Εξοχικές κατοικίες: Τιμές που ζαλίζουν στα νησιά – Ποιοι ξένοι πληρώνουν το βάρος των σπιτιών χρυσά

Σε Κρήτη, Αιγαίο και Ιόνιο η αύξηση των τιμών την τελευταία πενταετία έχει φτάσει κατά μέσο όρο το 50%.

Γεώργιος Καλούμενος

Εξοχικές κατοικίες: Τιμές που ζαλίζουν στα νησιά – Ποιοι ξένοι πληρώνουν το βάρος των σπιτιών χρυσά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές των εξοχικών κατοικιών στα ελληνικά νησιά έχουν αυξηθεί κατά μέσο όρο 50% την τελευταία πενταετία, με σημαντική άνοδο στο 2026.
  • Οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία οδηγούν τη διεθνή ζήτηση, κυρίως για Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.
  • Στις Κυκλάδες, η Αντίπαρος κατέγραψε την υψηλότερη μέση ζητούμενη τιμή πώλησης κατοικιών, ξεπερνώντας τη Μύκονο το 2ο τρίμηνο του 2026.
  • Στα Επτάνησα, Παξοί και Κεφαλονιά σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών, με τους Παξούς να έχουν την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης στα 3.846 €/τ.μ.
  • Στα Δωδεκάνησα, η Λέρος και η Κάλυμνος παρουσίασαν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις τιμές, ενώ η Πάτμος διατηρεί την υψηλότερη μέση τιμή πώλησης στα 5.000 €/τ.μ.
Snapshot powered by AI

Με σπασμένα φρένα φαίνεται πώς συνεχίζει την «τρελή» ανοδική της πορεία η αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στα νησιά, με τις τιμές από το 2021 έως σήμερα, να πετούν σε όλο και υψηλότερα επίπεδα, δείχνοντας να μην «καταλαβαίνουν» από τις διαδοχικές κρίσεις, τους πολέμους αλλά και τις γεωπολιτικές αναταράξεις που έχουν ξεσπάσει την τελευταία πενταετία στην ευρύτερη γειτονιά μας.

Χαρακτηριστικό της ανθεκτικότητας αλλά και της θελκτικότητας που παρουσιάζει η αγορά εξοχικών στα ελληνικά νησιά, όχι μόνο από ξένους αλλά και εγχώριους αγοραστές, είναι το γεγονός ότι σε Κρήτη, Αιγαίο και Ιόνιο η αύξηση των τιμών την τελευταία πενταετία έχει φτάσει κατά μέσο όρο το 50%.

Από Αμερικανούς και Ευρωπαίους το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή ζήτηση, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, στην πρώτη θέση βρίσκονται οι ΗΠΑ και ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Γαλλία. Το ενδιαφέρον των δυνητικών αγοραστών από το εξωτερικό στρέφεται κυρίως προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ ακολουθούν οι Π.Ε. Χανίων, Κέρκυρας και Ηρακλείου.

Αντίστοιχα, στην εγχώρια ζήτηση, οι Κυκλάδες βρίσκονται επίσης στην πρώτη θέση, ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ηρακλείου, τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, η Π.Ε. Χανίων και τα Δωδεκάνησα.

Την ανάλυση της εξέλιξης των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά, αλλά και τις επιμέρους τάσεις που καταγράφονται στους δημοφιλέστερους νησιωτικούς προορισμούς, πραγματοποίησε ο Spitogatos και το Spitogatos Insights.

Διαχρονική εξέλιξη των ζητούμενων τιμών στα Ελληνικά νησιά

Η ανοδική πορεία των μέσων ζητούμενων τιμών (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στα ελληνικά νησιά συνεχίζεται και το 2026. Κατά το 2ο τρίμηνο του έτους, στα Νησιά του Αιγαίου η ΜΖΤ πώλησης διαμορφώθηκε στις 2.941 €/τ.μ., καταγράφοντας ετήσια αύξηση 5,9%.

Στα Νησιά του Ιονίου, η ΜΖΤ ανήλθε στις 2.531 €/τ.μ., επίσης αυξημένη κατά 5,9% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2025, ενώ στην Κρήτη διαμορφώθηκε στις 2.250 €/τ.μ., σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση μεταξύ των παραπάνω γεωγραφικών ενοτήτων κατά 6,9%.

Σε βάθος πενταετίας, η εξέλιξη των μέσων ζητούμενων τιμών είναι ακόμη πιο έντονη. Από το 2ο τρίμηνο του 2021 έως το 2ο τρίμηνο του 2026, η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Κρήτη αυξήθηκε κατά 50%.

image1.png

Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες συγκαταλέγονται διαχρονικά στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς της Ελλάδας, συνδυάζοντας κοσμοπολίτικα νησιά με πιο ήσυχες και εναλλακτικές επιλογές. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε νησιού διαμορφώνει ένα πολυσυλλεκτικό τοπίο, το οποίο αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών παρουσιάζουν διαφορετικές τάσεις στα επιμέρους νησιά. Μικρές ετήσιες μειώσεις, της τάξης του 1%-6%, καταγράφονται στη Μύκονο, τη Φολέγανδρο, τη Σαντορίνη, τη Σίκινο και την Άνδρο, ενώ η Νάξος παραμένει σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Στον αντίποδα, η Αμοργός και η Αντίπαρος συγκαταλέγονται στα νησιά με τις εντονότερες ετήσιες αυξήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 η ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στην Αντίπαρο ξεπέρασε εκείνη της Μυκόνου, σε μια αγορά με σημαντικά μικρότερο διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών προς πώληση. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύνθεση της διαθέσιμης προσφοράς στην Αντίπαρο, καθώς από τα 149 διαθέσιμα διαμερίσματα προς πώληση το 2ο τρίμηνο του 2026, τα 104 αφορούν νεόδμητες κατοικίες. Όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα, τις υψηλότερες ΜΖΤ πώλησης κατοικιών στις Κυκλάδες καταγράφουν η Αντίπαρος, με ΜΖΤ στα 7.600 €/τ.μ., η Μύκονος, με ΜΖΤ στα 7.059 €/τ.μ., και η Πάρος, με ΜΖΤ στα 5.263 €/τ.μ.

image.png

Επτάνησα

Τα Επτάνησα ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσική ομορφιά τους, αποτελώντας σταθερά δημοφιλή επιλογή τόσο για Έλληνες όσο και για επισκέπτες από το εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για τα νησιά του Ιονίου αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών κινούνται ανοδικά στα περισσότερα Επτάνησα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με μόνο τα Κύθηρα να καταγράφουν ετήσια μείωση στη ΜΖΤ.

Τις υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις σημειώνουν οι Παξοί και η Κεφαλονιά. Οι Παξοί καταγράφουν την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, στα 3.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Λευκάδα με ΜΖΤ στα 3.302 €/τ.μ. και η Κεφαλονιά με ΜΖΤ 2.531 €/τ.μ.

Σποράδες

Με το καταπράσινο φυσικό τοπίο, τις χαρακτηριστικές παραλίες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε νησιού, οι Σποράδες αποτελούν έναν δημοφιλή προορισμό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης παρουσιάζουν σχετικά ήπιες ετήσιες μεταβολές στα περισσότερα νησιά των Σποράδων. Η Σκιάθος παραμένει το νησί των Σποράδων με την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών, η οποία διαμορφώνεται στα 3.521 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αλόννησος με ΜΖΤ 2.667 €/τ.μ., η Σκύρος με ΜΖΤ 2.402 €/τ.μ. και η Σκόπελος με ΜΖΤ 2.154 €/τ.μ.

Κρήτη

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, συνδυάζει πλούσια ιστορία, ιδιαίτερο φυσικό τοπίο και πληθώρα διαφορετικών προορισμών, διατηρώντας το ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, ανοδικά κινούνται οι μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών στις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Κρήτης, με το Ρέθυμνο, τα Χανιά και το Ηράκλειο να καταγράφουν ετήσιες αυξήσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης κατοικιών εξακολουθεί να καταγράφει η Π.Ε. Χανίων, με ΜΖΤ 3.102 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Π.Ε. Ρεθύμνου με ΜΖΤ 2.202 €/τ.μ., η Π.Ε. Ηρακλείου με ΜΖΤ 2.200 €/τ.μ. και η Π.Ε. Λασιθίου με ΜΖΤ 1.944 €/τ.μ.

Νησιά Βορείου Αιγαίου

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου κατέχει η Ικαρία, με τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής, τις παραδόσεις και τις πολιτιστικές της εκδηλώσεις να αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία του νησιού. Στην αγορά κατοικίας, κατά το 2ο τρίμηνο του 2026, όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου καταγράφουν ετήσια αύξηση στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Η Ικαρία διατηρεί την υψηλότερη ΜΖΤ πώλησης, η οποία διαμορφώνεται στις 1.846 €/τ.μ., και ακολουθούν η Χίος με 1.533 €/τ.μ., η Λέσβος με 1.136 €/τ.μ. και η Σάμος με 1.059 €/τ.μ.

Δωδεκάνησα

Με τον ιδιαίτερο νησιωτικό τους χαρακτήρα, τη φυσική ομορφιά και την πλούσια ιστορική τους κληρονομιά, τα Δωδεκάνησα αποτελούν δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δυναμική τους αποτυπώνεται και στην αγορά κατοικίας, όπου κατά το 2ο τρίμηνο του 2026 καταγράφονται διαφορετικές τάσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) πώλησης.

Ιδιαίτερα ξεχωρίζουν η Λέρος και η Κάλυμνος, οι οποίες καταγράφουν σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις ΜΖΤ πώλησης κατοικιών σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, με την αύξηση στη Λέρο να διαμορφώνεται άνω του 30% και στην Κάλυμνο να διαμορφώνεται κοντά στο 20%. Στην κορυφή των Δωδεκανήσων ως προς τις μέσες ζητούμενες τιμές βρίσκεται σταθερά η Πάτμος, με ΜΖΤ πώλησης 5.000 €/τ.μ., ενώ ακολουθούν η Αστυπάλαια με 4.000 €/τ.μ. και η Κάλυμνος με 2.759 €/τ.μ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:59ΥΓΕΙΑ

Συναγερμός στη Ρόδο για τη γαστρεντερίτιδα - Εντοπίστηκαν 298 κρούσματα σε 20 ημέρες

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί ανασύρθηκαν δύο λουόμενοι σε Ωρωπό και Σκάλα Αταλάντης

08:44LIFESTYLE

Δημήτρης Κόκοτας: Το αντίο της Άννας Βίσση - «Έφυγες νωρίς με τη γλυκιά φωνή σου...»

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ένας νεκρός και ένας τραυματίας μετά από σύγκρουση 2 οχημάτων στο Βενεράτο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τροχαίο ατύχημα στο λιμάνι - Ένας τραυματίας

08:34LIFESTYLE

H κόρη του Μπρους Γουίλις, Ρούμερ, μιλά για τη συμβίωση με τον πατέρα της και την άνοια

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σπάρτη - Εγκλωβίστηκαν ένοικοι

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Εμπρηστική επίθεση σε καφετέρια τα ξημερώματα

08:11ΕΥ ΖΗΝ

Το άτμισμα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να κόψετε το κάπνισμα – Αλλά υπάρχει μια παγίδα

08:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξοχικές κατοικίες: Τιμές που ζαλίζουν στα νησιά – Ποιοι ξένοι πληρώνουν το βάρος των σπιτιών σε… χρυσάφι - Η ακτινογραφία της αγοράς

07:50LIFESTYLE

«Πώς να χωρίσετε σε 10 μέρες»: Επιστρέφει 23 χρόνια μετά - Θα ξαναδούμε μαζί Χάντσον και ΜακΚόναχι;

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Χωρίς ενεργό μέτωπο σε Βοιωτία και Σαλαμίνα

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Από το φτωχικό σπίτι με τα 11 αδέλφια στην κορυφή - Η ζωή, οι μεγάλες απώλειες και η κληρονομιά

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι συνεργασίες που άφησαν εποχή

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε ξεκινά η πληρωμή των συντάξεων Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:31WHAT THE FACT

Ο μεγαλύτερος κρυμμένος θησαυρός χρυσού που βρίσκεται σήμερα στην Ελλάδα

08:29ΚΟΣΜΟΣ

«Είναι νεκρός»: Ελάχιστες οι ελπίδες για να βρεθεί ο Ισπανός επιχειρηματίας ζωντανός στο Ιόνιο - Κενά στην κατάθεση της σύζυγου του

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λάρισα: Εντοπίστηκε 60χρονη μουμιοποιημένη σε υπόγειο - Ήταν νεκρή πάνω από ένα χρόνο

06:10ΕΘΝΙΚΑ

Διπλωματική αντεπίθεση στην Ευρώπη ξεκινά η Αθήνα για τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος «θερμικός θόλος» θα σαρώσει την Ελλάδα - Πότε κορυφώνεται το ακραίο κύμα ζέστης

09:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων για τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα - Ο ρόλος του «Ισλανδικού χαμηλού»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλεί η γνωστή παρουσιάστρια το επεισόδιο με τον σύζυγό της - «Ήταν φραστική επίθεση»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ρωγμές στα σπίτια, ανασφάλεια και αγωνία – Πάνω από 10 οικογένειες εγκατέλειψαν τις εστίες

20:47ΚΑΙΡΟΣ

Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» τις επόμενες ημέρες - Πότε υποχωρεί η ζέστη και τι σημαίνει το Super El Nino

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: Η διαδρομή από τις «Διαδόσεις» στις μεγάλες επιτυχίες - Οι συνεργασίες που άφησαν εποχή

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Ντόλι Πάρτον: Από το φτωχικό σπίτι με τα 11 αδέλφια στην κορυφή - Η ζωή, οι μεγάλες απώλειες και η κληρονομιά

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κορωπί: Νεκρός 27χρονος σε τροχαίο – Συνελήφθη 34χρονη οδηγός

22:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα έρευνα: Οι άνδρες με υψηλή τεστοστερόνη λένε λιγότερα ψέματα - Πώς το εξηγεί η επιστήμη

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Τι υποστήριξε ο σύζυγός της παρουσιάστριας μετά τη σύλληψή του - «Ναι τσακωθήκαμε...»

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Δημόσιος έρανος για να θυσιαστούν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

09:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται και δεύτερο κύμα ακραίας ζέστης - Πότε θα ξεκινήσει

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Γερμανία με υποψήφια της CDU: Εμφανίζεται σε προεκλογική αφίσα με κολιέ... «MILF»

23:39ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Οδηγός ταξί παρέσυρε κατά λάθος γατάκι και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ