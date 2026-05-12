Στουρνάρας: Η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή - Απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη

Συντονισμένες επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, διασυνδέσεις και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας συστήνει ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, καθώς η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή, όπως εκτίμησε.

Ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Ιταλική εφημερίδα «Avvenire» επεσήμανε ότι η κρίση των τελευταίων ετών έδειξε πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη: απαιτούνται συντονισμένες επενδύσεις σε υποδομές, διασυνδέσεις και διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, καθώς και επιτάχυνση της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών.

«Δεν πρόκειται μόνο για περιβαλλοντικό στόχο, αλλά για ζήτημα οικονομικής ασφάλειας. Τέλος, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα κοινά εργαλεία αντιμετώπισης κρίσεων. Η εμπειρία της πανδημίας έχει δείξει ότι οι κοινές πρωτοβουλίες, όπως τα ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Η ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στο θεσμικό οικοδόμημα της Ευρώπης θα συνέβαλε στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πως θα επηρεάσει το διεθνές περιβάλλον την Ευρώπη ο Διοικητής της ΤτΕ εκτίμησε ότι «η αστάθεια θα παραμείνει υψηλή. Η ΕΕ θα πρέπει να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της επενδύοντας στην ενεργειακή ασφάλεια, την άμυνα και την τεχνολογία. Ταυτόχρονα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί η εσωτερική συνοχή, να αποφευχθεί ο πολιτικός κατακερματισμός και να δοθεί έμφαση στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης».

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την αλματώδη άνοδο στις τιμές των καυσίμων ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να στηριχθούν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αποφεύγοντας, όμως, μέτρα οριζόντια ή παρατεταμένης διάρκειας, που θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τον πληθωρισμό.

