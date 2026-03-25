Χαμηλότεροι δασμοί στα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) οριστικοποίησε τη διαπραγματευτική της θέση για δύο νομοθετικές προτάσεις που καταργούν τους περισσότερους δασμούς σε βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εισηγητής, Μπερντ Λαντζ, των Σοσιαλιστών (Γερμανία) επεσήμανε ότι οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν «σταθερότητα, δικαιοσύνη και αποφασιστικότητα στις εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το μήνυμα είναι σαφές: Δεν θα λάβουμε καμία τελική απόφαση χωρίς σαφήνεια. Το Ευρωκοινοβούλιο σκοπεύει να έχει τον τελευταίο λόγο για την εφαρμογή της συμφωνίας».

Ακόμη, τόνισε ότι «οποιοσδήποτε δασμός επιβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε ένα από τα κράτη – μέλη της λόγω της εξωτερικής πολιτικής τους, είναι απαράδεκτος. Σε αυτό το πλαίσιο, επικαιροποιήσαμε και ενισχύσαμε τη ρήτρα αναστολής. Αν επιβληθούν τέτοιοι δασμοί, θα αναστείλουμε άμεσα το νομοθετικό έργο για τις δασμολογικές προτιμήσεις για αμερικανικά προϊόντα. Οι απειλές δασμών εναντίον ενός από εμάς είναι απειλή εναντίον όλων μας».

Οι δύο νομοθετικές προτάσεις θα τεθούν προς έγκριση στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αύριο, Πέμπτη 26 Μαρτίου.