Ε–ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο οδικός χάρτης πληρωμών έως τις 10 Iουλίου

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δημοσιοποίησε τον «χάρτη» των πληρωμών από 06 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου από τον e–ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν συνολικά 69.856.913,67 ευρώ σε 81.273 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Από τον e–ΕΦΚΑ:

Στις 6 Ιουλίου θα καταβληθούν 13.856.913,67 ευρώ σε 27.973 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

Από την 6η Ιουλίου έως τη 10η Ιουλίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

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