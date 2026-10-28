Πώς αμείβονται όσοι θα εργαστούν την αργία της 28ης Οκτωβρίου

Snapshot Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται την 28η Οκτωβρίου δικαιούνται προσαύξηση 75% επί του βασικού μισθού τους.

Όσοι δεν εργαστούν την ημέρα της αργίας διατηρούν κανονικά τα μισθολογικά τους δικαιώματα χωρίς καμία μείωση.

Η 28η Οκτωβρίου είναι υποχρεωτική αργία, και απαγορεύεται η λειτουργία επιχειρήσεων εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα την αργία, οι εργαζόμενοι με ημερομίσθιο ή μισθό λαμβάνουν προσαύξηση 75% για την εργασία τους.

Η παράνομη απασχόληση κατά την 28η Οκτωβρίου επιφέρει σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Snapshot powered by AI

Η αμοιβή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που απασχολούνται την 28η Οκτωβρίου, ημέρα αργίας, διαφοροποιείται ανάλογα με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ, όσοι εργαστούν αυτή την ημέρα δικαιούνται προσαύξηση 75%, ενώ όσοι δεν απασχοληθούν διατηρούν τα κανονικά τους μισθολογικά δικαιώματα.

Σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα την 28η Οκτωβρίου, η οποία αποτελεί επίσημη αργία, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν λαμβάνουν προσαύξηση 75% επί του βασικού τους μισθού. Η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα και στοχεύει στην αναγνώριση της εργασίας σε αργία, ενισχύοντας τα μισθολογικά κίνητρα.

Από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι που δεν απασχοληθούν την ημέρα της εθνικής αργίας διατηρούν τα δικαιώματά τους ως προς το μισθό, χωρίς καμία μείωση ή αλλαγή. Η ΓΣΕΕ τονίζει ότι η μη εργασία την 28η Οκτωβρίου δεν επιφέρει περικοπές στον κανονικό μισθό των εργαζομένων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες (άρθρο 60 Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Τετάρτη, έτσι ισχύουν τα εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν:

1) Όσοι εργάζονται με πενθήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν την Τετάρτη 28/10/2026, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν ένα ημερομίσθιο επιπλέον, ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

2) Όσοι εργάζονται με εξαήμερο σύστημα και δεν απασχοληθούν την Τετάρτη 28/10/2026, εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν κανονικά το αναλογούν ημερομίσθιο (6 ημερομίσθια συνολικά την εβδομάδα), ενώ στους αμειβόμενους με μισθό, καταβάλλεται κανονικά ο μηνιαίος μισθός τους.

β) Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και αργίες, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

3) εάν παρασχεθεί εργασία σε επιχειρήσεις, που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και για έκτακτο λόγο λειτουργήσουν, με τις νόμιμες διατυπώσεις, την Τετάρτη 28/10/2026, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι εργαζόμενοι που αμείβονται με μισθό δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής ίσης με το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους και οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, προσαυξημένων και στις δύο περιπτώσεις κατά 75% για την εργασία σε ημέρες αργίας.

Η ΓΣΕΕ επισημαίνει εκ νέου τα εξής:

• Κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία. Συνεπώς κατά τις ημέρες αυτές απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόληση των εργαζομένων.

• Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

• Προσαυξάνεται κατά μία (1) ημέρα η ετήσια άδεια των εργαζομένων με εξαήμερο, εφόσον κατά τη διάρκειά της συμπίπτει η αργία της 28ης Οκτωβρίου.

• Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

• Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την Κυριακή αργία, τις υποχρεωτικές αργίες, το χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων και τις εξαιρέσεις από αυτές (ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών) περιέχονται στα άρθρα 203-219 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025, Α’121)

• Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), ύστερα από αναγγελία στην Αστυνομία.

• Για την παράνομη απασχόληση εργαζομένων κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας προβλέπονται σοβαρές ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.