Η Wall Street ανοίγει με κατακόρυφη πτώση - Μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου

Oi μετοχές τεχνολογίας και τον Nasdaq να υποχωρούν κατά 2,2% - Πτώση και στην Αθήνα 

Δημήτρης Μάνωλης

Η Wall Street ανοίγει με κατακόρυφη πτώση - Μαζικό ξεπούλημα στις μετοχές του τεχνολογικού κλάδου
Trader Edward Curran works on the floor of the New York Stock Exchange, Tuesday, June 16, 2026. (AP Photo/Richard Drew)
AP
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Η Wall Street άνοιξε με πτώση, λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των μετοχών μεγάλων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Στις αρχές των συναλλαγών, ο Nasdaq υποχώρησε κατά 2,25%, ο οποίος δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από τις μαζικές πωλήσεις στις μετοχές τεχνολογίας.

Ο S&P 500 επίσης υποχώρησε, χάνοντας 1,49%, ενώ ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,60%.

Η πτώση της SpaceX συνεχίζεται: χθες έχασε 16%, σήμερα πέφτει κάτω από την τιμή ντεμπούτου της στο χρηματιστήριο. Τα κρατικά ομόλογα και τα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία αυξάνονται, ενώ το Bitcoin υποχωρεί.

Στη συνέχεια, δείχνει σημάδια ανάκαμψης, αν και οι μετοχές τεχνολογίας παρέμειναν υπό πίεση, με τη Nvidia να υποχωρεί κατά 2,9% και τη SpaceX να υποχωρεί κάτω από την τιμή αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO).


Χρηματιστήριο Αθηνών: Πτώση 1,13%

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή καταγραφή νέων υψηλών 17 ετών, υπό το βάρος της επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση κόντρα στο πτωτικό κλίμα κινήθηκαν οι μετοχές της Aktor, της Coca Cola HBC, της Allwyn και της Metlen.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.472,77 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,13%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.471,32 μονάδες (-1,19%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 483,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 152,4 εκατ. ευρώ αφορούν στη διακίνηση 11 πακέτων μέσω των οποίων μεταβιβάστηκαν οι μετοχές του placement της Viohalco στη Cenergy Holdings.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,34%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aktor (+3,05%), της Coca Cola HBC (+1,71%), της Allwyn (+0,70%) και της Metlen (+0,52%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-3,37%), της Optima Bank (-2,82%), της Alpha Bank (-2,70%), της Πειραιώς (-2,70%) και της Eurobank (-2,42%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Cenergy διακινώντας 7.314.178 και 7.296.762 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Cenergy με 176,83 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 78,94 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 30 μετοχές, 81 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αλουμύλ (+5,08%) και ΣΙΔΜΑ (+3,16%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-7,79%) και CNL Capital (-4,38%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 12,8400 +3,05%

ALLWYN: 13,7250 +0,70%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,7900 -1,90%

METLEN: 42,3000 +0,52%

OPTIMA: 10,3400 -2,82%

ΤΙΤΑΝ: 52,5500 -2,23%

ALPHA BANK: 4,0400 -2,70%

AEGEAN AIRLINES: 12,6000 -0,94%

VIOHALCO: 21,3500 -2,29%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,0000 -1,08%

ΔΑΑ: 10,5400 -1,50%

ΔΕΗ: 23,0000 -0,52%

COCA COLA HBC: 53,5000 +1,71%

ΕΛΠΕ: 10,6000 -3,37%

ELVALHALCOR: 5,6000 -2,10%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,5000 -1,27%

ΕΥΔΑΠ: 10,6600 -0,56%

EUROBANK: 4,2250 -2,42%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7500 -1,24%

MOTOR OIL: 38,8000 αμετάβλητη

JUMBO: 22,2400 -1,16%

ΟΛΠ: 39,1500 -0,13%

ΟΤΕ: 18,9100 -0,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9, 2140 -2,70%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 15,0000 αμετάβλητη

Πτώση και στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές

Οι ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές συνέχισαν την πτώση τους μετά το sell-off στον τεχνολογικό κλάδο στη Wall Street, το οποίο οδήγησε τις ασιατικές αγορές σε κατακόρυφη πτώση (Σεούλ -10%).

Οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις του τεχνολογικού τομέα και την κερδοφορία των μαζικών επενδύσεων στην ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης επηρέασαν τις αγορές. Όλα τα βλέμματα συνέχισαν να είναι στραμμένα στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, ενώ οι προσδοκίες για επικείμενες αυξήσεις των επιτοκίων από τη Fed αυξήθηκαν.

Το Λονδίνο έχασε 0,46%, η Φρανκφούρτη 1% και το Παρίσι 0,64%.

Στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, ο δείκτης FTSE MIB υποχώρησε κατά 1,3%.

Τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν στο «κόκκινο», η Σεούλ κατέρρευσε

Οι ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές έκλεισαν στο «κόκκινο», πληγείσες από τις μαζικές πωλήσεις στον τεχνολογικό κλάδο στη Wall Street, ενώ τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων της Fed αυξήθηκαν και οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο Kospi στη Σεούλ κατρακύλησε (-10%) και ο Nikkei στο Τόκιο (-3,5%).

Στην Κίνα, η Σαγκάη έχασε 1,4% και η Σενζέν περισσότερο από 3%.

Το Χονγκ Κονγκ επίσης υποχώρησε, με πτώση 1,82%.

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