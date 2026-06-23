e-ΕΦΚΑ: Επιστροφή εισφορών σε 6.926 μη μισθωτούς - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

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ΕΦΚΑ επιστρέφει 7,81 εκατ. ευρώ σε 6.926 μη μισθωτούς ασφαλισμένους την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι είναι όσοι υπέβαλαν αίτηση έως τις 16 Ιουνίου 2026, με τα ποσά να καταβάλλονται αυτόματα σε δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η επιστροφή αφορά αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές του 2025 για μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις του ν. 4387/2016.

Σε περίπτωση οφειλών, το ποσό συμψηφίζεται και το υπόλοιπο καταβάλλεται στον ασφαλισμένο.

Η διαδικασία επιστροφής γίνεται μέσω ηλεκτρονικής αίτησης και επεξεργάζεται αυτοματοποιημένα σύμφωνα με υπουργική απόφαση. Snapshot powered by AI

Την επιστροφή καταβληθεισών εισφορών σε χιλιάδες μη μισθωτούς ασφαλισμένους προχωρά ο e-ΕΦΚΑ, με τις πιστώσεις να πραγματοποιούνται την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Δικαιούχοι είναι 6.926 ασφαλισμένοι που υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 16 Ιουνίου 2026. Τα ποσά θα καταβληθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλώσει.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 7.811.382 ευρώ και αφορά εισφορές που χαρακτηρίστηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες κατά την εκκαθάριση εισφορών του έτους 2025 για μη μισθωτούς με παράλληλη μισθωτή απασχόληση ή υπαγωγή σε ειδικές διατάξεις του ν. 4387/2016.

Η διαδικασία

Η επιστροφή πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν οφειλές προς τον φορέα. Η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται αυτοματοποιημένα, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση.

Τι ισχύει για όσους έχουν οφειλές

Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών, ρυθμισμένων ή μη, το ποσό συμψηφίζεται και αποδίδεται το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση της οφειλής.Ο e-ΕΦΚΑ υπενθυμίζει ότι η διαδικασία βασίζεται σε πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα εκκαθάρισης.

Με πληροφορίες από Αθηναίκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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