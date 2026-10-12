Ακρίβεια δίχως τέλος: «Φωτιά» σε καύσιμα, υπηρεσίες και τρόφιμα – Έως 202% η αύξηση στα φασόλια

Snapshot Οι τιμές στην ενέργεια και τα καύσιμα αυξήθηκαν σημαντικά από Σεπτέμβριο 2025 έως Σεπτέμβριο 2026, με το φυσικό αέριο να σημειώνει άνοδο 55,2% και το πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%.

Οι υπηρεσίες διαμονής και μεταφορών παρουσίασαν μεγάλες αυξήσεις, με τα ξενοδοχεία να αυξάνουν κατά 29,8% και τις αεροπορικές μεταφορές κατά 22%.

Οι τιμές σε βασικά τρόφιμα όπως το μοσχαρίσιο κρέας και τα ψάρια αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 12,3% και 11,5% αντίστοιχα.

Η τιμή λιανικής των ελληνικών φασολιών αυξήθηκε έως 202% σε σχέση με την τιμή παραγωγού, φτάνοντας τα 14,52 ευρώ το κιλό στα σούπερ μάρκετ.

Τα ενοίκια κατοικιών σημείωσαν αύξηση 5,9% μέσα στο ίδιο διάστημα. Snapshot powered by AI

Νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες πιέζει τα νοικοκυριά, με την ενέργεια και τα καύσιμα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των ελληνικών φασολιών, με την τιμή λιανικής να φτάνει τα 14,52 ευρώ το κιλό.

Το κύμα ακρίβειας εξακολουθεί να επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι αυξήσεις επεκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα της καθημερινότητας. Από το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης μέχρι τα ενοίκια, τις τουριστικές υπηρεσίες και τα βασικά τρόφιμα, οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν τις ανατιμήσεις σε ενέργεια, υπηρεσίες και διατροφή, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και την τιμή πώλησης των ελληνικών φασολιών στο ράφι.

Ενέργεια και καύσιμα: Το μεγάλο κύμα ανατιμήσεων

Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην ενέργεια και τα καύσιμα, με το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο θέρμανσης να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Φυσικό αέριο: +55,2%

Πετρέλαιο θέρμανσης: +53,2%

Πετρέλαιο κίνησης: +38,8%

Βενζίνη: +22,5%

Ηλεκτρικό ρεύμα: +15%

Μεγάλες αυξήσεις σε ξενοδοχεία και αεροπορικά εισιτήρια

Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026

Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στον τομέα των υπηρεσιών, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να αφορούν τη διαμονή σε ξενοδοχεία και τις αεροπορικές μεταφορές επιβατών.

Ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία: +29,8%

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών: +22%

Άλλες υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας: +12,4%

Ενοίκια κατοικιών: +5,9%

Ακρίβεια στα τρόφιμα: Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Σεπτέμβριος 2025 – Σεπτέμβριος 2026

Ανοδική πορεία ακολουθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής, με το μοσχαρίσιο κρέας, τα ψάρια και το αρνί με το κατσίκι να παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ανατιμήσεις.

Μοσχαρίσιο κρέας: +12,3%

Ψάρια: +11,5%

Αρνί και κατσίκι: +9,7%

Αυγά: +6,6%

Ψωμί και λοιπά προϊόντα αρτοποιίας: +2%

Φασόλια γίγαντες: Η τιμή εκτοξεύεται από το χωράφι στο ράφι – Αύξηση έως 202%

Μεγάλη απόσταση καταγράφεται ανάμεσα στην τιμή παραγωγού και την τιμή λιανικής πώλησης των ελληνικών φασολιών, με την τελική τιμή στο ράφι να εμφανίζεται αυξημένη έως και κατά 202%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται.

Τιμές παραγωγού στη Φλώρινα:

Φασόλια πλακέ: 4,80 ευρώ/κιλόΦασόλια ελέφαντες: 5,50 ευρώ/κιλό

Τιμή λιανικής σε σούπερ μάρκετ:

Ελληνικά φασόλια: 14,52 ευρώ/κιλό, με αναφερόμενη αύξηση 202%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Διαβάστε επίσης