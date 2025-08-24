Σκληρή απάντηση Μαρινάκη σε Τσουκαλά: Έχουμε πληρώσει ακριβά το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε τη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Newsbomb

Σκληρή απάντηση Μαρινάκη σε Τσουκαλά: Έχουμε πληρώσει ακριβά το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με ανακοίνωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει τη σημερινή δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Πρώτον, έχει υπόψιν του το ΠΑΣΟΚ κάποιον φόρο που έχει αυξήσει η κυβέρνηση ή λέει συνειδητά ψέματα στους πολίτες;» τονίζει.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχει μειώσει ή καταργήσει 72 άμεσους και έμμεσους φόρους. Θυμίζουμε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ και στον φόρο εισοδήματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τους μισθωτούς και του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μειώσεις κατά σχεδόν 6% στις ασφαλιστικές εισφορές, τον μειωμένο ΦΠΑ για τα αγροτικά μηχανήματα, τις συγκοινωνίες, την κατάργηση του φόρου των γονικών παροχών έως 800.000 ευρώ για συγγενείς πρώτου βαθμού κλπ. Αντιθέτως δεν έχει αυξηθεί ούτε ένας φορολογικός συντελεστής, με εξαίρεση την αύξηση του ΕΝΦΙΑ από το 2026 για τα κλειστά ακίνητα των τραπεζών και των funds με σκοπό να τα διαθέσουν στην αγορά» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει στη μείωση των φόρων και αυτό θα εξακολουθεί να πράττει, όπως δικαιολογημένα ζητούν οι πολίτες, δίνοντας έμφαση στη μεσαία τάξη.

«Δεύτερον, αντιλαμβάνονται στο ΠΑΣΟΚ τη διαφορά μεταξύ φορολογικών συντελεστών και φορολογικών εσόδων; Με λίγα λόγια, ακόμα και ένας πρωτοετής φοιτητής σε οικονομικό πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι γίνεται να μειώνονται οι φόροι και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα φορολογικά έσοδα. Αυτή την πολιτική εφαρμόζουμε από το 2019 και η αύξηση των εσόδων με μειωμένους συντελεστές οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους:

- Στη μείωση της ανεργίας, καθώς 500.000 πολίτες πλέον έχουν δουλειά και ενώ ως άνεργοι πληρώνονταν από το κράτος μέσω των επιδομάτων ανεργίας, τώρα συνεισφέρουν στα έσοδα μέσω της φορολογίας και της ασφαλιστικής τους κάλυψης.

- Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με σημαντικά αποτελέσματα για τα δημόσια έσοδα και

- Στην ανάπτυξη της οικονομίας, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπληρώνει.

Επιπλέον ρωτάει «πώς είναι δυνατόν το ΠΑΣΟΚ, ακολουθώντας το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ, να ζητάει από την κυβέρνηση να προχωρήσει σε πρόσθετα μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα να καταγγέλλει την αύξηση των εσόδων του κράτους; Από πού θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα αυτά; Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρήκε τα «λεφτόδεντρα» που υποσχόταν. Μήπως τα «ανακάλυψε» ο κ. Ανδρουλάκης και το κόμμα του;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, για ολόκληρες δεκαετίες, το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων» και των πολιτικών καιροσκόπων, που έπαιζαν με τις αγωνίες των πολιτών, μοιράζοντας λεφτά που δεν υπήρχαν και δίνοντας… «ακάλυπτες» υποσχέσεις. «Έχουμε σίγουρα ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, αφού κανείς δεν ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν ακόμα σημαντικά προβλήματα που οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε, με πρώτο και κυριότερο το αυξημένο κόστος ζωής.

Ο μοναδικός τρόπος για να συνεχίσουμε να καλύπτουμε την απόσταση που μας χωρίζει με την υπόλοιπη Ευρώπη, ως προς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, είναι να μεγαλώνουμε συνεχώς την «πίτα», μέσα από τη μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στη συνέχεια να εφαρμόζουμε μόνιμα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε» αναφέρει ο κ. Μαρινάκης.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:01ΥΓΕΙΑ

Το διατροφικό πρότυπο της ανθρωπότητας: Ρίζες, γεύσεις και τα μυστικά της Μεσογειακής διατροφής

15:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Να παρέμβει ο εισαγγελέας για τις απειλές Ρουβίκωνα κατα του δημάρχου Αμοργού

15:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Τρεις συλλήψεις για όπλα - Εντοπίστηκαν αρχαία νομίσματα και ξιφολόγχη

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Οργή από τις οικογένειες ομήρων στο Ισραήλ: Συγγενείς διαδήλωσαν έξω από κατοικίες υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι κουρσάροι επέστρεψαν στην Πάρο: Δείτε εικόνες από την εντυπωσιακή «επιδρομή»

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ρενάτο Σάντσες, βγαλμένος από το… PlayStation – To video της «πράσινης» ΠΑΕ

15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τον θάνατό της

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μεταναστευτικό: Η Γερμανία «κόβει» το δικαίωμα σε δικηγόρο στους απορριφθέντες αιτούντες άσυλο - Στόχος η επιτάχυνση των απελάσεων

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση Μαρινάκη σε Τσουκαλά: Έχουμε πληρώσει ακριβά το τίμημα των «μαθητευόμενων μάγων»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στον Άνω Άγιο Ιωάννη – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη γυναίκα

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννης: Η Πυροσβεστική ενισχύεται με 135 νέους πυροσβέστες

15:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Επίσημο το «μπαμ»! Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ρενάτο Σάντσες

15:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πυρά» Τσουκαλά στην κυβέρνηση: «Ανταλλάσσει την οικονομική αιμορραγία των πολιτών με ψίχουλα»

14:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Συλλυπητήρια ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Το Ιράν προετοιμάζεται για «δεύτερο γύρο», προειδοποιεί Ισραλινός αξιωματούχος - Η Χεζμπολάχ έχει ήδη λάβει εντολές

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Διασαφηνίσεις για το κονδύλι 1,5 δισ. για τα 50 έργα του υπουργείου Υγείας

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου - Πώς πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Σκληρές κατηγορίες κατά Ευρωπαίων - «Ψάχνουν ένα πρόσχημα για να εμποδίσουν τις διαπραγματεύσεις»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το πρώτο μήνυμα της οικογένειάς της - «Πάλεψε με ένα τέρας μέχρι τέλους»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η αλλαγή στην εμφάνιση λόγω καρκίνου - Πώς πάλεψε μέχρι τελευταία στιγμή

15:25ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της Κατερίνας Καινούργιου για τον θάνατό της

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κωνσταντάρας

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Πώς και γιατί πούλησαν οι Ρώσοι την Αλάσκα στους Αμερικανούς το 1867

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

09:13ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

11:23ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Η μάχη της με τον επιθετικό καρκίνο του μαστού - Η τελευταία της ανάρτηση

07:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Καταργείται η προσωπική διαφορά στις συντάξεις - Τι αυξήσεις θα πάρουν οι 670.000 συνταξιούχοι

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Pole dancers χόρευαν δίπλα από την δεξίωση - Η αντίδραση της νύφης

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η τελευταία ανάρτησή του - Βόλτα με τη σύζυγό του Βίκη στη Γλυφάδα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές... αγνοούνται - Πότε έρχεται η πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία στην Ελλάδα

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Δημητρής Κωνσταντάρας: Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του για τον θάνατο του πατέρα του - «Μπαμπά μου δεν το πιστεύω...»

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Έρευνα πως αφέθηκε ελεύθερος από το ψυχιατρείο ο 40χρονος Αλβανός συζυγοκτόνος

15:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι κουρσάροι επέστρεψαν στην Πάρο: Δείτε εικόνες από την εντυπωσιακή «επιδρομή»

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έξι ανήλικα παιδιά στο μικροσκόπιο των αρχών για εμπρησμούς

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Κατερίνη: ΙΧ έπεσε σε γκρεμό στον Άνω Άγιο Ιωάννη – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη γυναίκα

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Κουρκουμέλης: Παντρεύτηκε στην Κεφαλονιά μία ημέρα πριν γίνει βοηθός υφυπουργού Εσωτερικής Ασφάλεια των ΗΠΑ

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι Κρητικοί βοσκοί «διαβάζουν» τον χειμώνα του 2026 - Και έχουν δυσάρεστα νέα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Γιατρός «πέθανε» και «είδε την κόλαση»: Τι είδε στη «άλλη πλευρά» του τούνελ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ