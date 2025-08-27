Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Με πολύ έντονο τρόπο τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατακεραυνώνουν την κυβέρνηση με αφορμή την παρουσίαση του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που τέθηκε σε διαβούλευση.



Μπορεί ο τίτλος του νομοσχεδίου να έχει «φιλεργατικά» στοιχεία, αφού φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας-Στήριξη στον Εργαζόμενο–Προστασία στην Πράξη», ωστόσο η αντιπολίτευση δείχνει καταγγέλλει ότι το υπ. Εργασίας προωθεί ένα νομικό πλαίσιο που θα πλήξει τους εργαζόμενους προς όφελος των εργοδοτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει άλλωστε το γεγονός ότι αν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης χωρίζονται από άβυσσο, η κριτική τους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο σε πολλά σημεία όχι απλώς τέμνεται, αλλά ταυτίζεται.

ΠΑΣΟΚ: Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα

Με εκτενή ανακοίνωση, οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης και Νίκος Δήμας κάνουν λόγο για απορρύθμιση του εργατικού δικαίου και την υπονόμευση του συλλογικού κεκτημένου και τονίζουν ότι το νομοσχέδιο υπηρετεί το νεοφιλελεύθερο δόγμα της φτηνής εργασίας και χαμηλής παραγωγικότητας.



Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, το νομοσχέδιο εισάγει διατάξεις που:

αυξάνουν τα χρονικά όρια εργασίας,

επιτρέπουν ατομική διευθέτηση ωραρίου,

αλλάζουν τη χορήγηση της ετήσιας άδειας,

περιορίζουν τον χρόνο ανάπαυσης,

θεσμοθετούν 13ωρη απασχόληση στον ίδιο εργοδότη χωρίς καν τη συναίνεση του εργαζομένου.

θεσπίζεται η δυνατότητα υπερωριών ακόμα και στην εκ περιτροπής εργασία,

καταργούνται οι προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία και υπερωρίες,

καθιερώνεται η διάσπαση της ετήσιας άδειας χωρίς περιορισμό – οι δύο εβδομάδες καλοκαιρινών διακοπών παύουν να είναι δεδομένες.

«Αντί η κυβέρνηση να λάβει μέτρα για αύξηση των μισθών, επιλέγει να αυξήσει τις ώρες εργασίας, αδιαφορώντας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την εργασιακή και οικογενειακή ισορροπία καθώς και το ήδη οξυμένο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.

Χωρίς αξιοπρεπείς αμοιβές, σταθερά ωράρια και συνθήκες που επιτρέπουν προσωπική ζωή και οικογενειακό προγραμματισμό, δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο εργασιακό μέλλον.

Λέμε ΟΧΙ στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Λέμε ΟΧΙ στην εργασία χωρίς δικαιώματα.

Λέμε ΟΧΙ στην εργοδοτική αυθαιρεσία με κρατική σφραγίδα», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Η ΝΔ συνεχίζει να ξηλώνει κάθε ίχνος προστασίας των εργαζομένων

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι και η ανακοίνωση του Γιώργου Γαβρήλου εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία τονίζεται ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να αποδομεί τις εργασιακές σχέσεις προς όφελος των ισχυρών εργοδοτικών συμφερόντων».



«Χωρίς να μας κάνει καμία έκπληξη, το νέο νομοσχέδιο συνεχίζει πιστά την αντεργατική πολιτική αυτής της Κυβέρνησης με περισσότερες ώρες εργασίας, με ωράρια που καμία σχέση δεν έχουν με τον ευρωπαϊκό στόχο του 35ωρου, με απλήρωτες υπερωρίες, με θεσμική απελευθέρωση των απολύσεων, με εργαζόμενους «λάστιχο» και άλλους που αποκαλούνται «βραχυχρόνιοι», με επισφαλείς και «ευέλικτες» μορφές και θέσεις εργασίας, με στόχευση και περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, με μισθούς πείνας, με άδειες στην ευχέρεια του εργοδότη, με απλήρωτες εισφορές για υπερωρίες», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο σχόλιό του.



«Αμετανόητη και σταθερά προσανατολισμένη στο στόχο να γεμίσει η Ελλάδα φτηνά και ευέλικτα εργατικά χέρια, η ΝΔ συνεχίζει ακάθεκτη να ξηλώνει κάθε νομικό και θεσμικό ίχνος προστασίας των εργαζομένων, την ώρα που τους βυθίζει ακόμη περισσότερο στην εξαθλίωση, τα αδιέξοδα και την φτώχεια. Οι εργαζόμενοι και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα αγωνιστούν να μην περάσει αυτό το αντεργατικό νομοσχέδιο», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: Απαιτούμε την απόσυρση αυτού του εκτρώματος

Με μια ανακοίνωση σχεδόν 600 λέξεων το ΚΚΕ κάνει λόγο για «αθλιότητες» και καλεί σε απόσυρση του νομοσχεδίου-«εκτρώματος», τονίζοντας ότι «οι δήθεν “εκσυγχρονιστές” φέρνουν τους εργαζόμενους ένα βήμα πιο κοντά στον Μεσαίωνα, νομιμοποιώντας τις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα στον ίδιο εργοδότη».



«Είναι φανερό ότι το καθεστώς της 13ωρης και απόλυτα ευέλικτης δουλειάς θα οδηγήσει στην ενίσχυση των εργατικών “ατυχημάτων”, θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και των σακατεμένων στους χώρους δουλείας, παρά το θράσος της κυβέρνησης να μιλάει για δήθεν “προστασία”», διαμηνύει το ΚΚΕ. Τονίζει δε ότι « επιβεβαιώνεται ότι το περιβόητο “καλάθι” της ΔΕΘ, που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός τις επόμενες ημέρες, κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξαντλητική δουλειά με αντάλλαγμα έναν μισθό που συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας, της πανάκριβης λαϊκής και φοιτητικής στέγης, της φοροληστείας».



Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα «να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής και την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Τώρα είναι αναγκαίο να δυναμώσει η πάλη για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, για 7ώρο – 5νθήμερο – 35ωρο με μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

ΝΕΑΡ: Να γίνει νόμος του κράτους το δίκαιο των εργαζομένων

Σε πολύ υψηλούς τόνους και η αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία τόσο με ανακοίνωση, όσο και με δήλωση του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, στρέφει τα βέλη της προς την κυβέρνηση.



Στη δήλωσή του ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη «τοξικό και ταξικό καθεστώς» και καλεί «να γίνει νόμος του κράτους το δίκαιο των εργαζομένων».



Συγκεκριμένα στη δήλωσή του ο κ. Χαρίτσης τονίζει: «13 ώρες στη δουλειά. Απλήρωτες υπερωρίες. Σπαστές άδειες. Εξτρατζήδες για 300 ευρώ τον μήνα. Κι ο εργαζόμενος ανίσχυρος και μόνος απέναντι στο αφεντικό. Αυτή είναι η «δίκαιη εργασία» της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο δίκιο που την ενδιαφέρει είναι το δίκιο των εργοδοτών. Οι εργαζόμενοι όμως είναι άνθρωποι, δεν είναι ρομπότ. Δικαιούνται σταθερές σχέσεις εργασίας, μεγαλύτερους μισθούς, πληρωμένες υπερωρίες. Και δικαιούνται ελεύθερο χρόνο. Χρόνο για τους δικούς τους ανθρώπους. Χρόνο για να σχεδιάσουν το μέλλον τους. Το καθεστώς Μητσοτάκη είναι τοξικό και ταξικό. Και γι' αυτό πρέπει να φύγει. Για να γίνει νόμος του κράτους το δίκιο των εργαζομένων. Για το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση.

Για το δικαίωμα των νέων ανθρώπων και του κόσμου της επισφάλειας στη δουλειά και στη ζωή».

