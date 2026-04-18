Άννα Ευθυμίου «Με την ψηφιοποίηση τελειώνουν οι καθυστερήσεις στις συντάξεις»

Αναφερόμενη στις βασικές προτεραιότητες που έθεσε από την αρχή της θητείας της, στάθηκε στα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και στήριξης της μητρότητας

Μαριάννα Γεωργαντή

Άννα Ευθυμίου «Με την ψηφιοποίηση τελειώνουν οι καθυστερήσεις στις συντάξεις»
  • Η ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την απονομή των συντάξεων και να περιορίσει τις καθυστερήσεις.
  • Το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 2 και η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας απλοποιούν διαδικασίες, ενισχύουν τη διαφάνεια και μειώνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων.
  • Η επέκταση του επιδόματος κυοφορίας
  • λοχείας επιτρέπει σε περισσότερες γυναίκες να το λάβουν, με βάση ασφάλιση από περισσότερους εργοδότες και ταμεία.
  • Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 920 ευρώ, ενώ οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συμβάλλουν σε περαιτέρω αυξήσεις μισθών.
  • Η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς θα ολοκληρωθεί έως το 2027, με σταδιακές αυξήσεις συντάξεων ήδη σε εξέλιξη.
Σε μια εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα Attica Times, η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και το ασφαλιστικό σύστημα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ψηφιοποίηση, την ενίσχυση της διαφάνειας και τις παρεμβάσεις υπέρ των συνταξιούχων.

Η ίδια ξεκίνησε περιγράφοντας την καθημερινότητα στο Υπουργείο, σημειώνοντας ότι το έργο της περιστρέφεται γύρω από τη διαχείριση πολλών εκκρεμοτήτων και σύνθετων ζητημάτων που απασχολούν τους πολίτες. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η επίλυση προβλημάτων μέσα στα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Αναφερόμενη στις βασικές προτεραιότητες που έθεσε από την αρχή της θητείας της, στάθηκε στα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης και στήριξης της μητρότητας. Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε στην επέκταση του επιδόματος κυοφορίας-λοχείας, το οποίο πλέον μπορεί να χορηγείται σε περισσότερες γυναίκες, καθώς οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης μπορούν να προκύπτουν από περισσότερους εργοδότες και ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ό,τι αφορά το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ 2, η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι βρίσκεται πλέον σε πλήρη εφαρμογή και έχει θετική αποδοχή από επιχειρήσεις και εργαζομένους. Όπως σημείωσε, η βασική αλλαγή είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας, ενώ παράλληλα ο εργαζόμενος αποκτά άμεση και πλήρη εικόνα για το ωράριο και τις μεταβολές της εργασιακής του σχέσης.

Η υφυπουργός αναφέρθηκε και στη συμβολή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, η οποία, όπως είπε, ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει φαινόμενα εκμετάλλευσης. Με την καταγραφή των πραγματικών ωρών εργασίας, διασφαλίζεται η πληρωμή των υπερωριών και ενισχύεται ταυτόχρονα το ασφαλιστικό σύστημα.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ», το οποίο θα συνδέσει τα πληροφοριακά συστήματα, ώστε ο χρόνος εργασίας να αποτυπώνεται απευθείας στον ασφαλιστικό χρόνο. Όπως εξήγησε, αυτό θα μειώσει σημαντικά τις αποκλίσεις και τα λάθη που παρατηρούνταν στο παρελθόν.

Αναφερόμενη στην αδήλωτη εργασία, ιδιαίτερα στον τουρισμό, η κ. Ευθυμίου τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης νομιμότητα. Παραδέχθηκε ότι υπήρξαν αρχικά επιφυλάξεις για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας στους συγκεκριμένους κλάδους, ωστόσο σημείωσε ότι πλέον η λειτουργία της έχει βελτιωθεί και αποδίδει αποτελέσματα.

Σε σχέση με το λεγόμενο «δεκατριάωρο», η υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν καταργείται το οκτάωρο ούτε η 40ωρη εργασία. Όπως είπε, πρόκειται για μια πρόσθετη δυνατότητα που εφαρμόζεται μόνο εφόσον το επιθυμεί ο εργαζόμενος, ο οποίος προστατεύεται πλήρως από τον νόμο και δεν μπορεί να υποστεί κυρώσεις αν αρνηθεί. Παράλληλα, προβλέπεται αυξημένη αμοιβή και έλεγχος μέσω της ψηφιακής κάρτας.

Στο ζήτημα του κατώτατου μισθού, η κ. Ευθυμίου επισήμανε ότι έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, από τα 650 στα 920 ευρώ. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι το αυξημένο κόστος ζωής επηρεάζει την αγοραστική δύναμη και τόνισε ότι ο κατώτατος μισθός αποτελεί μόνο ένα από τα εργαλεία ενίσχυσης του εισοδήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες οδηγούν σε μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών σε πολλούς κλάδους.

Σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, υπογράμμισε ότι υπάρχει σαφής προτεραιοποίηση, με παρεμβάσεις όπως η καταβολή επιδομάτων και οι ετήσιες αυξήσεις συντάξεων. Αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των αναδρομικών, σημειώνοντας ότι η διαδικασία καθορίζεται από τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και αφορά κυρίως όσους έχουν προσφύγει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο πρόβλημα των καθυστερήσεων στις επικουρικές συντάξεις. Όπως εξήγησε, η βασική αιτία είναι ο κατακερματισμός των παλαιών ασφαλιστικών ταμείων και η ανάγκη αναζήτησης φυσικών φακέλων. Η λύση, σύμφωνα με την ίδια, βρίσκεται στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου, μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να επιταχύνει σημαντικά την απονομή των συντάξεων.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η οποία, όπως τόνισε, θα ολοκληρωθεί έως το 2027. Ήδη, όπως είπε, έχουν ξεκινήσει οι αυξήσεις και τα επόμενα χρόνια θα αποδίδονται στο σύνολό τους στους συνταξιούχους.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, η κ. Ευθυμίου ξεκαθάρισε ότι για το 2027 δεν υπάρχει πρόβλεψη αύξησης, καθώς τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν τέτοια ανάγκη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Τέλος, αναφερόμενη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι πρόκειται για μια σοβαρή υπόθεση που διερευνάται από τη Δικαιοσύνη χωρίς παρεμβάσεις. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της διαφάνειας και προωθεί θεσμικές αλλαγές με στόχο τον περιορισμό φαινομένων πελατειακών σχέσεων στο μέλλον.

Η συνέντευξη της Άννας Ευθυμίου αναδεικνύει τις βασικές κατευθύνσεις της κυβερνητικής πολιτικής στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση, με έμφαση στην ψηφιοποίηση, τη διαφάνεια και τη σταδιακή ενίσχυση των εισοδημάτων.

