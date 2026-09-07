Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Embedded Credit Intelligence, όπου η πληροφορία ενσωματώνεται απευθείας στο περιβάλλον εργασίας των επιχειρήσεων, εκεί όπου λαμβάνονται καθημερινά οι κρίσιμες αποφάσεις

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Στρατηγική Συνεργασία της Τειρεσίας και του Όμιλου EPSILONNET
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης της Ελλάδας και η EPSILONNET ένας από τους μεγαλύτερους Ομίλους πληροφορικής και Business Software στη χώρα ανακοινώνουν την υπογραφή της στρατηγικής τους συνεργασίας, με στόχο τη διάθεση αξιόπιστης επιχειρηματικής πληροφόρησης και την ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων λήψης αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πρώτος πυλώνας της συνεργασίας αποτελεί η διάθεση της πλατφόρμας ΤSΕΚ, της ολοκληρωμένης ψηφιακής πύλης επιχειρηματικής πληροφόρησης της Τειρεσίας, μέσα από το οικοσύστημα εφαρμογών της EPSILONNET. Μέσω αυτής της συνεργασίας, με την υπηρεσία EPSILON FAST TSEK δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και περισσότερα από 16.000 λογιστικά γραφεία θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστα επιχειρηματικά δεδομένα που υποστηρίζουν τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Παράλληλα, η συνεργασία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών, αξιοποιώντας τα δεδομένα της Τειρεσίας και την τεχνογνωσία της Statistical Decisions σε predictive analytics, credit scoring και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης. Οι δυνατότητες αυτές ενσωματώνονται στα πληροφοριακά συστήματα της EPSILONNET που χρησιμοποιούνται από μεγάλες και μεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες όπως:

  • αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας πελατών & προμηθευτών
  • δυναμικό credit scoring,
  • μηχανισμούς έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning Systems), και
  • εργαλεία υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο Embedded Credit Intelligence, όπου η πληροφορία ενσωματώνεται απευθείας στο περιβάλλον εργασίας των επιχειρήσεων, εκεί όπου λαμβάνονται καθημερινά οι κρίσιμες αποφάσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, Ηλίας Ε. Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Στην Τειρεσίας, όραμά μας είναι η αξιόπιστη πληροφορία να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Η συνεργασία μας με την EPSILONNET διευρύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στην πληροφόρηση της Τειρεσίας, ενσωματώνοντάς την στα συστήματα που χρησιμοποιούν καθημερινά και μετατρέποντάς την σε ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και βιώσιμης ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της EPSILONNET, Ιωάννης Μίχος, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την υπογραφή της στρατηγικής μας συνεργασίας με την Τειρεσίας. Αξιοποιώντας τη βαθιά τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία της Τειρεσίας δίνουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας να μοχλεύσουν με δυναμικό τρόπο τα επιχειρηματικά δεδομένα που βρίσκονται στα πληροφοριακά τους συστήματα και με την υποστήριξή μας να παράγουν προηγμένα analytics πιστοληπτικής αξιολόγησης & δυναμικό credit scoring για τους πελάτες και τους προμηθευτές τους».

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