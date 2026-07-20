Aktor: Σε εξέλιξη από σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει καθοριστεί στα 13,52 ευρώ ανά μετοχή

Μίλτος Τσεκούρας

Aktor: Σε εξέλιξη από σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 650 εκατ. ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ξεκίνησε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της AKTOR έως 650 εκατ. ευρώ, με διάρκεια από 20 έως 22 Ιουλίου 2026.
  • Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει οριστεί στα 13,52 ευρώ, με την τελική τιμή να ανακοινώνεται στις 23 Ιουλίου 2026.
  • Η αύξηση γίνεται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αλλά υπάρχει ειδικός μηχανισμός για διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής τους μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς.
  • Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω ελληνικής δημόσιας προσφοράς (20%) και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης (80%), με την τελική κατανομή να εξαρτάται από το επενδυτικό ενδιαφέρον.
  • Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου 2026.
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Ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, η διαδικασία της συνδυασμένης προσφοράς της AKTOR στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, η οποία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Μέσω της συγκεκριμένης κίνησης, ο όμιλος επιδιώκει να αντλήσει κεφάλαια έως και 650 εκατ. ευρώ.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών έχει καθοριστεί στα 13,52 ευρώ ανά μετοχή. Η οριστική τιμή θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς βιβλίου προσφορών και αναμένεται να ανακοινωθεί στις 23 Ιουλίου 2026, ενώ θα είναι κοινή για όλους όσοι συμμετάσχουν στη συνδυασμένη προσφορά.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω δύο παράλληλων διαδικασιών: της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, που απευθύνεται σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα, και της διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω βιβλίου προσφορών, η οποία αφορά θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές του εξωτερικού.

Στην αρχική κατανομή προβλέπεται το 20% των νέων μετοχών να διατεθεί μέσω της ελληνικής δημόσιας προσφοράς και το υπόλοιπο 80% μέσω της διεθνούς προσφοράς. Ωστόσο, η τελική αναλογία μπορεί να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με το επενδυτικό ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος της διαδικασίας.

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί ειδικός μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που κατείχαν μετοχές της AKTOR κατά τη λήξη της συνεδρίασης της 17ης Ιουλίου 2026 και θα συμμετάσχουν στην ελληνική δημόσια προσφορά.

Μέσω του μηχανισμού αυτού, οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, χωρίς όμως η προνομιακή κατανομή να υπερβαίνει το ποσοστό που ήδη κατέχουν.

Η περίοδος υποβολής προσφορών ολοκληρώνεται στις 22 Ιουλίου. Στις 23 Ιουλίου αναμένεται να καθοριστεί η τελική τιμή διάθεσης, ενώ στις 27 Ιουλίου προγραμματίζεται η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της συνδυασμένης προσφοράς και η έγκριση για την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στην Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει στις 28 Ιουλίου 2026.

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