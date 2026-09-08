«Σπίτι μου 3»: Ακίνητα έως 300.000€ με φθηνά δάνεια έως 230.000€

Snapshot Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2027 με συνολικό προϋπολογισμό 2 δισ. ευρώ για φθηνά δάνεια πρώτης κατοικίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια και το ανώτατο όριο ηλικίας των δικαιούχων έως 55 ετών, ενώ επεκτείνεται το όριο αξίας των επιλέξιμων ακινήτων στα 300.000 ευρώ και το δάνειο έως 230.000 ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια απαιτούνται αναλογικά με το ποσό δανείου, με το ανώτατο πλαφόν δανείου να καθιστά απαραίτητα 70.000 ευρώ ίδια κεφάλαια για ακίνητο αξίας 300.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από 500 εκατ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, 500 εκατ. ευρώ από την ΕΑΤ και 1 δισ. ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα.

Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων για πολίτες τρίτων χωρών αυξάνεται στο 15%, στοχεύοντας στον περιορισμό της ζήτησης που ανεβάζει τις τιμές και δυσκολεύει την πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων στη στέγη. Snapshot powered by AI

Φθηνά δάνεια για 40.000 αγοραστές πρώτης κατοικίας φέρνει το νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου».

Ο 3ος κύκλος του στεγαστικού προγράμματος θα έχει συνολικό ύψος 2 δισ. ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Κατά την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το «Σπίτι μου 3» έρχεται από τον Ιανουάριο του 2027, με στόχο τη χορήγηση περισσότερων φθηνών δανείων, σε περισσότερους αγοραστές, από τα προηγούμενα προγράμματα.

Σε σχέση με το Πρόγραμμα «ΣΠΙΤΙ μου 2» είναι αρκετά μεγαλύτερο πρόγραμμα, καθώς αυξάνονται τόσο τα επιλέξιμα ακίνητα όσο και οι δικαιούχοι. Ειδικότερα, για όσους μπορούν να ενταχθούν, αυτό που αλλάζει είναι ότι θα είναι επιλέξιμοι και δικαιούχοι έως 55 ετών έναντι έως 50 ετών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για οικογένειες με παιδιά, από 35.000 ευρώ το ζευγάρι πλέον 5.000 ευρώ κάθε παιδί, σε 7.000 ευρώ το κάθε παιδί (αντίστοιχα σε μονογονεϊκές σε 39.000 ευρώ πλέον 7.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου).

Τα εισοδηματικά όρια:

Εως 25.000 ευρώ για άγαμους

Εως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης (+7.000 ευρώ για κάθε παιδί).

Εως 39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες (+7.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου).

Για τα ακίνητα, διευρύνεται σημαντικά η περίμετρος όσων μπορούν να επιλεγούν, καθώς αυξάνεται το όριο της εμπορικής αξίας των επιλέξιμων ακινήτων από 250.000 σε 300.000, το μέγιστο ποσό του δανείου, που ανέρχεται έως 90% της εμπορικής αξίας, αυξάνεται από 190.000 σε 230.000 και αυξάνονται τα όρια των τετραγωνικών μέτρων των επιλέξιμων κατοικιών για οικογένειες με πολλά παιδιά, σε σχέση με το όριο των 150 τ.μ. που ισχύει, με επιπλέον 10 τ.μ. για κάθε τέκνο άνω των τεσσάρων.

Οπως και στα προηγούμενα προγράμματα, υπάρχουν όρια δανεισμού, που σημαίνει ότι χρειάζονται και ίδια κεφάλαια για την απόκτηση κατοικίας. Οσο μεγαλύτερο το ποσό δανείου τόσο και περισσότερα τα ίδια κεφάλαια.

Παραδείγματα δανεισμού:

Για αγορά κατοικίας 200.000 ευρώ: Το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 180.000 ευρώ και απαιτούνται 20.000 ευρώ ίδια κεφάλαια.

Για κατοικία 250.000 ευρώ: Το δάνειο μπορεί να φτάσει έως τις 225.000 ευρώ και απαιτούνται 25.000 ευρώ ίδια κεφάλαια.Για το ανώτατο όριο, θέλει προσοχή.

Για αγορά κατοικίας αξίας 300.000 ευρώ, ενεργοποιείται το ανώτατο πλαφόν των 230.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα ίδια κεφάλαια αυξάνονται σε 70.000 ευρώ και όχι 30.000 ευρώ που θα ήταν το 10% της τιμής αγοράς.

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, το νέο Πρόγραμμα «Σπίτι μου 3» για τη στήριξη της αγοράς πρώτης κατοικίας μέσω χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων θα υλοποιηθεί μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και θα είναι συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 500 εκατ. προέρχονται από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, 500 εκατ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της ΕΑΤ και 1 δισ. ευρώ από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Αυξάνεται ο φόρος αγοράς ακινήτων για πολίτες εκτός Ε.Ε.

Ενα από τα μεγάλα αγκάθια της αγοράς, για όσους αναζητούν νέα κατοικία, είναι ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί με άλματα τα τελευταία χρόνια. Αν και είναι πολλοί οι παράγοντες που τροφοδοτούν την αύξηση, ένας σημαντικός είναι ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ξένοι αγοραστές, που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν αρκετά μεγαλύτερα ποσά.

Εδώ μπαίνει ένα «φρένο». Αν και η αγορά παραμένει ελεύθερη, πενταπλασιάζεται ο φόρος για τους αγοραστές από τρίτες χώρες. Με τις νέες παρεμβάσεις, ο φόρος μεταβίβασης για αγορά κατοικιών για πολίτες -και όχι για νομικά πρόσωπα- που δεν είναι Ελληνες, ομογενείς ή πολίτες της Ε.Ε. και του ΕΟΧ ή δεν είναι επί μακρόν διαμένοντες (δηλαδή δεν ανήκουν στις κατηγορίες που απαλλάσσονται και για την πρώτη κατοικία) θα διαμορφωθεί σε 15% (15,45% συνυπολογίζοντας την εισφορά 3% επί του φόρου υπέρ δήμων).

Σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, η θέσπιση αυξημένου φόρου μεταβίβασης κατά την αγορά κατοικίας από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι τρίτων χωρών θεσμοθετείται στο πλαίσιο της αυξημένης ζήτησης κατοικιών, η οποία συμβάλλει στην άνοδο των τιμών και στον περιορισμό της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων στη στέγη.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»