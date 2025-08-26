Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

Όπως ανέφερε ο Θανάσης Παφίλης, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία «το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας» που αντιμετώπιζε

Newsbomb

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης.

Όπως γνωστοποίησε, αντιμετωπίστηκε με επιτυχία «το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας» που αντιμετώπιζε.

Ο Θανάσης Παφίλης ευχαρίστησε τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη και την ομάδα του στο Ωνάσειο, καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση για τον Θανάση Παφίλη:

«Ο Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο οποίος πρόσφατα υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα υγείας του.

Ευχαριστεί τον καρδιοχειρουργό Νεκτάριο Κογεράκη, αναπληρωτή διευθυντή του Β’ Καρδιοχειρουργικού Τμήματος του Ωνάσειου Νοσοκομείου και την ομάδα του καθώς επίσης και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου. Επίσης, ευχαριστεί το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple αποκάλυψε την ημερομηνία παρουσίασης των iPhone 17

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Οχάιο: Πνίγηκε 4χρονο αγόρι σε λίμνη - Το πέταξε η μητέρα του για να το... δώσει στον Θεό

22:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Άρπαξαν 5.500 ευρώ και εξαφανίστηκαν

22:45LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

22:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός και Φιλοξενία: Το 56% των εργαζομένων θεωρεί ένδειξη εκτίμησης το οικονομικό μπόνους

22:26ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αθηναίων κατηγορεί τους... προηγούμενους για τα νεκρά ζώα στο Άλσος Χωροφυλακής - Τι απαντούν

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Θα «μιλήσουν» τα βίντεο

22:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο – Η μέρα κι η ώρα της πρεμιέρας της

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (26/08/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

22:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς για Άντερλεχτ

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία: Στενεύουν οι επιλογές του Μακρόν, τα ρέστα του παίζει ο Μπαϊρού και στο βάθος... ΔΝΤ

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Φάκελος «εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία» – Ο ρόλος της «Συμμαχίας των Προθύμων» και το αμερικανικό «μάτι»

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (26/8/2025): Οι αριθμοί που κερδίζουν

21:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Στα ύψη η τιμή του κρέατος – Το μοσχάρι θα ξεπεράσει τα 20 ευρώ το κιλό

21:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να «υποφέρει»: Ανοίγει η συζήτηση για το πώς να της... φερόμαστε - Η γνώμη του CHAT GPT

21:06ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Άστεγος ομολόγησε πως σκότωσε με σφυρί τη γυναίκα που τον φιλοξενούσε

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

20:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.700 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την όγδοη εβδομάδα της εκστρατείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΕΛΛΑΔΑ

Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων: Επιστήμονες χρονολόγησαν το κρανίο - «Είναι 277.000 ετών, δεν ανήκει στο είδος μας»

21:41ΚΟΣΜΟΣ

Σε πολιτικό χάος η Γαλλία: Στενεύουν οι επιλογές του Μακρόν, τα ρέστα του παίζει ο Μπαϊρού και στο βάθος... ΔΝΤ

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

19:55ΚΟΣΜΟΣ

Ο Γολγοθάς της «Ζόρα»: Κακοποιήθηκε σεξουαλικά ως παιδί και μαγνητοσκοπήθηκε - Η έκκλησή της στον Έλον Μασκ να «κατέβουν» οι σύνδεσμοι από το Χ

22:45LIFESTYLE

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Η σπάνια φωτογραφία από τον στρατό και η αποκάλυψη του Λάμπρου

22:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θανάσης Παφίλης: Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά

22:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ - Άρπαξαν 5.500 ευρώ και εξαφανίστηκαν

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Ανήλικος Λίβυος βίασε τουρίστρια σε θάμνο μπροστά στον Πύργο του Άιφελ

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα – «Με χτύπησαν με ξύλινο τραπέζι και σφυρί, είχαν λύσσα»

19:39LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ξέγνοιαστος στη θάλασσα μετά τη νοσηλεία - Το βίντεο από το σκάφος

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Οπαδικό επεισόδιο στην Καλαμαριά: Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες – Θα «μιλήσουν» τα βίντεο

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (26/08/2025): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1 εκατ. ευρώ

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

19:24ΚΟΣΜΟΣ

Έκτακτο συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου - «Το Ισραήλ εξετάζει το τέλος του πολέμου» εάν απελευθερωθούν οι όμηροι

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σίκινος: Λιμενικοί «δίνουν μάχη» να σταματήσουν τους απονεριστές που βουτούν πίσω από τα πλοία - Δείτε βίντεο

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά τα επαγγέλματα είναι πιο επιρρεπή στην απιστία - Πώς αποκαλύπτονται από το smartphone

22:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η Εθνική πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση στην Κύπρο – Η μέρα κι η ώρα της πρεμιέρας της

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ