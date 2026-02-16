ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε έρχονται τα νέα «ραβασάκια» - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου αναμένεται περίπου 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων να λάβουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μόλις λάβουν τα «ραβασάκια» θα μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο είτε εφάπαξ, είτε σε 12 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος Μαρτίου.

Φέτος, ο «χάρτης» του φόρου ακινήτων αλλάζει και φέρνει σημαντικές ελαφρύνσεις σε χιλιάδες ιδιοκτήτες αλλά και παγίδες για όσους δεν προσέξουν τις λεπτομέρειες στη δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους.

Έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ από 20% έως 100%

Για το 2026, οι δικαιούχοι μειωμένου φόρου χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

Έκπτωση έως 20%

Μείωση έως και 20% θα έχουν οι ιδιοκτήτες που πρόλαβαν την προθεσμία και υπέβαλαν έως και σήμερα Δευτέρα (16/2) αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myProperty για την ασφάλιση του σπιτιού τους έναντι φυσικών καταστροφών (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα).

Συνεπώς:

Εάν η ασφάλιση του σπιτιού είναι:

για 3 μήνες, τότε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 5%

τότε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 5% για 6 μήνες, τότε ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 10%

τότε ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 10% για 9 μήνες, τότε θα δοθεί έκπτωση 15% στον φόρο

τότε θα δοθεί έκπτωση 15% στον φόρο τέλος για 12 μήνες, τότε η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ θα είναι 20%

Αν δηλαδή η ασφάλιση του ακινήτου είναι μικρότερη του έτους η μείωση στον φόρο θα εφαρμοστεί αναλογικά. Σημειώνεται ωστόσο ότι όσοι ασφάλισαν τα σπίτια τους για διάστημα μικρότερο των 3 μηνών δεν θα λάβουν καμία έκπτωση στον φόρο.

Σημειώνεται ότι το «κούρεμα» στον ΕΝΦΙΑ αφορά μόνο το κτίσμα που είναι ασφαλισμένο για φυσικές καταστροφές και όχι για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας.

Οι φορολογούμενοι:

που έχουν ακίνητα αξίας άνω 500.000 ευρώ, εξακολουθούν να έχουν έκπτωση 10% στον ΦΠΑ σε περίπτωση που έχουν πλήρη ασφάλιση. Εάν όμως δεν έχουν σπίτια πάνω από αυτό το ποσό τότε δεν θα αποζημιωθούν από το κράτος σε περίπτωση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Δηλαδή, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που ασφάλισαν το 2025 τα σπίτια τους για φυσικές καταστροφές (πλημμύρα, σεισμό και πυρκαγιά), θα έχουν έκπτωση 20% στον φόρο. Αν η ασφάλιση αφορά για διάστημα λιγότερων από 12 μηνών το 2025, τότε η έκπτωση θα εφαρμοστεί αναλογικά.

Έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ

Κουρεμένο ΕΝΦΙΑ κατά 50% θα καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίο φορολογικού έτους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 9.000 ευρώ . Σημειώνεται ότι το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

του τελευταίο φορολογικού έτους . Σημειώνεται ότι το ποσό για τον ή τη σύζυγό ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ο ή η σύζυγός ή συμβιούντα και κάθε εξαρτώμενο μέλος, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα 150 τ.μ.. Παράλληλα για τον άγαμο δεν θα πρέπει η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να ξεπερνά τις 85.000 ευρώ.

Η απαλλαγή

Ορισμένοι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν πλήρως από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ φέτος, ωστόσο θα πρέπει να πληρούν κάποιες προϋποθέσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται πως για να μην πληρώσει ΕΝΦΙΑ ένα νοικοκυριό θα πρέπει:

Α. να υποβάλει την αίτηση – δήλωση (Δ500).

Β. να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια:

Η έκπτωση 100% στον ΕΝΦΙΑ χορηγείται σε νοικοκυριά που έχουν 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω αλλά και όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω το 80% υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του τελευταίου έτους.

το συνολικό του τελευταίου έτους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τ.μ το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα.

