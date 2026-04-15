Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Οι δύο περίοδοι που μπορείτε να αξιοποιήσετε το voucher και τα ποσά

Newsbomb

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα
EUROKINISSI.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» θα εκδοθεί μέσα στον Απρίλιο, οπότε και θα ανοίξει η πλατφόρμα των αιτήσεων.
  • Το πρόγραμμα καλύπτει δύο περιόδους: από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026 (υψηλή περίοδος) και από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026 (χαμηλή περίοδος).
  • Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και τα χαρακτηριστικά του δικαιούχου.
  • Το voucher χρησιμοποιείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και μπορεί να εξαργυρωθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα με POS και κατάλληλο ΚΑΔ σε όλη την Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Εντός Απριλίου αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που θα οριστικοποιήσει τα εισοδηματικά κριτήρια και τις λεπτομέρειες των προσαυξήσεων, για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», η οποία θα σημάνει και το άνοιγμα της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Μόλις η ΚΥΑ εκδοθεί η πλατφόρμα θα ανοίξει άμεσα, καθώς από 1η Μαΐου ξεκινά η υψηλή περίοδος του προγράμματος και οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν λάβει το voucher.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιδότηση σε δύο περιόδους:

  • Υψηλή Περίοδος: 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Χαμηλή Περίοδος: 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Αυτό σημαίνει ότι το voucher μπορεί να καλύψει από τις καλοκαιρινές διακοπές μέχρι και αποδράσεις για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου ή τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Τα ποσά

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου:

  • 200 ευρώ: Το βασικό ποσό για πολίτες με ατομικό εισόδημα έως 15.000€ ή οικογενειακό έως 26.000€ (αναμένεται προσαύξηση ανά παιδί).
  • 300 ευρώ: Για τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες και συνταξιούχους όλων των ταμείων.
  • 400 ευρώ: Για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ) με ποσοστό 67% και άνω.
  • 600 ευρώ: Το μέγιστο ποσό, που αφορά δικαιούχους ΑμΕΑ (67% και άνω) με τρία ή περισσότερα τέκνα, καθώς και περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας (80% και άνω).

Πού χρησιμοποιείται η ψηφιακή κάρτα

Η μεγάλη καινοτομία του προγράμματος είναι η απόλυτη ευελιξία, καθώς δεν υπάρχει λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τουριστικό κατάλυμα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping) σε όλη την Ελλάδα, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τερματικό POS και τον κατάλληλο ΚΑΔ.

Η εξαργύρωση γίνεται εύκολα μέσω smartphone (NFC), online κρατήσεων ή χειροκίνητης εισαγωγής στο POS.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:15WHAT THE FACT

Προειδοποίηση ειδικών: Το προϊόν που χρησιμοποιείς σε κάθε πλύση μπορεί να καταστρέφει τα ρούχα σου

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κάνει λόγο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν

07:04WHAT THE FACT

Γιγαντιαία σήραγγα 120 χλμ. σχεδιάζεται για υποθαλάσσιο τρένο υψηλής ταχύτητας

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ - Μπανταλόνα: «Τελικός» πρόκρισης στο Final Four του BCL - Η ώρα και το κανάλι

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις, πότε ανοίγει η πλατφόρμα

06:15ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

06:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αύριο η «εκρηκτική» συνεδρίαση της Ολομέλειας: Κόντρα εφ' όλης της ύλης και 15ήμερο «φωτιά»

06:06LIFESTYLE

Τρεις πρεμιέρες ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της τηλεθέασης

06:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες πήγαν στο χωριό αλλά το Πάσχα ήταν πιο φτωχό από το 2025

06:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Λίγες ημέρες ακόμα για την αίτηση - Πώς να την υποβάλετε

06:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενεργειακή κρίση ανάλογη με το 1974 – Το ΔΝΤ μειώνει τις προβλέψεις για την παγκόσμια ανάπτυξη

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

06:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρώτο crash test κυβέρνησης και αντιπολίτευσης την Πέμπτη στη Βουλή - Τι θα πει ο Μητσοτάκης

06:01ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σε κατάσταση ασφυξίας οι κτηνοτρόφοι - Νέες κινητοποιήσεις - Ο δεκάλογος των αιτημάτων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Ήταν ζωντανή στην αγκαλιά μου, μετά από λίγο πέθανε», λέει ο πατέρας της 19χρονης

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: «Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη έκανε bullying στους εργαζομένους», λέει ο γιος της Σταυρούλας που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

22:59ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (16/4)

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Αργοστόλι: Τα τελευταία μηνύματα της 19χρονης Μυρτούς με τη μητέρα της - «Αμάν μωρέ μαμά»

06:02ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη... Ανάσταση στο Ίλιον με βροχή μολότοφ σε δημοτικό σχολείο - Έξαλλοι οι γονείς, «τους είχαμε προειδοποιήσει όλους» λένε στο Newsbomb

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 19χρονη Μυρτώ που έχασε τη ζωή της στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς

10:24LIFESTYLE

Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Από το «Χριστός Ανέστη» στα κρατητήρια: Περιπέτεια για ιερέα στην Κρήτη το Μεγάλο Σάββατο

06:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω – Νοικιάζω»: Πότε ανοίγει το πρόγραμμα για αιτήσεις - Ποιοι δικαιούνται έως 36.000 ευρώ

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τον 6χρονο που εξαφανίστηκε από την Βουλιαγμένη

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγιο Όρος: Νεκρός μοναχός σε τροχαίο

00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Στα ημιτελικά η αλύγιστη Ατλέτικο, πρόκριση και για την Παρί - Βίντεο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοκτέιλ ζέστης, συννεφιάς και αφρικανικής σκόνης τα επόμενα 24ωρα

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Κάναμε κοκαΐνη σε σπίτι», λέει ο τρίτος συλληφθείς για τον θάνατο της 19χρονης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ