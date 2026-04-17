Συντάξεις Μαΐου 2026: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείου

Πότε θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους οι συνταξιούχοι

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Συντάξεις Μαΐου 2026: Οριστικές ημερομηνίες πληρωμών ανά Ταμείου
  • Οι συντάξεις Μαΐου 2026 θα καταβληθούν σε δύο φάσεις, ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα των δικαιούχων.
  • Οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και συντάξεις ΕΦΚΑ από 01/01/2017) και οι επικουρικές ιδιωτικού τομέα θα πληρωθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.
  • Τα ποσά για τις συντάξεις της 24ης Απριλίου θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου 2026.
  • Οι κύριες συντάξεις των μισθωτών (ΙΚΑ
  • ΕΤΑΜ, Δημόσιο, Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ
  • ΜΜΕ και λοιπά) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026.
  • Τα ποσά για τις συντάξεις της 27ης Απριλίου θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου 2026.
Οριστικοποιήθηκε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των συντάξεων Μαΐου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ.

Οι πληρωμές θα προχωρήσουν σε δύο φάσεις, αφού οι δικαιούχοι θα διαχωριστούν βάση του ασφαλιστικού τους φορέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί), ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας κάθε δόσης.

Συντάξεις: Ποιοι θα πληρωθούν την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026

(Τα ποσά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Απριλίου)

Αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών:

  • ΟΑΕΕ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες)
  • ΟΓΑ (Αγρότες)
  • ΕΤΑΑ (Αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες)
  • Συντάξεις ΕΦΚΑ: Όσες απονεμήθηκαν από 01/01/2017 και μετά (Νόμος Κατρούγκαλου).
  • Επικουρικές Συντάξεις: Όλες οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Συντάξεις: Ποιοι θα πληρωθούν τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

(Τα ποσά θα εμφανιστούν στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Απριλίου)

Αφορά τις κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών και του Δημοσίου:

  • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
  • Δημόσιο (Κύριες και Επικουρικές)
  • Τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ
  • ΝΑΤ (Ναυτικοί)
  • ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπά εντασσόμενα ταμεία.

