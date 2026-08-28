Αύριο οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης – Τι αλλάζει στις τιμές

Τι εξετάζει η κυβέρνηση – Πότε αναμένεται να φανούν οι μειώσεις στις αντλίες

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Αύριο οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης – Τι αλλάζει στις τιμές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το «φρένο» στην τιμή του πετρελαίου κίνησης φαίνεται να πατά ξανά η κυβέρνηση, με τις αποφάσεις για την παράταση της επιδότησης να αναμένονται αύριο (29/08), όπως προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη στην ΕΡΤ3. Παράλληλα, δεύτερο «κύμα» μειώσεων έρχεται από τη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ, με περισσότερους από 1.600 κωδικούς να είναι πιο προσιτοί, όπως έχει προαναγγείλλει το υπουργείο Ανάπτυξης.

Μέχρι το Σάββατο αναμένεται να ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης, με τον κ. Θεοδωρικάκο να τονίζει πως έχει συζητήσει το θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί το διάστημα που θα καλυφθεί, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ζήτημα είναι αν τα διυλιστήρια θα διατηρήσουν την έκπτωση που ισχύει εδώ και δύο μήνες των 10 λεπτών του ευρώ στην αμόλυβδη και των πέντε λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης.

Πάντως, τα διυλιστήρια και οι τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά, από το 1,48 ευρώ / λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια / βαρέλι.

Αντίθετα, η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ / λίτρο στην αντλία.

Η μείωση στο ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη, όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθενται στα 2,04 ευρώ / λίτρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ / λίτρο, εφόσον η καθοδική πορεία του συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.

Από τη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς.

Οι κωδικοί «αγγίζουν» τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5% έως 30%, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα, ενώ, θα μπορούν να το δουν αυτό και μέσα από την πλατφόρμα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:32ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ζητά τη συνδρομή της Frontex έναν μήνα μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Ροδόπη: «Την απειλούσε ότι θα τη σκοτώσει, την παρακολουθούσε», λέει η ξαδέρφη της 44χρονης

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο

20:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» σε περίπτερο στη Μύκονο – Δεν έκοψε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν θα συναντηθεί με Ερντογάν, Σι Τζινπίνγκ κι άλλους ηγέτες στο Μπισκέκ

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τις πλημμύρες

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Τουρνάς: «Δύσκολη και η αυριανή ημέρα - Απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους»

19:57ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει σε πέψη και σάκχαρο με μόλις 3 χουρμάδες το πρωί

19:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Μετεωρολόγος κλαίει από τα γέλια την ώρα του δελτίου καιρού - Βίντεο

19:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες δημιούργησαν κατσαρίδες-cyborg - Σε τι χρησιμεύουν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύριο οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης – Τι αλλάζει στις τιμές

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πολίτες στην Κοζάνη: Πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους: Σήμερα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανός ΥΠΟΙΚ: Ανεύθυνος ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν - Έχει ευθύνη για τις υψηλές τιμές καυσίμων  

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης: Στην Κομισιόν η τουρκική πρόκληση για τη Ρόδο - Ζητάει Παρατηρητήριο Νοτίων Συνόρων

18:37ΚΟΣΜΟΣ

«Emily in Paris»: Οι πρώτες εικόνες της τελευταίας σεζόν που γυρίστηκε σε Μύκονο, Μονακό και Παρίσι

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για όλους 2026: Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της Α' φάσης

18:10ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Τουρισμός για Όλους: Σήμερα η ανάρτηση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νεπάλ: Εκδόθηκε νέα προειδοποίηση για πλημμύρες - Viral ένα σπίτι που άντεξε - Βίντεο

17:51ΚΑΙΡΟΣ

Μανιασμένο μελτέμι το Σαββατοκύριακο – Πού θα ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα / ώρα οι άνεμοι

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Αγρότες παράτησαν 4.000 πρόβατα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας: Δεκαετίες μετά, η εξέλιξή τους εντυπωσίασε

20:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» σε περίπτερο στη Μύκονο – Δεν έκοψε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ

16:23ΚΑΙΡΟΣ

Ο Ζιακόπουλος ζητά αυτοσυγκράτηση για τα περί καύσωνα: «Τα σαραντάρια πουλάνε, αλλά δεν θα είναι αντιπροσωπευτικά»

12:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Ιόνιο: Τέλος στις έρευνες για τον Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από το σκάφος

18:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πανσέληνος Αυγούστου: Απόψε το «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» φωτίζει τον ουρανό

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Βίντεο ντοκουμέντο από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια που προκάλεσε τις πλημμύρες

15:15ΚΟΣΜΟΣ

«Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο»: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πολίτες στην Κοζάνη: Πριν τις εκλογές ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ

14:48ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Δεν είναι μόνο το πρωινό-ντροπή, επιχειρήσεις χρεώνουν ακόμη και το νερό σε εργαζόμενους

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

09:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται «ανάσα δροσιάς» πριν την επιδρομή του λίβα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα από τον Θοδωρή Κολυδά - Μέχρι πότε θα διαρκέσει η ζέστη

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κόκοτας: «Τον ευχαριστώ για το παιδί μας» - Συγκίνηση στον επικήδειο της συζύγου του

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Νέες αποκαλύψεις και μαρτυρίες - «Την μαχαίρωσε στον πνεύμονα, ήξερε τι έκανε», είπε ο πατέρας της – «Πείραξαν κάποιον από την οικογένειά της», υποστηρίζει φίλος της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ