Μύκονος: 35χρονος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πνίγηκε στην Ψαρρού 

Snapshot Ο 35χρονος Μπαντρ Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Αλ Χάρμι πνίγηκε στην Ψαρρού της Μυκόνου λόγω ισχυρών θαλάσσιων ρευμάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών του.

Ο άνδρας ήταν δημόσιος υπάλληλος από το Ρας Αλ Χαΐμα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και ήταν ο μοναδικός γιος με τέσσερις αδελφές.

Η σορός του μεταφέρθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τελέστηκαν οι νεκρικές προσευχές και η ταφή του.

Φίλοι και συγγενείς συγκέντρωσαν χρήματα για την κατασκευή δύο τζαμιών και ενός πηγαδιού στη μνήμη του πριν την ταφή.

Ο Αλ Χάρμι πρότεινε να κολυμπήσουν στην παραλία ενώ περίμεναν το check-in στο ξενοδοχείο, αλλά η καρδιακή ανακοπή του προκλήθηκε από την πάλη με τα κύματα και την κούραση από το ταξίδι. Snapshot powered by AI

Η κηδεία του 35χρονου που πνίγηκε στην Ψαρρού της Μυκόνου κατά τη διάρκεια των διακοπών του έγινε σήμερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Μπαντρ Αμπντουλάχ Μοχάμεντ Αλ Χάρμι έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα, αφού παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ κολυμπούσε με φίλους, λίγο μετά την άφιξή του στο δημοφιλές τουριστικό νησί, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το περιστατικό και μίλησαν στην ιστοσελίδα Gulf News.

Ο Αλ Χάρμι, ήταν δημόσιος υπάλληλος από την περιοχή Αλ Μαΐριντ του Ρας Αλ Χαΐμα. Ήταν ο μοναδικός γιος και είχε τέσσερις αδελφές.Η σορός του έφτασε στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι γύρω στις 5 το πρωί της Πέμπτης με πτήση της Emirates, πριν μεταφερθεί στο Ρας αλ-Χαϊμά.

Οι νεκρικές προσευχές τελέστηκαν στο τζαμί Αλ Ντιουάν στην περιοχή Αλ Μαμούρα, μετά την οποία ετάφη στο νεκροταφείο Αλ Χουντάιμπα.

Σε μια συγκινητική εκδήλωση τιμής, φίλοι και συγγενείς του ξεκίνησαν μια κοινοτική εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία κατάφερε να καλύψει το κόστος κατασκευής δύο τζαμιών και ενός πηγαδιού προς μνήμη του, πριν από την ταφή του.

Τι συνέβη στη Μύκονο

Ο Αλ Χάρμι ταξίδεψε από το Αμπού Ντάμπι στην Ελλάδα μαζί με μια ομάδα φίλων τη Δευτέρα. Η ομάδα έφτασε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και κατευθύνθηκε στη Μύκονο.

Κατά την άφιξή τους στο νησί, ενημερώθηκαν ότι το check-in στο ξενοδοχείο δεν θα ήταν διαθέσιμο πριν τις 3 μ.μ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Gulf News ο Αλ Χάρμι πρότεινε να περάσουν τον χρόνο αναμονής στην παραλία και να κάνουν μια βουτιά, μια δραστηριότητα που ήταν γνωστό ότι του άρεσε και στην οποία είχε εμπειρία.Π ηγές ανέφεραν ότι ισχυρά θαλάσσια ρεύματα παρέσυραν ξαφνικά τον Αλ Χάρμι και τους φίλους του σε βαθύτερα νερά. Αν και οι φίλοι του επιβίωσαν ο Αλ Χάρμι πάλεψε με τα κύματα.

Ιατρικές εκθέσεις διαπίστωσαν αργότερα ότι υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ πάλευε με τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα. Όσοι γνωρίζουν την υπόθεση ανέφεραν ότι ο 35χρονος είχε διανύσει ένα μακρύ και κουραστικό ταξίδι, ταξιδεύοντας από το Αμπού Ντάμπι στην Αθήνα πριν συνεχίσει προς τη Μύκονο.