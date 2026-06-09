Το University of London στην Αθήνα με αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών

Ελληνοβρετανική συνεργασία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σωτήρης Σκουλούδης

Το University of London στην Αθήνα με αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών
ΠΑΙΔΕΙΑ
4'
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Το University of London έκανε σήμερα το επίσημο «ντεμπούτο» του στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, παρουσιάζοντας σε εκδήλωση στο Hyatt τα αναγνωρισμένα προγράμματά του που θα προσφέρονται πλέον στην Αθήνα σε συνεργασία με το Athens International College και το IMS College.

Σε μια αίθουσα γεμάτη εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας, της αγοράς και της ναυτιλίας, παρουσιάστηκε επίσημα το «The Official Launch of University of London programmes in Greece», με οικοδεσπότες το Athens International College (AIC) και το IMS College ως Recognised Teaching Centres του βρετανικού ιδρύματος.

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Στο πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνονταν χαιρετισμοί από τον Βρετανό Πρέσβη στην Ελλάδα Matthew Lodge, εκπρόσωπο του υπουργείου Παιδείας, τη διευθύντρια του British Council Ελλάδας & Κύπρου Anastasia Andritsou, καθώς και τον Pro Vice-Chancellor του University of London, Phil Allmendinger, υπογραμμίζοντας τον θεσμικό χαρακτήρα της έναρξης.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν αναλυτικές παρουσιάσεις προγραμμάτων από ακαδημαϊκούς του University of London, με τη Prof. Helen Xanthaki (PG Laws), τον Dr Yu Zheng (University of Royal Holloway), τον Dr James Abdey (London School of Economics), τον Prof. Dimitrios Koufopoulos (Global MBA), τον Prof. Alan Parkinson (MSc in Accounting & Financial Management) και την Dr Sarah Rauchas (MSc Data Science), οι οποίοι εξήγησαν τη δομή σπουδών, τις επαγγελματικές διεξόδους και τις απαιτήσεις εισαγωγής.

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Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πάνελ με θέμα «The Future of Work and the Value of Education», όπου στελέχη από τον χώρο της βιομηχανίας, της επικοινωνίας, της ναυτιλίας και της οικονομίας συζήτησαν το πώς οι διεθνείς σπουδές συνδέονται με την αγορά εργασίας του αύριο.

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Το University of London, με ιστορία που χρονολογείται από το 1858 και αναγνωρισμένο διεθνώς τίτλο σπουδών, αξιοποιεί το δίκτυο των Recognised Teaching Centres ώστε οι φοιτητές να «σπουδάζουν τοπικά, να εξελίσσονται παγκόσμια», χωρίς το κόστος και τη μετακίνηση της φοίτησης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μέσα από τα νέα προγράμματα στην Αθήνα, οι Έλληνες και διεθνείς φοιτητές αποκτούν πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο alumni network, στο οποίο συγκαταλέγονται ηγέτες επιχειρήσεων και ακόμη και βραβευμένοι με Νόμπελ, καθώς και σε πλούσιο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και learning resources του πανεπιστημίου.

Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας που αναδείχθηκε στην εκδήλωση βρίσκεται η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη: Από την ανάλυση δεδομένων και την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το διεθνές επιχειρείν και τη νομική, οι σπουδές του University of London στην Αθήνα επιχειρούν να «διαβάσουν» τις ανάγκες μιας αγοράς εργασίας που αλλάζει, προσφέροντας πτυχία με διεθνές κύρος αλλά και σαφές επαγγελματικό αποτύπωμα.

Παππάς στο Newsbomb: «Ο πήχης μόλις ανέβηκε πολύ ψηλότερα»

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O Κωνσταντίνος Παππάς, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων, δήλωσε στο Newsbomb:

«Ένα σπουδαίο γεγονός συνέβη σήμερα. Το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με 4 από τα κορυφαία ιδρύματα του (Queen Mary, Goldsmiths, UCL, Royal Halloway) θα παρέχει πλέον προγράμματα του στην Ελλάδα μέσα από δύο Κολλέγια, μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Αναγνωρισμένων Κολλεγίων.

Το Athens International College και το IMS College αλλάζουν τα δεδομένα στον χώρο της εκπαίδευσης και αποδεικνύουν ότι το επίπεδο και η ποιότητα σπουδών δεν κρύβεται απαραίτητα στις μεγάλες δομές και στα funds, αλλά στην ουσιαστική, μεθοδική δουλειά και στο μεράκι! Ο πήχης μόλις ανέβηκε πολύ ψηλότερα».

Τα προγράμματα στην Αθήνα

Μέσα από τα ενημερωτικά έντυπα που διανεμήθηκαν, παρουσιάστηκαν οι άξονες σπουδών που θα είναι διαθέσιμοι στην Αθήνα, από το International Foundation Programme μέχρι τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σε Business Administration, Accounting & Finance, Economics, International Relations, Law, Mathematics, Psychology και Data Science. Το BSc in Business Administration, που προσφέρεται με ακαδημαϊκή εποπτεία του Royal Holloway, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να σπουδάζουν στην Ελλάδα, σε αναγνωρισμένο κέντρο του University of London, ακολουθώντας όμως βρετανικά ακαδημαϊκά standards και ευέλικτες διαδρομές εξειδίκευσης στη διοίκηση, το μάρκετινγκ, τα χρηματοοικονομικά και τη στρατηγική.

Αντίστοιχα, το MSc in Data Science and Artificial Intelligence εστιάζει στις δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά – από machine learning και data visualisation μέχρι εφαρμογές σε finance, e‑commerce και social media – ενώ προϋποθέτει σχετικό προπτυχιακό υπόβαθρο και επαφή με προγραμματισμό.

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Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο International Foundation Programme, το οποίο αποτελεί «γέφυρα» για αποφοίτους λυκείου που επιθυμούν πρόσβαση σε προγράμματα του University of London σε κλάδους όπως Accounting & Finance, Business & Management, Economics, International Relations, Law, Mathematics, Politics, Social Psychology και Sociology. Το πρόγραμμα, όπως παρουσιάστηκε, συνδυάζει εξ αποστάσεως πόρους του κεντρικού πανεπιστημίου με δια ζώσης υποστήριξη διδασκόντων στο Athens International College, διασφαλίζοντας προετοιμασία σύμφωνα με τα βρετανικά κριτήρια εισαγωγής.

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