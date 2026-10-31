ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 747,72 μονάδων (-2,86%), στις 25.436,99 μονάδες.
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- Το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έκλεισε με πτώση μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου των Intel και Amazon.
- Ο δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 747,72 μονάδες (-2,86%) κλείνοντας στις 25.436,99 μονάδες.
- Ο δείκτης Dow Jones έκλεισε με πτώση 572,25 μονάδων (-1,09%) στις 51.770,31 μονάδες.
- Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε πτώση 140,32 μονάδων (-1,82%) κλείνοντας στις 7.580,07 μονάδες.
- Οι ανησυχίες σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύθηκαν από τα αποτελέσματα των εταιρειών.
Με απώλειες έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα τριμήνου των εταιρειών Intel και Amazon, τα οποία ενίσχυσαν τις ανησυχίες σχετικά με τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 572,25 μονάδων (-1,09%), στις 51.770,31 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 747,72 μονάδων (-2,86%), στις 25.436,99 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 140,32 μονάδων (-1,82%), στις 7.580,07 μονάδες.
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