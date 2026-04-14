Σε απόγνωση οι οδηγοί - Έρχεται νέο ανοδικό ράλι στις τιμές των καυσίμων

Καταναλωτές και πρατηριούχοι θεωρούν αναγκαίο ότι το μέτρο του fuel pass θα πρέπει να παραταθεί για τουλάχιστον μία φορά ακόμη

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Σε απόγνωση οι οδηγοί καθώς αναμένεται νέο ανοδικό ράλι στις τιμές των καυσίμων από τα τέλη της εβδομάδας.

Οι εκδρομείς του Πάσχα κατάλαβαν καλά την πίεση που προκαλεί το κόστος των καυσίμων καθώς οι τιμές στα νησιά ξεπέρασαν ακόμη και τα 2.20 ευρώ στα νησιά.
Στο μεταξύ οι βενζινοπώλες προειδοποιούν και για νέες αυξήσεις μέσα στις επόμενες ημέρες λόγω της συνεχιζόμενες έντασης στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 2,20 ευρώ το λίτρο η βενζίνη

Με το ρεζερβουάρ άδειο και το fuel pass ήδη να έχει καταναλωθεί σε ένα «γέμισμα» οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με τις νέες ανοδικές τάσεις στις τιμές των καυσίμων.

Όπως μεταδίδει το Mega, oι εκδρομείς του Πάσχα, ειδικά όσοι επέλεξαν να περάσουν τις γιορτές στα νησιά, αναγκάστηκαν να φουλάρουν με ακριβότερη τιμή από όσο κοστίζει η αμόλυβδη στην Αττική, και ενώ το fuel pass καταναλώθηκε στο γέμισμα για το ταξίδι προς τον προορισμό τους.

Δείτε ενδεικτικά τιμές:

  • Πάρος: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,208 έως 2,225 ευρώ ανά λίτρο.
  • Αίγινα: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,129 έως 2,139 ευρώ ανά λίτρο.

Όσοι ταξίδεψαν οδικώς, υπολογίζουν το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος των καυσίμων.

  • Τρίκαλα – Καβάλα (μετ’ επιστροφής): Το κόστος βενζίνης ανέρχεται στα 130 ευρώ.
  • Τρίκαλα – Θεσσαλονίκη: Το κόστος πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Αναμένεται νέα αύξηση στο τέλος της εβδομάδας

Στο μεταξύ, οι πρατηριούχοι μετά την νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή «βλέπουν» νέες μεγαλύτερες ανατιμήσεις, στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε.

Ήδη σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράφει αύξηση πάνω από 6,5%, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια.

Η πίεση στο κόστος των καυσίμων είναι πλέον τόσο αισθητή που αρκετοί οδηγούν αναγκάζονται και αλλάζουν την καθημερινότητά τους, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

Καταναλωτές και πρατηριούχοι, επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν ενώ θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:19WHAT THE FACT

Υπερυπολογιστής της NASA προβλέπει πότε θα τελειώσει η Γη – Και είναι νωρίτερα απ’ότι πιστεύαμε

08:12ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Δεν θα ακρωτηριαστεί το δάχτυλο του 14χρονου - «Την βρήκε κάτω και έσκασε στα χέρια του», λέει η μητέρα του

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Εκτός κινδύνου ο 50χρονος που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι – Αναζητούνται δύο δράστες

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

07:41ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα στοχεύει να μετατραπεί σε πυρηνική υπερδύναμη και να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

07:19WHAT THE FACT

Κοντά στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου της ανθρωπότητας: Πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι οδηγοί - Έρχεται νέο ανοδικό ράλι στις τιμές των καυσίμων

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μουσικός κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 14χρονης μαθήτριάς του

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Αναστήθηκε» στη Λάρισα η πιο περίεργη λίμνη - Δείτε φωτογραφίες από την πανέμορφη Σκήτη

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: Το εξωφρενικό ποσό που κόστισε στη NASA η αποστολή στη Σελήνη

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα πληρωθεί η β' δόση στους δικαιούχους

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε «πέφτει» εφέτος η γιορτή

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

06:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι τον Ιούνιο - Πότε κάνουν «πρεμιέρα» οι εξετάσεις

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία γράφει ξανά την Ιστορία

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 18χρονος βίασε την 16χρονη θετή αδελφή του και την στραγγάλισε

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Αναστήθηκε» στη Λάρισα η πιο περίεργη λίμνη - Δείτε φωτογραφίες από την πανέμορφη Σκήτη

06:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Οι Ισπανοί ίσως ψάξουν αποφυγή του Παναθηναϊκού - Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από τον Πειραιά

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Συναγερμός για την εξαφάνιση της 15χρονης Ελευθερίας – Η ζωή της μπορεί να διατρέχει κίνδυνο

06:18ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος καιρός με λασποβροχές και ισχυρούς ανέμους στα πελάγη - Πού θα βρέξει

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου: Ξεκινούν νωρίτερα οι πληρωμές - Οι τελικές ημερομηνίες

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε «πέφτει» εφέτος η γιορτή

07:19WHAT THE FACT

Κοντά στη λύση του μεγαλύτερου μυστηρίου της ανθρωπότητας: Πώς χτίστηκαν οι Πυραμίδες

06:03ΕΛΛΑΔΑ

Σε απόγνωση οι ψαράδες με την ανεξέλεγκτη αύξηση των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες

06:04ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Η ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο ανασχηματισμός και ο Μακάριος Λαζαρίδης, τα Χρηματιστήρια-καζίνο, η Εθνική, το ελληνικό γάλα και η Alpha

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

06:04ΥΓΕΙΑ

Μικροπλαστικά στον αέρα του σπιτιού μας: Πώς εκπέμπονται και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στο προσκήνιο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Το Ιράν καταγγέλλει ως «κατάφωρη παραβίαση κυριαρχίας» τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε απόγνωση οι οδηγοί - Έρχεται νέο ανοδικό ράλι στις τιμές των καυσίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ