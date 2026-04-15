FT: Οι «Bifs» αντικαθιστούν τους «Piigs» ως τα «μαύρα πρόβατα» της ευρωπαϊκής αγοράς ομολόγων

Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία αντικαθιστούν τις χώρες "PIIGS" ως οι νέοι "αδύναμοι κρίκοι" 

Δημήτρης Μάνωλης

Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα από το κύμα πωλήσεων κρατικού χρέους που προκλήθηκε από τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με τους επενδυτές, οι νέοι «προβληματικοί» της ευρωπαϊκής αγοράς χρέους είναι οι «Bifs»: Βρετανία, Ιταλία και Γαλλία.

Οι τρεις οικονομίες κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις στο κόστος δανεισμού μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών ομολόγων μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά τη μερική αποκλιμάκωση, οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων της Βρετανίας και της Ιταλίας, που κινούνται αντίστροφα από τις τιμές, έχουν αυξηθεί κατά τουλάχιστον 0,5 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ τα γαλλικά κατά 0,45 μονάδες. Οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων (Bunds) αυξήθηκαν κατά 0,38 μονάδες την ίδια περίοδο.

Το κύμα πωλήσεων αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών ότι μια παρατεταμένη περίοδος υψηλών τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου θα ενισχύσει τον πληθωρισμό, αλλά και ότι οι χώρες των «Bifs» βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση για να χρηματοδοτήσουν αυξημένες δαπάνες σε άμυνα και ενέργεια.

«Αν δεν έχεις τα χρήματα εξαρχής, τότε θα δεχθείς μεγαλύτερη πίεση», δήλωσε ο Craig Inches, επικεφαλής επιτοκίων και ρευστότητας στη Royal London Asset Management, ο οποίος επινόησε τον όρο «Bif», προσθέτοντας ότι οι τρεις χώρες πλέον αντιμετωπίζονται από τις αγορές ως ενιαία ομάδα.

«Οι χώρες αυτές μπορεί να θέλουν να ενισχύσουν τις ενεργειακές και αμυντικές υποδομές τους, αλλά το ερώτημα είναι αν οι αγορές θα τους το επιτρέψουν, και με ποιο κόστος», ανέφερε.

Η πρόκληση για το χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου έγινε εμφανής την Τρίτη, όταν προχώρησε σε έκδοση ομολόγων ύψους 15 δισ. λιρών, πληρώνοντας απόδοση λίγο πάνω από 4,91%, το υψηλότερο επίπεδο για 10ετή έκδοση από το 2008.

Η νέα αυτή κατηγορία θυμίζει τους λεγόμενους «Piigs» - Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Ισπανία -, όρος που χρησιμοποιήθηκε ευρέως κατά την ευρωπαϊκή κρίση χρέους πριν από περισσότερο από μία δεκαετία. Τότε, οι χώρες αυτές αντιμετώπιζαν υψηλό χρέος, προβληματικά τραπεζικά δάνεια και υψηλό κόστος δανεισμού, ωστόσο τα δημόσια οικονομικά τους έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Μέτρα όπως η προσωρινή μείωση των φόρων καυσίμων στην Ιταλία έχουν οδηγήσει ορισμένους επενδυτές να προειδοποιούν για επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να επιταθεί από μακροπρόθεσμα σχέδια αύξησης δαπανών για ενεργειακή ανεξαρτησία και άμυνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, βασικός κυβερνητικός σύμβουλος προειδοποίησε ότι ο πόλεμος «πρέπει να λειτουργήσει ως σκληρό καμπανάκι» για την υποεπένδυση της χώρας στον στρατό. Στελέχη των Εργατικών έχουν ζητήσει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τα όρια δανεισμού.

Η Ευρώπη, ως ο μεγαλύτερος εισαγωγέας ενέργειας μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις του πολέμου με το Ιράν, με τις πρόσθετες δαπάνες να προστίθενται στον ήδη αυξημένο δανεισμό λόγω της πανδημίας, που είχε ανεβάσει το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού.

Η υποαπόδοση Βρετανίας, Ιταλίας και Γαλλίας οφείλεται «στη σχετική αδυναμία με την οποία μπήκαν στη σύγκρουση», δήλωσε ο Gordon Shannon της TwentyFour Asset Management. «Όταν τα επίπεδα χρέους ως προς το ΑΕΠ είναι ήδη υψηλά, η πίεση στα δημόσια οικονομικά αναμένεται να ενταθεί».

Η απόδοση των 10ετών γαλλικών ομολόγων είχε ήδη φτάσει πέρυσι στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ τον περασμένο μήνα άγγιξε σχεδόν το 3,89%, το υψηλότερο από την περίοδο μετά την κρίση του 2009. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η απόδοση των 10ετών ομολόγων άγγιξε σχεδόν το 5,12%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2008, και σήμερα κινείται γύρω στο 4,8%.

Οι πολιτικοί κίνδυνοι σε Βρετανία και Γαλλία έχουν επίσης ενισχύσει το κόστος δανεισμού, ενώ το υψηλό χρέος της Ιταλίας παραμένει διαχρονική ανησυχία για τους επενδυτές. Το μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας και η πρόσφατη πολιτική κρίση έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων της σε επίπεδα κοντά σε εκείνα χωρών που παλαιότερα θεωρούνταν «περιφέρεια» της Ευρωζώνης.

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι αποδόσεις παραμένουν υψηλότερες εν μέρει λόγω των αυξημένων πολιτικών κινδύνων μετά την κρίση των ομολόγων του 2022, αλλά και των κατά καιρούς ανησυχιών για αλλαγή πρωθυπουργού.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η συσχέτιση μεταξύ των αποδόσεων των βρετανικών και των ιταλικών ομολόγων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Όπως σημείωσε ο Mike Riddell της Fidelity International, αυτό είναι «εξαιρετικά ασυνήθιστο», καθώς «οι δύο χώρες αντιμετωπίζονται πλέον παρόμοια ως προς τις δημοσιονομικές τους αδυναμίες».

Η Γαλλία «άντεξε καλύτερα την κρίση» σε σχέση με τις άλλες δύο χώρες, πρόσθεσε, αν και αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο ότι οι επενδυτές ήταν ήδη επιφυλακτικοί απέναντι στα γαλλικά ομόλογα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν υποαποδώσει σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

