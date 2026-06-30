Επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι πληρώνονται μέχρι σήμερα, ποιοι τον Αύγουστο – Τα κριτήρια

Snapshot Το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί καταβάλλεται σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Το ποσό υπολογίζεται βάσει των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων και των εξαρτώμενων τέκνων που αναγράφονται στο έντυπο Ε1.

Οι πληρωμές γίνονται στα δηλωμένα IBAN της ΑΑΔΕ και πραγματοποιούνται σε δύο φάσεις, με την πρώτη να ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Η δεύτερη φάση πληρωμών, που θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, αφορά οικογένειες με μεταβολές στα φορολογικά δεδομένα ή διορθώσεις στις δηλώσεις τους.

Η καθυστέρηση στη δεύτερη φάση οφείλεται στις απαραίτητες διασταυρώσεις και επανελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Snapshot powered by AI

Από χτες, Δευτέρα 29 Ιουνίου ξεκίνησε η πληρωμή του έκτακτου επιδόματος 150 ευρώ αν παιδί σε εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, όπως ανέφερε νωρίτερα η Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στον ΑΝΤ1.

Το επίδομα θα καταβληθεί σε 950.000 οικογένειες με παιδιά, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του ποσού που καταβάλλεται πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν στις φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα από τα εξαρτώμενα τέκνα που περιλαμβάνονται στο έντυπο Ε1. Οι πληρωμές θα γίνουν στα IBAN που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & Τέκνα Ύψος Ενίσχυσης (€) Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€) ΑΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 39.000 Με 2 τέκνα 300 44.000 Με 3 τέκνα 450 49.000 Με 4 τέκνα 600 54.000 Με 5 τέκνα 750 59.000 ΕΓΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 40.000 Με 2 τέκνα 300 45.000 Με 3 τέκνα 450 50.000 Με 4 τέκνα 600 55.000 Με 5 τέκνα 750 60.000

Σε δύο φάσεις οι πληρωμές

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές του εκτάκτου επιδόματος θα γίνουν σε δύο φάσεις: Η πρώτη είναι μέχρι σήμερα, 30 Ιουνίου 2026 και δεύτερη έως τις 31 Αυγούστου.

Στη δεύτερη αυτή φάση εντάσσονται οι οικογένειες στις οποίες έχουν μεσολαβήσει μεταβολές που επηρεάζουν τον τελικό υπολογισμό της ενίσχυσης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η προσθήκη νέου εξαρτώμενου τέκνου στο φορολογικό μητρώο ή η υποβολή διορθώσεων στα ήδη δηλωθέντα στοιχεία. Λόγω των απαραίτητων διασταυρώσεων και του επανελέγχου που πρέπει να διενεργήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ενσωματωθούν τα νέα δεδομένα, η πληρωμή των συγκεκριμένων δικαιούχων θα παρουσιάσει μια καθυστέρηση περίπου δύο μηνών.