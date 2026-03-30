e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 123.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

Από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026, θα καταβληθούν συνολικά 94.232.000 ευρώ σε 123.391 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Πληρωμές e-ΕΦΚΑ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

  • στις 31 Μαρτίου, θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για την προκαταβολή πληρωμών συντάξεων Απριλίου 2026,
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 14.800.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών (επιδομάτων μητρότητας, εξόδων κηδείας, επιδομάτων ασθενείας και ατυχημάτων),
  • στις 2 Απριλίου, θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων του ΤΑΥΤΕΚΩ και
  • από τις 30 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 12.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 84.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

06:38WHAT THE FACT

Επιστήμονας του Χάρβαρντ: Πυρηνική επίθεση εξωγήινων αφάνισε πολιτισμό στον Άρη

06:24ΕΡΓΑΣΙΑ

Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 24 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάσχα: Έρευνα αγοράς από τους καταναλωτές για το γιορτινό τραπέζι - Στα ύψη το κόστος

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εξετάζει τις επιλογές του ο Τραμπ – Ομοβροντία επιθέσεων στην Τεχεράνη – Νεκροί στο Λίβανο

05:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 123.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 3 Απριλίου

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΕΛΛΑΔΑ

Πασχαλινό εορταστικό ωράριο: Πότε ξεκινάει – Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

04:50WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Σχέδιο Τραμπ για επιχείρηση στο Ιράν – Στόχος η κατάσχεση εμπλουτισμένου ουρανίου

04:02ΕΘΝΙΚΑ

Κατάθεση δελτίου απογραφής στρατεύσιμων κλάσεως 2030 – Σήμερα λήγει η προθεσμία

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Εννέα νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα στη Χαν Γιούνις

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» – Στο τραπέζι το νησί Χαργκ και ο έλεγχος του πετρελαίου

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από το Ισραήλ – Επιτρέπει την περιορισμένη πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

02:28ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:02ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πάνω από 100.000 πολιτικά κτήρια έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Πλήγμα σε πετροχημική εγκατάσταση στην Ταμπρίζ

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρεις άμαχοι νεκροί στην Ουκρανία – Ένας στη νοτιοανατολική Ρωσία

00:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προειδοποίηση από την αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία: «Ανοίξτε άμεσα τα Στενά του Ορμούζ»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία προ των πυλών – Η κρίσιμη μέρα και οι περιοχές που θα επηρεαστούν

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Σκόπια: Δολοφονήθηκε 56χρονος άνδρας - Συνελήφθησαν τρεις Έλληνες, αναμένονται διώξεις

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Πάτρα: «Υπέρλαμπρο μου άστρο, καλό σου ταξίδι» - «Έσβησε» η Μαριάννα Μολφέτα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Εξετάζει τις επιλογές του ο Τραμπ – Ομοβροντία επιθέσεων στην Τεχεράνη – Νεκροί στο Λίβανο

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

22:42ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικοι που μαχαίρωσαν τον 16χρονο - Οι στιγμές μετά το αιματηρό επεισόδιο

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Κοντά σε συμφωνία με το Ιράν» – Στο τραπέζι το νησί Χαργκ και ο έλεγχος του πετρελαίου

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

16:14ΕΛΛΑΔΑ

Τα... UFO ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο και ο ερευνητής Χάρης Κουτσιαύτης εξηγεί γιατί τώρα - «Η αλήθεια είναι... κάπου στη μέση»

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Ντέρμπι γοήτρου πριν από τους «τελικούς» - Η ώρα και το κανάλι

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Καρέ καρέ οι IDF σκοτώνουν με drone μαχητές της Χεζμπολάχ

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Στροφή από το Ισραήλ – Επιτρέπει την περιορισμένη πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο χορός του πατέρα με τη νύφη που συγκίνησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ