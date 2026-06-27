PeopleCert: Ο ελληνικός «μονόκερος» μετατρέπεται σε παγκόσμιο ηγέτη δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων

Snapshot Η PeopleCert εξελίσσεται σε παγκόσμιο ηγέτη στην κατάρτιση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, με παρουσία σε πάνω από 200 χώρες και εξυπηρέτηση εκατομμυρίων επαγγελματιών.

Στρατηγική της εταιρείας βασίζεται στο τρίπτυχο skilling, reskilling και upskilling, με στόχο να γίνει ολοκληρωμένος σταθμός για την καριέρα των εργαζομένων.

Σχέδια περιλαμβάνουν την ίδρυση διεθνούς online πανεπιστημίου εφαρμοσμένων δεξιοτήτων μέσα στα επόμενα 6

8 μήνες, με πρακτικό προσανατολισμό και σύνδεση με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η εξαγορά του βρετανικού City & Guilds ενίσχυσε σημαντικά τον όμιλο, αυξάνοντας τον ετήσιο κύκλο εργασιών στα 350 εκατ. ευρώ και το EBITDA στα 102 εκατ. λίρες.

Η εταιρεία σχεδιάζει περαιτέρω εξαγορές, με τις ΗΠΑ να αναδεικνύονται ως επόμενος γεωγραφικός στόχος επέκτασης. Snapshot powered by AI

Σε έναν παγκόσμιο κολοσσό ανάπτυξης και πιστοποίησης δεξιοτήτων εξελίσσεται η PeopleCert, προσφέροντας πλέον ολιστικές υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε σύγχρονη ανάγκη της αγοράς εργασίας.

Όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Βύρων Νικολαΐδης, στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας βρίσκεται διαχρονικά το τρίπτυχο skilling, reskilling και upskilling. «Πιάνουμε από το χέρι τον εργαζόμενο και αναπτύσσουμε τις δεξιότητές του, με στόχο να γίνουμε ένας ολοκληρωμένος σταθμός (one-stop shop) για την καριέρα του», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πλάνο για το παγκόσμιο πανεπιστήμιο εφαρμοσμένων δεξιοτήτων

Στο πλαίσιο αυτό, η PeopleCert σχεδιάζει εντός της επόμενης πενταετίας την ίδρυση ενός διεθνούς πανεπιστημίου εφαρμοσμένων δεξιοτήτων. Ο κ. Νικολαΐδης διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για ένα κλασικό ακαδημαϊκό ίδρυμα, αλλά για έναν online φορέα με απόλυτα πρακτικό προσανατολισμό, που θα συνδέει άμεσα την εκπαίδευση με τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο project αναμένεται να λάβει την τελική του μορφή μέσα στους επόμενους 6 με 8 μήνες.

Η εξαγορά-ορόσημο του City & Guilds και τα οικονομικά μεγέθη

Η στρατηγική επέκτασης του ομίλου ενισχύεται θεαματικά μετά την εξαγορά του City & Guilds, ενός ιστορικού βρετανικού οργανισμού με 148 χρόνια πορείας και ηγετική παρουσία στις τεχνικές πιστοποιήσεις. Η Ελένη Νικολαΐδου, Chief Corporate Development Officer της PeopleCert, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή ανάπτυξης.

Το City & Guilds, με ετήσια έσοδα περίπου 162 εκατ. λίρες, εκπαιδεύει πάνω από 1,1 εκατ. ανθρώπους τον χρόνο σε περισσότερους από 20 κλάδους. Η συμφωνία αναμένεται να εκτοξεύσει τον συνολικό κύκλο εργασιών της PeopleCert στη ζώνη των 350 εκατ. ευρώ (300 εκατ. λίρες). Παράλληλα, με την πλήρη ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων, τα συνδυασμένα pro forma έσοδα για το τέλος του 2026 εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 281 εκατ. λίρες, με το προσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 102 εκατ. λίρες και το περιθώριο κερδοφορίας στο εντυπωσιακό 36%.

Η οικονομική ισχύς του ομίλου επιβεβαιώθηκε και στην πράξη: μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς, η PeopleCert προχώρησε σε έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε περισσότερες από τέσσερις φορές, προσελκύοντας 80 κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη συνολική ζήτηση να φτάνει τα 1,28 δισ. ευρώ.

Επέκταση στις ΗΠΑ και διεύρυνση χαρτοφυλακίου

Ο κ. Νικολαΐδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων εξαγορών στο άμεσο μέλλον, φωτογραφίζοντας την αγορά των ΗΠΑ ως τον επόμενο γεωγραφικό στόχο της εταιρείας.

Με την προσθήκη του City & Guilds —που αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη κίνηση στη Βρετανία μετά την απόκτηση της AXELOS το 2021, η οποία είχε αναδείξει την PeopleCert στον πρώτο ελληνικό «μονόκερο»— ο όμιλος ξεφεύγει από τα στενά όρια των ψηφιακών πιστοποιήσεων και της διαχείρισης έργων (όπως τα ITIL® και PRINCE2®). Πλέον, αποκτά ισχυρή παρουσία στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς της πραγματικής οικονομίας, όπως:

Μηχανική, Κατασκευές και Ενέργεια

Υγεία και Πρόνοια

Φιλοξενία, Τουρισμός και Γαστρονομία

Μόδα και Design

Να σημειωθεί πως σήμερα, η PeopleCert έχει παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες, εξυπηρετώντας εκατομμύρια επαγγελματίες, πάνω από 800 δημόσιους οργανισμούς και περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως (συμπεριλαμβανομένου του 82% των Fortune 500). Ο όμιλος απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους διεθνώς, εκ των οποίων περισσότεροι από 1.000 βρίσκονται στην Ελλάδα, ενώ το δυναμικό του City & Guilds περιλαμβάνει επιπλέον 1.300 υπαλλήλους και 1.800 εξωτερικούς αξιολογητές.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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