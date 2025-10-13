Εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια αναπληρωτών καθηγητών

Σήμερα (13/10), ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά αλλά και τα αεροπορικά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να μεταβούν φθηνότερα στην περιοχή όπου τοποθετήθηκαν.

Αναλυτικά, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι ακόλουθες:

Attica Group

Για εισιτήρια αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται έκπτωση 50% σε όλα τα δρομολόγιά της, καθώς και στις ενδιάμεσες διαδρομές, σε όλες τις θέσεις επιβατών, στα ΙΧ οχήματά τους και στις μηχανές, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν για το χρονικό διάστημα από 13/10/25 έως 16/10/25.

Για τις γραμμές:

Κυκλάδων Δωδεκανήσων Βορειοανατολικού Αιγαίου Σαρωνικού Ηρακλείου – Χανίων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης είναι η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική τους ταυτότητα. Η επίδειξη της Υπουργικής Απόφασης δύναται να επιδειχθεί, εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας.

Για την παροχή έκπτωσης απαιτείται Αριθμός Εντολής, επιλέγοντας την έκπτωση «Η.Ο. ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 50%».

Dodekanisos Seaways

Έκπτωση 50% στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς (στα ατομικά τους εισιτήρια μόνο) για το διδακτικό έτος 2025 – 2026 με τα πλοία της εταιρείας. Τα συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την παροχή της εν λόγω έκπτωσης για αυτό το διάστημα.

Fast Ferries

Έκπτωση για τη μετακίνηση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προκειμένου να μεταβούν στον τόπο διορισμού τους, ενόψει της σχολικής περιόδου 2025 – 2026, της τάξεως του 30% στα ατομικά εισιτήρια και 20% στα εισιτήρια των οχημάτων τους (IX και δίκυκλα) για το διάστημα 13/10/2025 έως 15/10/2025.

Η έκπτωση θα χορηγείται από τα αρμόδια κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την παροχή της έκπτωσης είναι η απόφαση του υπουργείου παιδείας που αναφέρει την πρόσληψή τους, καθώς και η αστυνομική ταυτότητα.

Golden Star Ferries

Έκπτωση 30% για ατομικά εισιτήρια και 20% για τα οχήματά τους, κατόπιν επαρκούς διαθεσιμότητας για την περίοδο 13/10/25 – 15/10/25.

Η έκπτωση αφορά τα πλοία SUPERFERRY – ANDROS QUEEN και συγκεκριμένα τους προορισμούς Άνδρος – Τήνος – Μύκονος – Πάρος.

Η παραλαβή και αγορά των εισιτηρίων θα πραγματοποιείται από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα σημεία αναχώρησης των πλοίων και κατόπιν επίδειξης της απόφασης του υπουργείου Παιδείας περί πρόσληψης και αστυνομικής ταυτότητας στα ταξιδιωτικά γραφεία και στον έλεγχο επιβίβασης των πλοίων.

Μινωικές Γραμμές (Minoan Lines)

Έκπτωση 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις γραμμές εσωτερικού.

SEAJETS

Η έκπτωση ορίζεται σε ποσοστό 50% επί του αντίτιμου εισιτηρίου, τόσο στα ατομικά όσο και στα εισιτήρια οχημάτων (Ι.Χ. και δίκυκλα).

Η έκπτωση ισχύει για δρομολόγια στις εξής περιόδους:

05 – 11 Σεπτεμβρίου 2025

26 Σεπτεμβρίου – 05 Οκτωβρίου 2025 & 13 – 15 Οκτωβρίου 2025

23 Δεκεμβρίου 2025 – 07 Ιανουαρίου 2026

03 – 19Απριλίου 2026

19 Ιουνίου – 03 Ιουλίου 2026

Εφαρμογή έκπτωσης:

Η έκπτωση έχει εφαρμογή στις μετακινήσεις από όλα τα πλοία της SEAJETS και θα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των συνεργαζόμενων πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων.

Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν διατίθεται μέσω online συστημάτων κρατήσεων.

Δικαιολογητικά έκπτωσης:

Οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επιδεικνύουν, τόσο κατά την έκδοση εισιτηρίων όσο και κατά την επιβίβασή τους, τα εξής δικαιολογητικά:

– Το ΦΕΚ ή Υπουργική απόφαση διορισμού που πιστοποιεί την τοποθέτηση.

– Αστυνομική Ταυτότητα.

Σκύρος Ναυτική Εταιρεία (Skyros Shipping Co.)

Έκπτωση 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η οποία ισχύει για το ατομικό τους εισιτήριο και για το εισιτήριο του Ι.Χ. αυτοκινήτου τους.

Η έκπτωση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και στις εξής περιόδους αιχμής:

Έναρξη διδακτικού έτους: 5 – 11 Σεπτεμβρίου 2025

Χριστούγεννα: 23 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026

Πάσχα: 3 – 19 Απριλίου 2026

Λήξη διδακτικού έτους: 19 Ιουνίου – 3 Ιουλίου 2026

Τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να προστεθούν και άλλες εταιρείες στον ανωτέρω πίνακα, οπότε και θα εκδοθεί νεότερη ενημέρωση.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ευχαρίστησε θερμά τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, καθώς και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, για την άμεση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για την παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων.

Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια – SKY Express

H εταιρεία SKY Express, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και προκειμένου να διευκολύνει τις μετακινήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο.

Για την παραπάνω πρωτοβουλία, η αποστολή των SMS με τους μοναδικούς κωδικούς για κάθε εκπαιδευτικό έχουν ήδη αποσταλεί στους ενδιαφερόμενους.