Μανιάτης: Στην Κομισιόν η τουρκική πρόκληση για τη Ρόδο - Ζητάει Παρατηρητήριο Νοτίων Συνόρων

Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, με αφορμή την νέα τουρκική πρόκληση σχετικά με τη βάση drone στη Ρόδο.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας θεωρεί ότι η δημιουργία βάσης drone στη Ρόδο παραβιάζει το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς του νησιού.

Ο κ. Μανιάτης αναφέρει χαρακτηριστικά:

Με αφορμή τη νέα τουρκική πρόκληση, με τουρκικό drone να πραγματοποιεί πολύωρη πτήση στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και πολύ κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης, κατέθεσα γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεχή αύξηση των παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου.

Ζητάω συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων κυρώσεων κατά της Τουρκίας.

Παράλληλα, διεκδικώ τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τα Νότια Σύνορα, που θα περιλαμβάνει και τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ή την επέκταση στην Ελλάδα του Eastern Flank Watch. Η προστασία των ελληνικών συνόρων είναι και ευρωπαϊκή υπόθεση. Η Ευρώπη οφείλει να υπερασπίζεται με την ίδια αποφασιστικότητα και τα νότια σύνορά της.

Διαβάστε επίσης