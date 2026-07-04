Λαϊκή αγορά ή σούπερ μάρκετ; Πού συμφέρει τελικά να ψωνίσει ο καταναλωτής;

Snapshot Οι τιμές σε φρούτα και λαχανικά διαουν μεταξύ λαϊκής αγοράς και σούπερ μάρκετ, με τη λαϊκή να είναι πιο οικονομική σε προϊόντα όπως ντομάτες, βερίκοκα, νεκταρίνια, κεράσια και πατάτες.

Το σούπερ μάρκετ προσφέρει χαμηλότερες τιμές σε κολοκυθάκια, μελιτζάνες, φασολάκια και πεπόνια, ενώ σε άλλα προϊόντα όπως πράσινες πιπεριές και ραδίκια οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες.

Στις λαϊκές αγορές οι τιμές μπορεί να μειωθούν σημαντικά προς το τέλος της ημέρας, καθώς οι παραγωγοί προσπαθούν να διαθέσουν τα αποθέματά τους.

Ένα βασικό καλάθι με πέντε προϊόντα κοστίζει περίπου 1,12 ευρώ φθηνότερα στη λαϊκή αγορά σε σύγκριση με το σούπερ μάρκετ.

Η καταναλωτική κίνηση στη λαϊκή αγορά αυξάνεται στις αρχές του μήνα και μειώνεται μετά τις 15, καθώς τα νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους λόγω προϋπολογισμού. Snapshot powered by AI

Με τον οικογενειακό προϋπολογισμό να εξακολουθεί να πιέζεται από το αυξημένο κόστος ζωής, οι καταναλωτές αναζητούν καθημερινά τις πιο συμφέρουσες επιλογές για τα ψώνια τους. Η σύγκριση τιμών ανάμεσα στις λαϊκές αγορές και τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο για χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά.

Το Newsbomb έκανε ρεπορτάζ και κατέγραψε ενδεικτικές τιμές από λαϊκή αγορά (σ.σ. στις 10:40) και από γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αποτυπώνοντας τις διαφορές που συναντούν οι καταναλωτές.

Με βάση την έρευνα και επιλέγοντας πέντε βασικά προϊόντα που υπάρχουν τόσο στη λαϊκή αγορά όσο και στο σούπερ μάρκετ –πατάτες, ντομάτες, πράσινες πιπεριές, κεράσια και καρπούζι– το συνολικό κόστος διαμορφώνεται στα 10,12 ευρώ στη λαϊκή αγορά, έναντι 11,24 ευρώ στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Η διαφορά φτάνει το 1,12 ευρώ υπέρ της λαϊκής αγοράς για το συγκεκριμένο ενδεικτικό «καλάθι» προϊόντων.

Η εικόνα των τιμών

Στις πράσινες πιπεριές, η τιμή στη λαϊκή αγορά διαμορφώνεται στα 3,00 ευρώ το κιλό, ενώ σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ πωλούνται στα 2,99 ευρώ, ουσιαστικά στην ίδια τιμή.

Πιπεριές πράσινες 3 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι πιπεριές κοστίζουν 2,99 ευρώ

Στα κολοκυθάκια, η λαϊκή αγορά τα διαθέτει προς 1,59 ευρώ το κιλό, όταν στο σούπερ μάρκετ κοστίζουν 1,09 ευρώ, εμφανίζοντας χαμηλότερη τιμή.

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα κολοκυθάκια κοστίζουν 1,09 ευρώ

Οι μελιτζάνες πωλούνται στη λαϊκή 1,99 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ η τιμή τους είναι 1,40 ευρώ.

Μελιτζάνες 1,99 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι μελιτζάνες κοστίζουν 1,40 ευρώ

Στα φασολάκια η εικόνα είναι σχεδόν ισορροπημένη, καθώς στη λαϊκή η τιμή φτάνει τα 3,49 ευρώ, ενώ στη γνωστή αλυσίδα διατίθενται προς 3,20 ευρώ.

Τα ραδίκια κοστίζουν 1,99 ευρώ τόσο στη λαϊκή όσο και στο σούπερ μάρκετ, χωρίς να παρατηρείται διαφορά.

Κολοκυθάκια 1,59 ευρώ Ραδίκια 1,99 ευρώ Χόρτα Αλμύρα 3,45 ευρώ Φασολάκια 3,49 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα ραδίκια κοστίζουν 1,99 ευρώ

Στην αλμύρα, η λαϊκή διαθέτει το προϊόν στα 3,45 ευρώ, ενώ στο σούπερ μάρκετ η τιμή ανέρχεται στα 3,99 ευρώ, δίνοντας προβάδισμα στη λαϊκή αγορά.

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα χόρτα αλμύρα κοστίζουν 3,99 ευρώ

Στις ντομάτες, η τιμή στη λαϊκή είναι 1,70 ευρώ το κιλό, έναντι 2,55 ευρώ στο σούπερ μάρκετ, διαφορά που ξεπερνά το 30%.

Ντομάτες Κρήτης 1,70 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι ντομάτες κοστίζουν 2,55 ευρώ

Τα αγγούρια Μεσσηνίας στη λαϊκή πωλούνται 1 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ η τιμή διαμορφώνεται στα 0,40 ευρώ το τεμάχιο, γεγονός που δεν επιτρέπει άμεση σύγκριση ανά κιλό, καθώς η μονάδα μέτρησης είναι διαφορετική.

Αγγούρια Μεσσηνίας 1 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα αγγούρια κοστίζουν 0,40 ευρώ

Οι πολύχρωμες πιπεριές στη λαϊκή αγορά πωλούνται προς 4 ευρώ το κιλό, ενώ σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ η συσκευασία με τρεις πολύχρωμες πιπεριές κοστίζει 3,19 ευρώ, γεγονός που δεν επιτρέπει άμεση σύγκριση της τιμής, καθώς πρόκειται για διαφορετική μονάδα πώλησης.

Πιπεριές πολύχρωμες 4 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι πολύχρωμες πιπεριές η τριάδα κοστίζουν 3,19 ευρώ

Στα φασολάκια, η διαφορά στις τιμές είναι μικρή, καθώς στη λαϊκή αγορά πωλούνται προς 3,49 ευρώ το κιλό, ενώ σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ κοστίζουν 3,20 ευρώ το κιλό.

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα φρέσκα φασολάκια κοστίζουν 3,20 ευρώ

Τα φρούτα του καλοκαιριού

Στα βερίκοκα Νάουσας η λαϊκή αγορά εμφανίζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική, με τιμή 1,98 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ η αντίστοιχη τιμή φτάνει τα 3,40 ευρώ.

Βερύκοκα Νάουσας 1,98 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα βερύκοκα κοστίζουν 3,40 ευρώ

Τα νεκταρίνια πωλούνται στη λαϊκή προς 1,99 ευρώ, ενώ στο σούπερ μάρκετ κοστίζουν 2,55 ευρώ.

Νεκταρίνια 1,99 ευρώ και ροδάκινα 1 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα νεκταρίνια κοστίζουν 2,55 ευρώ

Τα ροδάκινα στη λαϊκή διατίθενται μόλις 1 ευρώ το κιλό, αποτελώντας μία από τις οικονομικότερες επιλογές της εποχής ενώ τα ροδάκινα κοστίζουν 2,55 ευρώ.

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα ροδάκινα κοστίζουν 2,55 ευρώ

Στα κεράσια Έδεσσας, η λαϊκή τα διαθέτει προς 3,98 ευρώ, ενώ στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ κοστίζουν 4,45 ευρώ.

Κεράσια Έδεσσας 3,98 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ τα κεράσια κοστίζουν 4,45 ευρώ

Το καρπούζι Ηλείας στη λαϊκή πωλείται 0,75 ευρώ το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ η τιμή είναι 0,45 ευρώ.

Καρπούζια Ηλείας 0,75 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ το καρπούζι κοστίζει 0,45 ευρώ

Στο πεπόνι Ηλείας η εικόνα αντιστρέφεται επίσης, καθώς στη λαϊκή η τιμή φτάνει τα 1,98 ευρώ, ενώ στο σούπερ μάρκετ διατίθεται προς 0,99 ευρώ.

Πεπόνια Ηλείας 1,98 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ το πεπόνι κοστίζει 0,99 ευρώ

Οι πατάτες

Στις πατάτες Ευβοίας, η λαϊκή αγορά προσφέρει το προϊόν στα 0,69 ευρώ το κιλό, ενώ στη γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι ελληνικές πατάτες κοστίζουν 0,80 ευρώ.

Πατάτες Ευβοίας 0,69 ευρώ

Σε γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ οι πατάτες κοστίζουν 0,80 ευρώ

Οι συνήθειες των καταναλωτών

Παραγωγοί και επαγγελματίες της λαϊκής αγοράς επισημαίνουν ότι η αγοραστική κίνηση παρουσιάζει πλέον συγκεκριμένη εποχικότητα μέσα στον μήνα. Στις αρχές κάθε μήνα, όταν καταβάλλονται μισθοί και συντάξεις, οι καταναλωτές πραγματοποιούν περισσότερες αγορές και η κίνηση είναι αισθητά αυξημένη.

Αντίθετα, μετά τις 15 του μήνα παρατηρείται μείωση της κίνησης, καθώς πολλά νοικοκυριά περιορίζουν τις αγορές τους, αναζητώντας ακόμη πιο οικονομικές λύσεις.

Παράλληλα, ένα από τα χαρακτηριστικά των λαϊκών αγορών είναι ότι όσο πλησιάζει το τέλος του ωραρίου, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, αρκετοί παραγωγοί και πωλητές μειώνουν αισθητά τις τιμές τους, προκειμένου να διαθέσουν τα προϊόντα που έχουν απομείνει. Έτσι, μετά το μεσημέρι οι καταναλωτές μπορούν συχνά να βρουν ακόμη χαμηλότερες τιμές σε αρκετά είδη.

Η σύγκριση δείχνει ότι δεν υπάρχει μία σταθερή απάντηση στο ερώτημα «πού συμφέρει περισσότερο». Σε αρκετά προϊόντα, όπως τα βερίκοκα, οι ντομάτες, τα νεκταρίνια, τα κεράσια, οι πατάτες και η αλμύρα, η λαϊκή αγορά παρουσιάζει καλύτερες τιμές. Από την άλλη πλευρά, το σούπερ μάρκετ εμφανίζεται πιο οικονομικό σε προϊόντα όπως τα κολοκυθάκια, οι μελιτζάνες, τα φασολάκια και το πεπόνι, ενώ στις πράσινες πιπεριές και τα ραδίκια οι τιμές είναι σχεδόν ίδιες. Όσον αφορά τις πολύχρωμες πιπεριές, δεν μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση, καθώς στη λαϊκή η τιμή αφορά το κιλό, ενώ στο σούπερ μάρκετ πωλούνται σε συσκευασία τριών τεμαχίων.

Σημείωση: Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ. Στις λαϊκές αγορές οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ακόμη και την ίδια ημέρα, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση, τον παραγωγό, κυρίως όμως αναλόγως της ώρας που πραγματοποιούνται οι αγορές. Ιδιαίτερα προς το τέλος της λειτουργίας της λαϊκής αγοράς οι τιμές συχνά μειώνονται σημαντικά, ενώ αντίστοιχα μπορούν να διαμορφωθούν είτε χαμηλότερα είτε υψηλότερα επίπεδα ανάλογα με τη ζήτηση και την ποιότητα των προϊόντων.

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