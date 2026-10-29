Αλλάζουν οι λαϊκές αγορές: Έρχονται και το απόγευμα σε Αθήνα και Πειραιά - Πότε ξεκινούν

Snapshot Θα ξεκινήσει πιλοτική λειτουργία απογευματινών λαϊκών αγορών σε Αθήνα και Πειραιά μέσα στη νέα χρονιά.

Οι απογευματινές αγορές θα είναι μικρές και ευέλικτες, με πλήρη ποικιλία προϊόντων για την εξυπηρέτηση εργαζομένων και οικογενειών.

Έρευνα έδειξε ότι το 87% των ερωτηθέντων θα αγόραζε προϊόντα από απογευματινές λαϊκές αγορές.

Απαιτούνται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των πωλητών και την απόδοση μόνιμων θέσεων και νέων αδειών.

Τονίζεται η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης της αγροτικής παραγωγής λόγω προβλημάτων όπως η εγκατάλειψη και το αυξημένο κόστος. Snapshot powered by AI

Την πιλοτική λειτουργία απογευματινών λαϊκών αγορών σε Αθήνα και Πειραιά μέσα στη νέα χρονιά προανήγγειλε ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία μικρών και ευέλικτων αγορών, με πλήρη ποικιλία προϊόντων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση εργαζομένων και οικογενειών που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται τις πρωινές λαϊκές αγορές, ανέφερε μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV ο Νίκος Σωτηρίου. Επικαλέστηκε, επίσης, έρευνα σύμφωνα με την οποία το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα αγόραζε προϊόντα από απογευματινές λαϊκές αγορές.

Αναφερόμενος στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ έκανε λόγο για αλλαγές που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πωλητών, ενώ έθεσε ως ζητήματα την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης μόνιμων θέσεων και την προκήρυξη νέων αδειών, προκειμένου να διευρυνθούν οι δυνατότητες δραστηριοποίησης στον κλάδο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημαίνοντας την εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, την αύξηση του κόστους και τις δυσκολίες των μικρών παραγωγών. Όπως τόνισε, απαιτείται ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΣΠΛΑ, οι απογευματινές λαϊκές αγορές σχεδιάζονται με στόχο την εξυπηρέτηση των καταναλωτών, παρέχοντας τη δυνατότητα αγοράς φρέσκων προϊόντων σε χαμηλές τιμές.

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