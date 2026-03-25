Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

Ανοίγει εκ νέου η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, επιτρέποντας σε όσους δεν πρόλαβαν να υποβάλλουν αίτηση, να το κάνουν τώρα και να διεκδικήσουν τόσο τη β’ δόση της ενίσχυσης όσο και την α’ δόση αναδρομικά.

Το ποσό για τους δικαιούχους θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.

Βεβαίως, μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων έτους 2026, αναμένεται να ενεργοποιηθεί και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα ή το αργότερο στις αρχές της επόμενης, σύμφωνα με πληροφορίες, με τους δικαιούχους του επιδόματος τέκνων Α21 να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση στην πλατφόρμα με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο TaxisNet.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι:

  • η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προ νήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και
  • η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21, πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

  • τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,
  • η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Αν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του / της μαθητή / μαθήτριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Αν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πόσοι θα λάβουν το επίδομα τέκνων και τι χρήματα θα πάρουν

Σε πρώτη φάση, το επίδομα τέκνων Α21 θα το λάβουν 390.667 δικαιούχοι, οι αιτήσεις των οποίων εγκρίθηκαν «αυτόματα» στον πρώτο κύκλο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, που προηγήθηκε. Ο αριθμός των παιδιών που αντιστοιχούν στους δικαιούχους του επιδόματος ξεπερνά τα 677.000.

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

  • Μέχρι 10.500 ευρώ για 1 παιδί
  • Μέχρι 12.000 ευρώ για 2 παιδιά
  • Μέχρι 13.500 ευρώ για τρία παιδιά
  • Μέχρι 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

14:02ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι εκτόξευσε πυραύλους προς το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln - «Μην δοκιμάζετε την αποφασιστικότητά μας να υπερασπιστούμε τη χώρα μας»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

25η Μαρτίου: Η Σαουδική Αραβία τίμησε την Ελληνική Επανάσταση και τον αγώνα για Ανεξαρτησία

13:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Αποκαλύψεις για διεθνές δίκτυο λαθρεμπορίου τσιγάρων -Συλλήψεις στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες

13:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Aθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε ΠΑΟΚ-Μύκονος, ντέρμπι Δικέφαλων και Euroleague

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

13:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την 25η Μαρτίου: Η χώρα μας να προβάλλει πάντα ως πόλος σταθερότητας

12:46LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα στη βραδινή ζώνη;

12:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα – Τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

12:28ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Πέρασαν από το Φοίνιξ με Γιόκιτς οι Νάγκετς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

12:24ΕΘΝΙΚΑ

Σταθερός ρυθμός, άψογος βηματισμός – Συγκίνηση για τους Εύζωνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

12:14ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Κύπρος και το Ισραήλ τιμούν την Ελληνική Επανάσταση

12:01ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Εικόνες μέσα από τα μαχητικά αεροσκάφη που παρελαύνουν στην Αθήνα

11:45ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Σλοβενία εφάρμοσε περιορισμούς στα πρατήρια βενζίνης για να αντιμετωπίσει τον «τουρισμό καυσίμων»

11:30ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Συγκίνηση & χαμόγελα στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Πώς μερικές νύχτες κακού ύπνου μετατρέπονται σε αϋπνία

11:15ΚΟΣΜΟΣ

Δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τις ΗΠΑ, δηλώνει ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα μίνι σπορ αυτοκίνητα από την Κίνα που κοστίζουν κάτω από 9.000 δολάρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
13:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Άγριο κράξιμο των Ισπανών για τη διαιτησία με Ολυμπιακό - «Μαφία! Ούτε με 8 κέρδισαν»

10:33ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Στο Σύνταγμα και ο Παύλος Ντε Γκρες για τη στρατιωτική παρέλαση – Δείτε εικόνες

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια μυστηριώδη υπόγεια σήραγγα μέσα σε έναν προϊστορικό περίβολο, η οποία είχε σφραγιστεί σκόπιμα

20:33LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: Έτσι τελειώνει η σειρά για το Πάσχα

07:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης στο gov, οι δικαιούχοι, τα ποσά και οι μεγάλοι κερδισμένοι

13:28ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Τα στιγμιότυπα της μεγαλειώδους στρατιωτικής παρέλασης στην Αθήνα μέσα από τον φακό του Newsbomb

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 25 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:30LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Αντριάνα Σκλεναρίκοβα για την κακοποίηση από τον εν διαστάσει σύζυγό της - «Η κόρη μου έχει μετατραπεί σε αντικείμενο εκβιασμού»

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (24/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.200.000 ευρώ

20:20WHAT THE FACT

Σκορδαλιά: Πώς θα εξαφανίσετε τη μυρωδιά του σκόρδου

12:24ΕΘΝΙΚΑ

Σταθερός ρυθμός, άψογος βηματισμός – Συγκίνηση για τους Εύζωνες στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου

11:30ΕΛΛΑΔΑ

25η Μαρτίου: Συγκίνηση & χαμόγελα στη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα – Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα

07:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα καταβληθεί - Πώς να το υπολογίσετε

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Flyover Θεσσαλονίκης: 12 φωτογραφίες από το έργο που αλλάζει την πόλη - Πότε θα παραδοθεί

13:12ΕΘΝΙΚΑ

Η Επανάσταση πριν την 25η Μαρτίου 1821: Πώς ξεκίνησε ο Αγώνας για την Ελευθερία

12:01ΕΘΝΙΚΑ

25η Μαρτίου: Εικόνες μέσα από τα μαχητικά αεροσκάφη που παρελαύνουν στην Αθήνα

06:34ΕΘΝΙΚΑ

Επανάσταση 1821: Ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο ρόλος της Εκκλησίας - Μύθοι και αλήθειες

13:24ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Lamborghini έχουν μείνει «εγκλωβισμένα» στη Σρι Λάνκα, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

18:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο ιστορικός χιονιάς του Μαρτίου 1987 – Όταν η Ελλάδα «πάγωσε» για 15 ημέρες

06:48LIFESTYLE

Eurovision: Πού βρίσκεται ο Akylas μετά τις εμφανίσεις στο εξωτερικό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ