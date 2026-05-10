Ακρίβεια: Μεγάλες αυξήσεις στο έτοιμο φαγητό - Τι γίνεται με πίτσες και μπέργκερ

Σημαντική επιβάρυνση στις τιμές πρώτων υλών και σταθερή άνοδος του πληθωρισμού τροφίμων αναγκάζουν καταστηματάρχες και καταναλωτές σε δραστικές περικοπές στις εξόδους για φαγητό

Το παραδοσιακό "έξω για φαγητό" τείνει να μετατραπεί σε πολυτέλεια για πολλούς Έλληνες, καθώς δύο από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, η πίτσα και το μπέργκερ, δέχονται ισχυρές πιέσεις από το κύμα ανατιμήσεων. Η οικονομική ασφιξία που βιώνουν οι επιχειρηματίες της εστίασης μεταφέρεται σταδιακά στον τελικό κατάλογο, με αποτέλεσμα οι σάλες των εστιατορίων να παρουσιάζουν εικόνα ερήμωσης. Οι καταναλωτές από την πλευρά τους εμφανίζονται ιδιαίτερα διστακτικοί, περιορίζοντας τις εξόδους τους στο ελάχιστο προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος ζωής.

Η ανηφόρα των πρώτων υλών στην κουζίνα

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βασίλης, σεφ σε γνωστό εστιατόριο, η σύγκριση των τιμών σε σχέση με την περσινή περίοδο προκαλεί προβληματισμό. Ο κιμάς ελιά, που αποτελεί βασικό συστατικό για ένα ποιοτικό μπέργκερ, κόστιζε πέρσι 12,5 ευρώ το κιλό, ενώ φέτος η τιμή του από τον ίδιο προμηθευτή έχει σκαρφαλώσει στα 15,5 ευρώ. Αυτή η διαφορά των 3 ευρώ ανά κιλό απορροφάται εν μέρει από την επιχείρηση, όμως η τελική τιμή ενός πληθωρικού μπέργκερ με τέσσερα μπιφτέκια των 90 γραμμαρίων φτάνει πλέον τα 16 ευρώ. Την ίδια ώρα, η κλασική πίτσα μαργαρίτα, η οποία πέρσι πωλούνταν προς 9,80 ευρώ, αναμένεται να αγγίξει σύντομα τα 10,50 ευρώ, καθώς το κόστος παρασκευής της έχει αυξηθεί κατά 1,5 έως 3 ευρώ λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, τα ενοίκια και τα εργατικά.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και η αλλαγή συνηθειών


Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός για τον μήνα Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 5,4%, με το κόστος των τροφίμων να καταγράφει άνοδο 4,4%. Η πιο εντυπωσιακή αύξηση εντοπίζεται στο μοσχάρι, το οποίο σημείωσε ανατίμηση της τάξης του 19,2%, γεγονός που εξηγεί την κατακόρυφη άνοδο στις τιμές των κρεατοσκευασμάτων. Κι όμως, οι νέοι δεν σταματούν να βγαίνουν, αλλά αναζητούν εναλλακτικούς και πιο οικονομικούς τρόπους διασκέδασης. Η παραδοχή ότι είναι πλέον δύσκολο να βγαίνει κανείς κάθε Σαββατοκύριακο και να ξοδεύει χρήματα κυριαρχεί στις συζητήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι επιλέγουν πια με αυστηρότερα κριτήρια το πότε και πού θα δειπνήσουν εκτός σπιτιού.

