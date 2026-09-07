Σπίτι μου 3: Τι προβλέπει ο νέος κύκλος του προγράμματος - Τα νέα όρια και οι δικαιούχοι

Τι προβλέπει ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου»

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Σπίτι μου 3: Τι προβλέπει ο νέος κύκλος του προγράμματος - Τα νέα όρια και οι δικαιούχοι
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  • Ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου 3» θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο και αφορά περίπου 40.000 νέα ζευγάρια με χαμηλό επιτόκιο δανείων.
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται σε 25.000 ευρώ για άγαμους/διαζευγμένους χωρίς παιδιά, 35.000 ευρώ για έγγαμους με επιπλέον 7.000 ευρώ ανά παιδί, και 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες με προσαύξηση 7.000 ευρώ ανά επιπλέον τέκνο.
  • Το όριο ηλικίας των δικαιούχων αυξάνεται σε 55 ετών, με ηλικίες δικαιούχων από 25 έως 55 ετών.
  • Τα χαμηλότοκα δάνεια αυξάνονται έως 230.000 ευρώ και καλύπτουν έως το 90% της αξίας του ακινήτου, ενώ η ανώτατη αξία συμβολαίου αυξάνεται σε 300.000 ευρώ.
  • Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» συνδυάζεται με άλλα μέτρα για την αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης, όπως φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση.
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Τον Ιανουάριο της νέας χρονιάς θα ενεργοποιηθεί ο νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου», το «Σπίτι μου 3».

Ο νέος κύκλος του προγράμματος, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών κατά την εξειδίκευση των μέτρων ύψους 2,2 δισ. ευρώ, προβλέπει:

  • χαμηλό επιτόκιο για περίπου 40.000 νέα ζευγάρια
  • διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων: στα 25.000 ευρώ για άγαμο/διαζευμένο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς τέκνα, στα 35.000 ευρώ και επιπλέον 7.000 ευρώ για κάθε παιδί για έγγαμο ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, στα 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες/διαζευμένους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης προσαυξανόμενο κατά 7.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέρα του πρώτου
  • αύξηση του ορίου ηλικίας στα 55 από τα 50 έτη που ίσχυσε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
  • χαμηλότοκα δάνεια ύψους έως 230.000 ευρώ (από 190.000 ευρώ) που καλύπτουν έως το 90% της αξίας του ακινήτου
  • καλύπτονται ακίνητα που θα έχουν αξία συμβολαίου έως 300.000 ευρώ από 250.000 ευρώ πριν
  • Επίσης, αυξάνονται τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά για οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά.

Το «Σπίτι μου 3» σε συνδυασμό με άλλα μέτρα αναμένεται να συνεισφέρει στην αποκλιμάκωση της στεγαστικής κρίσης.

Στο ίδιο πλαίσιο είναι η τριετής απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για κενά ακίνητα που μπαίνουν στη μακροχρόνια μίσθωση, η φορολογική έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων, η απαλλαγή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, τα μέτρα για το Αirbnb και η κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (από 1.500 σήμερα) και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία.

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