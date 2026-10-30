Online αγορές από χώρες εκτός ΕΕ: Νέο τέλος 2 ευρώ από 1η Νοεμβρίου – Πώς υπολογίζεται

Snapshot 1η Νοεμβρίου 6 εφαρμόζεται ευρωπαϊκό τέλος διαχείρισης 2 ευρώ για ηλεκτρονικές αγορές από τρίτες χώρες, ξεχωριστό από τον δασμό των 3 ευρώ που ισχύει από 1η Ιουλίου 2026.

Το τέλος των 2 ευρώ υπολογίζεται ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης και ο δασμός των 3 ευρώ ανά διαφορετικό είδος ή δασμολογική κατηγορία προϊόντος, όχι ανά τεμάχιο.

Το τέλος διαχείρισης καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τον εκπρόσωπο τελωνειακής διασάφησης, αλλά μπορεί να μετακυλιστεί στον καταναλωτή μέσω τιμής ή εξόδων αποστολής.

Ο δασμός των 3 ευρώ εφαρμόζεται μόνο σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ενώ το τέλος των 2 ευρώ ισχύει ανεξάρτητα από την αξία της αγοράς.

Προϊόντα που έχουν ήδη τελωνιστεί και βρίσκονται σε ευρωπαϊκές αποθήκες δεν υπόκεινται εκ νέου στις νέες τελωνειακές χρεώσεις κατά την αποστολή τους εντός ΕΕ. Snapshot powered by AI

Νέα δεδομένα στις ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει από την 1η Νοεμβρίου 2026 η εφαρμογή του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης ύψους 2 ευρώ.

Το νέο τέλος είναι ξεχωριστό από τον προσωρινό δασμό των 3 ευρώ, ο οποίος ισχύει από την 1η Ιουλίου 2026 για τις καλυπτόμενες ηλεκτρονικές αποστολές αξίας έως 150 ευρώ από τρίτες χώρες. Ο δασμός αυτός θα παραμείνει σε ισχύ έως την 1η Ιουλίου 2028.

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, το τέλος των 2 ευρώ δεν υπολογίζεται απλώς ανά φυσικό δέμα, αλλά ανά γραμμή τελωνειακής διασάφησης. Αντίστοιχα, ο δασμός των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος ή δασμολογική κατηγορία προϊόντος και όχι με βάση τον αριθμό των τεμαχίων που βρίσκονται στο δέμα.

Πώς υπολογίζονται οι χρεώσεις

Έτσι, εάν ένα δέμα περιλαμβάνει πέντε ίδια μπλουζάκια, αυτά αντιμετωπίζονται ως ένα είδος. Στο παράδειγμα του ΕΒΕΠ, ο δασμός είναι 3 ευρώ και το τέλος διαχείρισης 2 ευρώ, δηλαδή οι δύο συγκεκριμένες χρεώσεις ανέρχονται συνολικά σε 5 ευρώ.

Εάν όμως το ίδιο δέμα περιλαμβάνει ένα μπλουζάκι και ένα ρολόι, πρόκειται για δύο διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή, ο δασμός ανέρχεται συνολικά σε 6 ευρώ και το τέλος διαχείρισης σε 4 ευρώ, δηλαδή σε 10 ευρώ συνολικά για τις δύο αυτές χρεώσεις.

Αντίστοιχα, στο παράδειγμα με δύο μπλουζάκια, τρία πουλόβερ και ένα καπέλο, που αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά είδη, οι συγκεκριμένες επιβαρύνσεις φτάνουν συνολικά τα 15 ευρώ. Με τέσσερα διαφορετικά είδη, φτάνουν τα 20 ευρώ.

Τα ποσά αυτά αφορούν τον δασμό των 3 ευρώ και το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ και δεν σημαίνουν ότι κάθε δέμα θα επιβαρύνεται αυτομάτως με ένα συγκεκριμένο σταθερό ποσό.

Ποιος καταβάλλει το τέλος των 2 ευρώ

Το τέλος διαχείρισης δεν έχει σχεδιαστεί ως άμεση χρέωση του καταναλωτή. Καταβάλλεται από την επιχείρηση ή τον εκπρόσωπο που αναλαμβάνει την τελωνειακή διασάφηση της αποστολής, όπως ο πωλητής, η ηλεκτρονική πλατφόρμα ή η επιχείρηση που διαχειρίζεται την εισαγωγή.

Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, μπορούν να μετακυλίσουν το σχετικό κόστος στον καταναλωτή, ενσωματώνοντάς το για παράδειγμα στην τιμή του προϊόντος ή στα έξοδα αποστολής. Επομένως, δεν είναι δεδομένο ότι ο αγοραστής θα καλείται να καταβάλει ξεχωριστά τα 2 ευρώ κατά την παραλαβή του δέματος.

Το τέλος των 2 ευρώ ισχύει και πάνω από τα 150 ευρώ

Μία ακόμη σημαντική διαφορά αφορά την αξία της αγοράς ειναι ότι ο προσωρινός δασμός των 3 ευρώ εφαρμόζεται στις καλυπτόμενες αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Αντίθετα, το τέλος διαχείρισης των 2 ευρώ αφορά τις απευθείας ηλεκτρονικές αγορές από χώρες εκτός ΕΕ ανεξάρτητα από την αξία τους.

Το τέλος είναι επίσης μη επιστρεπτέο, ακόμη και όταν τα προϊόντα επιστραφούν ή δεν παραδοθούν στον καταναλωτή.

Τι ισχύει για προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην ΕΕ

Διαφορετική είναι η περίπτωση προϊόντων που έχουν ήδη εισαχθεί, τελωνιστεί και βρίσκονται σε αποθήκη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεταγενέστερη αποστολή τους από την ευρωπαϊκή αποθήκη προς τον καταναλωτή δεν αποτελεί νέα εισαγωγή από τρίτη χώρα και, επομένως, δεν ενεργοποιεί εκ νέου τη συγκεκριμένη τελωνειακή διαδικασία.

Το ΕΒΕΠ επισημαίνει ότι για να αποτιμηθεί η επίδραση των νέων μέτρων στον ανταγωνισμό θα πρέπει να παρακολουθούνται τόσο οι απευθείας αποστολές προϊόντων από τρίτες χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Κίνα, όσο και οι μαζικές εισαγωγές εμπορευμάτων που μεταφέρονται πρώτα σε αποθήκες εντός της ΕΕ.

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