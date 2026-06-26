Γκίλφοϊλ: Διευρυμένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic SEE LNG Trade και της Venture Global

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με τον επικεφαλής της AKTOR, Αλέξανδρο Εξάρχου και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου

«Η σύμπραξη αμερικανικών ενεργειακών πόρων με τις ελληνικές υποδομές ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια», αναφέρει σε ανάρτησή της στο Χ η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με αφορμή την παρουσία της σε εκδήλωση με θέμα «Greece-US Alliance for Energy Security»

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία του υπουργού Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της ATLANTIC SEE LNG TRADE και Προέδρου και CEO του Ομίλου AKTOR κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

«Ήταν τιμή μου να συναντήσω τον Υπουργό κ. Παπασταύρου, τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και τον κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά για να γιορτάσουμε τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic SEE LNG Trade και της Venture Global, με αφορμή τον διπλασιασμό της υφιστάμενης συμφωνίας για το LNG», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η σύμπραξη αμερικανικών ενεργειακών πόρων με τις ελληνικές υποδομές ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και εδραιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Ήταν τιμή μου να συναντήσω τον Υπουργό κ. Παπασταύρου, τον κ. Αλέξανδρο Εξάρχου και τον κ. Κωνσταντίνο Ξιφαρά για να γιορτάσουμε τη διευρυμένη συνεργασία μεταξύ της Atlantic SEE LNG Trade και της Venture Global, με αφορμή τον διπλασιασμό της υφιστάμενης συμφωνίας για το LNG. Η σύμπραξη αμερικανικών ενεργειακών πόρων με τις ελληνικές υποδομές ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζει τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και εδραιώνει τον ρόλο της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».

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