και τα κατεπείγοντα οδικά έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών σε 11 Δήμους της Δυτικής Θεσσαλίας, προϋπολογισμού €184 εκατ., αντίστοιχα.

Ειδικότερα, στο έργο της αποκατάστασης της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, από την έναρξη εγκατάστασης του εργοταξίου στο Αρμένιο Λάρισας και μέχρι και σήμερα, έχει πραγματοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό τμήμα του έργου. Παράλληλα, οι παραγγελίες των σιδηροδρομικών υλικών που θα ενσωματωθούν σε αυτό έχουν ολοκληρωθεί και έχει εξασφαλιστεί η έγκαιρη παράδοση όλων των υλικών. Ενώ, η εκπόνηση του συνόλου των μελετών έχει ολοκληρωθεί και μέρος αυτών βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από το Υπουργείο Υποδομών.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών σε τρία τμήματα (από την έξοδο του Σ.Σ. Λάρισας έως την Στάση Λατομείου, από τον Σ.Σ. Λατομείου έως την είσοδο στον Σ.Σ. Βόλου - με νέα όδευση - και στον Σ.Σ. Βόλου) για την πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής και τη θωράκισή της, προκειμένου να γίνει ανθεκτικότερη έναντι πλημμυρικών φαινομένων με τη χρήση υλικών και τεχνολογιών νέας γενιάς, αλλά και τεχνικών καινοτομιών.

Παράλληλα, ικανοποιητικά εξελίσσεται το έργο «Κατεπείγοντα έργα αποκατάστασης βλαβών των υποδομών συνεπεία των έντονων καιρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» Δήμων: Τεμπών, Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αγιάς, Λαρισαίων, Φαρκαδόνας, Κιλελέρ, Παλαμά, Μουζακίου, Τρικκαίων και Καρδίτσας», το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα της υλοποίησης παρεμβάσεων για την αποκατάσταση του περιφερειακού οδικού δικτύου, με την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών σε 293 θέσεις επέμβασης της ευρύτερης περιοχής.

Μέχρι σήμερα, έχουν ολοκληρωθεί περίπου οι μισές μελέτες του έργου και υλοποιείται σταδιακά το φυσικό αντικείμενο, το οποίο έχει την πολυπλοκότητα της ανάγκης εγκατάστασης εργοταξίων σε δεκάδες διάσπαρτα σημεία της Θεσσαλίας. Ήδη, έχουν υλοποιηθεί σημαντικές πρόδρομες εργασίες, όπως γεωτρήσεις για τις ανάγκες των γεωτεχνικών ερευνών, χωματουργικές εργασίες και διάνοιξη οδών πρόσβασης, γενικές εκσκαφές και διαμόρφωση πρανών, καθαιρέσεις, προμήθεια και τοποθέτηση υλικών, κατασκευές τεχνικών έργων, διαμορφώσεις κοιτών ρεμάτων, επενδύσεις με λιθορριπή, κατασκευές νέων οδοστρωσιών, ασφαλτικά κ.α.

Η σύμβαση περιλαμβάνει πλήθος εργασιών διαφορετικής κλίμακας, όπως γέφυρες με άνοιγμα μεγαλύτερο των επτά μέτρων, που χρήζουν αντικατάστασης ή επισκευής και προστασίας τους, μικρότερα τεχνικά έργα (οχετοί, τοίχοι αντιστήριξης) που χρήζουν αντικατάστασης, αλλά και αποκατάσταση αστοχιών του οδικού δικτύου σε διάφορες θέσεις που χρήζουν προστασίας έναντι πιθανής μελλοντικής διάβρωσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης απαντά στον Βενιζέλο από το Newsbomb.gr: Δεν θα κάνουμε κυβέρνηση με Βελόπουλο και Λατινοπούλου

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

12:28ΕΛΛΑΔΑ

Νέα έρευνα κατά του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ από την οικονομική εισαγγελία: Στο επίκεντρο χρηματοδοτήσεις εκπαιδευτικών δράσεων

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τρίζει η καρέκλα του πρωθυπουργού εξαιτίας του σκανδάλου Έπσταϊν – Σήμερα κρίσιμη συνεδρίαση 

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιχειρηματίας από την Σιγκαπούρη άνοιξε κρασί 127 ετών και οι τυχεροί sommeliers που το δοκίμασαν αποκάλυψαν τι γεύση είχε

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτή είναι η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Εντάσσονται πολλά πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ

12:21ΥΓΕΙΑ

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός: Τι είναι ο RSV - Τα συμπτώματα και οι ευπαθείς ομάδες

12:15ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όμιλος AKTOR: Υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

12:15ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: «Το παιδί ήταν παγωμένο, έκανε εμετό – Όλοι ήταν σε πανικό», περιγράφει μάρτυρας για το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Μάχη για την ζωή του στη ΜΕΘ δίνει 27χρονος μετά από τροχαίο

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ψάχνουν με τα κιάλια τα διψήφια νούμερα σε πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Θαύμασε από κοντά τον 19χρονο πατινέρ Ίλια Μαλίνιν και έγινε viral

11:30ΚΟΣΜΟΣ

«Χάσαμε τα πάντα»: Θυμός και απόγνωση στη Σικελία έπειτα από κατολίσθηση στην πόλη Νισκέμι

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:56ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση βρέφος 30 ημερών από RSV στο Παίδων

12:28LIFESTYLE

Γιώργος Μάρκου: Πέθανε ο διευθυντής του MAD TV σε ηλικία 58 ετών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Ουίλιαμ και Κέιτ μετά τις νέες αποκαλύψεις για τον πρίγκιπα Άντριου στο σκάνδαλο Έπσταϊν: «Είμαστε βαθιά ανήσυχοι»

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

11:42LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Οι νέες σούπερ σέξι φωτογραφίες της στο Instagram

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:03LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Η ανακοίνωση για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα απάτη με sms για δήθεν επίδομα θέρμανσης – Την προσοχή των πολιτών εφιστά η ΕΛΑΣ

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ