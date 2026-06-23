Πανελλήνιες 2026: Με την εξέταση στα Γαλλικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα

Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 συνεχίζονται για τους υποψηφίους που συμμετέχουν στα ειδικά μαθήματα.

Γιάννης Φιλιππάκος

Πανελλήνιες 2026: Με την εξέταση στα Γαλλικά συνεχίζονται οι πανελλαδικές στα ειδικά μαθήματα

Πανελλήνιες εξετάσεις

Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
7'
Snapshot
  • Οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τα ειδικά μαθήματα συνεχίζονται με την εξέταση στα Γαλλικά την Τρίτη 23 Ιουνίου στις 8:30 π.μ.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας, δελτίο εξεταζομένου, στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος, γεωμετρικά όργανα (αν απαιτούνται), νερό ή χυμό και ρολόι χειρός, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στην αίθουσα.
  • Η κατοχή κινητού τηλεφώνου μέσα στην αίθουσα εξέτασης, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο, αποτελεί λόγο μηδενισμού του γραπτού.
  • Σε περίπτωση μηδενισμού γραπτού, η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή συντάσσει αιτιολογημένο πρακτικό και το μηδενισμένο γραπτό αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να χρησιμοποιούν με φειδώ τις σελίδες του τετραδίου, καθώς δεν παρέχεται δεύτερο, και μπορούν να σημειώνουν πρόχειρο μόνο σε σελίδες με την ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ».
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Σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, οι μαθητές εξετάζονται στο ειδικό μάθημα των Γαλλικών, στο πλαίσιο των Πανελληνίων Εξετάσεων.

Βασικές οδηγίες

Μαζί τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα εξής:

  • Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Δελτίο εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων.
  • Στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος. Αξίζει να σημειωθεί, ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μολύβι στις απαντήσεις, παρά μόνον εάν ορίζεται σχετικά από τις οδηγίες των θεμάτων. Οι υποψήφιοι επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γόμα και ξύστρα.
  • Γεωμετρικά όργανα, για τα μαθήματα που χρειάζονται.
  • Ένα μπουκαλάκι με νερό ή χυμό.
  • Ρολόι χειρός, αλλά όχι έξυπνο ρολόι (smartwatch).

Ωστόσο, οι υποψήφιοι απαγορεύεται να έχουν μαζί τους τα εξής:

  • Βιβλία, τετράδια και σημειώσεις.
  • Διορθωτικό (blanco) οποιασδήποτε μορφής (υγρό ή ταινία).
  • Κινητό τηλέφωνο και άλλα μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών και επικοινωνίας, υπολογιστικές μηχανές.

Τι ισχύει για τα κινητά

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, απαγορεύεται η κατοχή κινητού, έστω και απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα εξέτασης και συνιστά επαρκή λόγο για μηδενισμό του γραπτού. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευση του στο Εξεταστικό Κέντρο φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, είναι υποχρεωμένος να το παραδίδει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό και τι μπορούν να έχουν μαζί τους οι υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι, κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης, απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Σε περίπτωση που εξεταζόμενος προσέλθει στο Εξεταστικό Κέντρο έχοντας μαζί του κινητό τηλέφωνο, οφείλει να το παραδώσει στον πρόεδρο της Λυκειακής Επιτροπής, ο οποίος το φυλάσσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος παραλαμβάνει τη συσκευή του και αποχωρεί.

Πριν από την είσοδο στις αίθουσες, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου οφείλει να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τηλέφωνα και να τους ενημερώνει ότι η κατοχή κινητού μέσα στην αίθουσα, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένο, αποτελεί επαρκή λόγο μηδενισμού του γραπτού.

Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος υπογράφει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της Λυκειακής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη για την παράδοση και την παραλαβή της συσκευής του.

Οι ίδιες υποχρεώσεις ισχύουν και για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στη διαδικασία των εξετάσεων, καθώς και για τους υποψηφίους με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

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Τι γίνεται σε περίπτωση μηδενισμού

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Λυκειακής Επιτροπής για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα της Λυκειακής Επιτροπής.

Στο πρακτικό πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο, όπως αυτοί αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 13 της Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β’/2020) Υ.Α.

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Λυκειακή Επιτροπή βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0).

Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο, με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού.

Οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου, δηλαδή στο κτιριακό συγκρότημα και στον αύλειο χώρο, οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και του λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών.

Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας, μετά από σχετική πρόσκληση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Τέλος, απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η γνωστοποίηση των θεμάτων σε οποιονδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Τα θέματα θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ.

Ασθένεια υποψηφίου εν ώρα εξέτασης

Αν κατά τη διάρκεια της εξέτασης, λόγω ξαφνικής ασθένειας, υποψήφιος αναγκαστεί να διακόψει την εξέτασή του:

  • η Λυκειακή Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο και, αν ο υποψήφιος δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση ότι ολοκλήρωσε τελικά την εξέτασή του, τότε το γραπτό του αποστέλλεται και βαθμολογείται κανονικά.
  • Αν ο υποψήφιος δεν υπογράψει τέτοια υπεύθυνη δήλωση, αφού η ΛΕΕ συντάξει σχετικό πρακτικό, φυλάσσει το γραπτό δοκίμιο στο εξεταστικό κέντρο ή στην οικεία ΕΕΔΔΕ και αποστέλλει αντίγραφο του πρακτικού στο Βαθμολογικό Κέντρο, ενημερώνοντας για την απουσία-διακοπή εξέτασης του υποψηφίου.

Ο υποψήφιος θα λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις, εφόσον ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία, οπότε το γραπτό του μένει μόνιμα στο Ε.Κ. ή στην ΕΕΔΔΕ και δεν αποστέλλεται στο ΒΚ.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν φέρει δικαιολογητικά κ.λπ., το γραπτό δοκίμιο αποστέλλεται τελικά στο ΒΚ για βαθμολόγηση με σχετικό αντίγραφο πρακτικού της Λυκειακής Επιτροπής, αφού ο υποψήφιος δεν παραπέμπεται στις επαναληπτικές εξετάσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση του τετραδίου

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ' όψιν τους να χρησιμοποιήσουν τις σελίδες του τετραδίου που θα τους δοθεί με φειδώ, καθώς δεύτερο τετράδιο δεν θα δοθεί σε κανέναν υποψήφιο, αφού οι σελίδες του τετραδίου έχουν θεωρηθεί επαρκείς για τις απαντήσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία φύλλα του τετραδίου τους ως πρόχειρο, αφού αναγραφεί σαφώς η ένδειξη «ΠΡΟΧΕΙΡΟ» σε όσες σελίδες χρησιμοποιηθούν ως πρόχειρο. Οι σελίδες αυτές σε καμία περίπτωση δεν βαθμολογούνται.

Επιπλέον, κατά την αναγραφή των ονομαστικών τους στοιχείων στην αρχή της εξέτασης όσο και κατά την αναγραφή των απαντήσεων, οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διπλώνουν τα εξώφυλλα του τετραδίου τους ή να τσαλακώνουν το τετράδιο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2026 ΓΙΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΡΙΤΗ

16-6-2026

ΑΓΓΛΙΚΑ

10:00 π.μ

ΤΕΤΑΡΤΗ

17-6-2026

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

18-6-2026

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

8:30 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

19-6-2026

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

20-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑ

10:00 π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ

22-6-2026

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

8:30 π.μ.

ΤΡΙΤΗ

23-6-2026

ΓΑΛΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-6-2026

ΙΤΑΛΙΚΑ

8:30 π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ

25-6-2026

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

8:30 π.μ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης :

μέχρι τις 08:00 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 08:30 π.μ.,

μέχρι τις 09:30 π.μ. για τα μαθήματα με ώρα εξέτασης 10:00 π.μ.

Η διάρκεια εξέτασης για τα μαθήματα:

  • των ξένων γλωσσών είναι τρεις ώρες,
  • των Σχεδίων ( Ελεύθερο και Γραμμικό) είναι έξι ώρες,
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» η εξέταση της φωνητικής ή οργανικής μουσικής διαρκεί 4΄ έως 6΄ λεπτά ανά υποψήφιο.
  • για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση συνολικά έχει διάρκεια 3 ώρες και 30΄ λεπτά.

Δ. Ως προθεσμία διεξαγωγής Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) ακαδ. έτους 2026-27 ορίζεται το διάστημα από τη Δευτέρα 15-6-2026 μέχρι και την Παρασκευή 26-6-2026.

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