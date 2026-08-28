Πάνω από δύο ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ – Αναμένεται παράταση της επιδότησης

Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Πάνω από δύο ευρώ το λίτρο βενζίνη και ντίζελ – Αναμένεται παράταση της επιδότησης
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  • Οι τιμές της βενζίνης και του ντίζελ παραμένουν πάνω από 2 ευρώ το λίτρο παρά τη μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για να συγκρατήσει το κόστος των μεταφορών.
  • Η διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης μειώθηκε πρόσφατα, με το diesel να αναμένεται να πωλείται κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο σύντομα.
  • Η ζήτηση πετρελαίου στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί με την έναρξη της χειμερινής περιόδου, επηρεάζοντας τις τιμές.
  • Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές καυσίμων είναι υψηλότερες, φτάνοντας έως και 2,28 ευρώ το λίτρο σε κάποιες περιπτώσεις.
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Με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν από την έναρξη του Σεπτεμβρίου, οι οδηγοί εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην αντλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέων αυξήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης, η διατήρηση της τιμής του diesel σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Ο ίδιος υπενθυμίζει ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα αντίστοιχο μέτρο.

Την ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία από τα διυλιστήρια δείχνουν ότι η πτώση της διεθνούς τιμής του Brent αρχίζει σταδιακά να περνά και στη λιανική αγορά. Η διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης υποχώρησε από 1,46 ευρώ το λίτρο στις 25 Αυγούστου στα 1,41 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ. Οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση θα αποτυπωθεί στις τιμές της αντλίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, με το diesel να αναμένεται ακόμη και κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, το πετρέλαιο κίνησης αντιδρά ταχύτερα στις μεταβολές της διεθνούς τιμής του Brent, τόσο στις αυξήσεις όσο και στις μειώσεις. Όπως εξηγεί, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, όπου η ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να αυξηθεί λόγω θέρμανσης, βιομηχανικής δραστηριότητας και μετακινήσεων.

Παρά την πρόσφατη αποκλιμάκωση, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης παραμένει στα 2,03 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διαμορφώνεται στα 2,04 ευρώ. Στις νησιωτικές περιοχές, μάλιστα, οι τιμές είναι ακόμη υψηλότερες, αγγίζοντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα 2,28 ευρώ το λίτρο.

Μετά τη μείωση των τελευταίων ημερών στη διυλιστηριακή τιμή του πετρελαίου κίνησης, το diesel αναμένεται να πωλείται εκ νέου φθηνότερα από την αμόλυβδη. Ωστόσο, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εξελίξεις, εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία για την πορεία των τιμών το επόμενο διάστημα.

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