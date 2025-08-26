Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Όπως γνωστοποίησε, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία «το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας» που αντιμετώπιζε.

Ο Θανάσης Παφίλης ευχαρίστησε τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη και την ομάδα του στο Ωνάσειο, καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση για τον Θανάση Παφίλη:

«Ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης, ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός».