Αύριο οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης – Τι αλλάζει στις τιμές

Το «φρένο» στην τιμή του πετρελαίου κίνησης φαίνεται να πατά ξανά η κυβέρνηση, με τις αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης να αναμένονται αύριο (29/08), όπως προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3. Παράλληλα, δεύτερο «κύμα» μειώσεων έρχεται από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 1.600 κωδικούς να είναι πιο προσιτοί, όπως έχει προαναγγείλλει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μέχρι το Σάββατο αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με τον κ. Θεοδωρικάκο να τονίζει πως έχει συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί το διάστημα που θα καλυφθεί, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες των 10 λεπτών του ευρώ στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Πάντως, τα διυλιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά, από το 1,48 ευρώ / λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια / βαρέλι.

Αντίθετα, η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ / λίτρο στην αντλία.

Η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθενται στα 2,04 ευρώ / λίτρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ / λίτρο, εφόσον η καθοδική πορεία του συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Από τη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς.

Οι κωδικοί «αγγίζουν» τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5% έως 30%, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα, ενώ, θα μπορούν να το δουν αυτό και μέσα από την πλατφόρμα.

Διαβάστε επίσης