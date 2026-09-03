Πετρέλαιο: Οι τιμές υποχωρούν μετά το τριήμερο ράλι

Snapshot Οι τιμές του πετρελα υποχώρησαν κατά 0,2% μετά από τριήμερο ράλι λόγω αξιολόγησης των δηλώσεων Τραμπ και ανάκαμψης των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αυξήθηκε με αμερικανικά πλήγματα και ιρανικά αντίποινα, αλλά ο Τραμπ δήλωσε ότι η εκστρατεία δεν θα διαρκέσει πολύ.

Οι ροές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν σε 17 εκατ. βαρέλια τη Δευτέρα, αλλά η ναυτιλιακή δραστηριότητα παραμένει ασταθής.

Τα αμερικανικά αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την πρώτη πτώση σε πέντε εβδομάδες.

Η επόμενη συνεδρίαση του OPEC+ αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής για τον Οκτώβριο μετά την άρση μέρους των περικοπών παραγωγής. Snapshot powered by AI

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν πτωτικά στις ασιατικές αγορές την Πέμπτη, έπειτα από τρεις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τις ενδείξεις ότι οι ροές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ αρχίζουν να ανακάμπτουν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του Brent για παράδοση Νοεμβρίου υποχωρούσαν στις ΗΠΑ κατά 0,2%, στα 95,43 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε επίσης πτώση 0,2%, στα 90,83 δολάρια το βαρέλι.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς είχαν φτάσει σε υψηλά πέντε εβδομάδων κατά τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς εντάθηκαν οι ανησυχίες ότι οι νέες στρατιωτικές συγκρούσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα στον εφοδιασμό της παγκόσμιας αγοράς με πετρέλαιο από τη Μέση Ανατολή.

Νέα ανταλλαγή επιθέσεων ΗΠΑ και Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν την Τετάρτη πλήγματα στις νότιες ακτές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίποινα εναντίον αμερικανικών θέσεων σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Πρόκειται για την πιο έντονη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών από τον Ιούλιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι η ανανεωμένη αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν δεν πρόκειται να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά συστήματα ραντάρ και πυραύλων, καθώς και δυνατότητες που συνδέονται με την τοποθέτηση ναρκών στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Αυξάνονται οι ροές αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των αγορών πετρελαίου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις ποσότητες ενεργειακών φορτίων που εξακολουθούν να διέρχονται από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, δήλωσε ότι τη Δευτέρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ περίπου 17 εκατ. βαρέλια αργού πετρελαίου, η υψηλότερη ποσότητα από τότε που η σύγκρουση είχε προκαλέσει σημαντική μείωση των ροών.

Ωστόσο, η ναυτιλιακή δραστηριότητα παραμένει ασταθής. Προκαταρκτικά στοιχεία της Kpler έδειξαν ότι την Τρίτη πέρασαν από τα Στενά μόλις τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων, έναντι μέσου όρου περίπου 13 πλοίων σε διάστημα 10 ημερών.

Μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού

Στο μεταξύ, τα εμπορικά αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 4,5 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία πτώση τους εδώ και πέντε εβδομάδες.

Οι αναλυτές ανέμεναν, αντίθετα, μια μικρή αύξηση των αποθεμάτων.

Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 1,2 εκατ. βαρέλια, ενώ τα αποθέματα διυλισμένων προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται το ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, αυξήθηκαν κατά περίπου 800.000 βαρέλια.

Στο επίκεντρο και ο OPEC+

Οι αγορές στρέφουν πλέον την προσοχή τους και στην επόμενη συνεδρίαση του OPEC+, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή.

Η εκτίμηση είναι ότι το καρτέλ και οι σύμμαχοί του θα διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική παραγωγής για τον Οκτώβριο.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της διαδικασίας σταδιακής άρσης ενός επιπέδου περικοπών παραγωγής ύψους 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως. Για τον Σεπτέμβριο, ο OPEC+ είχε αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως.

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