Φωτιές Ελλάδα: Σε ποιους έστειλε μήνυμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού είχε πολλούς αποδέκτες. Δεν ήταν μόνο ένα μήνυμα ειλικρίνειας και συμπαράστασης

Ήταν μια ξεκάθαρη τοποθέτηση έναντι των υπουργών του και έναντι των υπευθύνων του κρατικού μηχανισμού για τα οποία λάθη ή παραλείψεις έγιναν στη μάχη κατά της φωτιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προέβη σε μια δήλωση που δεν συνηθίζεται στην ελληνική πολιτική σκηνή. Ζήτησε ευθέως συγγνώμη στους Έλληνες πολίτες για τις αδυναμίες που υπήρξαν στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών και τόνισε πως οι αποζημιώσεις θα δοθούν άμεσα στους πυρόπληκτους.

«Οι αντιδράσεις μας δεν πρέπει να είναι τυφλές. Οι τυχόν αστοχίες θα εντοπιστούν. Και οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Κινείται στη γραμμή της λογικής be quick with the facts and slow with the blame, που είναι βασικός κανόνας στην διαχείριση κρίσεων. Η αποστροφή του ότι «οι ευθύνες θα αποδοθούν όποτε πρέπει και σε όποιον πρέπει» είναι ξεκάθαρο μήνυμα προς συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης και όχι μόνο για έναν.

Όταν ολοκληρωθεί η μάχη με τις φλόγες ο πρωθυπουργός θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι απέφυγε να αποδώσει τις ευθύνες μόνο στην κλιματική αλλαγή. «Είναι προφανές ότι η κλιματική κρίση χτυπά, πλέον, την πόρτα ολόκληρου του πλανήτη, με φωτιές που διαρκούν επί εβδομάδες. Αυτό είναι αιτιολογία, όχι, όμως, δικαιολογία ούτε και άλλοθι», τόνισε στο μήνυμά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κατέστησε σαφές ότι παίρνει πάνω του όλο το project της αποκατάστασης.

«Το όλο Σχέδιο Ανασυγκρότησης τίθεται υπό την εποπτεία του Γραφείου Πρωθυπουργού. Για την Εύβοια, μάλιστα, δεσμεύομαι ότι θα υπάρξει στοχευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάπτυξης του νησιού. Αύριο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα γίνουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Και τις επόμενες μέρες θα απαντήσω προσωπικά σε κάθε ερώτημα».

Σήμερα λοιπόν στο Υπουργικό συμβούλιο θα δώσει στο στίγμα των προθέσεών του και είναι σαφές ότι το προσεχές διάστημα θα έχουμε εξελίξεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Από την άλλη μεριά, η δήλωσή του ότι θα απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις προσωπικά, δείχνει ότι δεν έχει καμία διάθεση ούτε να ωραιοποιήσει, ούτε να κουκουλώσει καταστάσεις. Ίδωμεν. Μέχρι στιγμής πάντως, ο Μητσοτάκης ό,τι λέει το κάνει...

