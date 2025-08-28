Λιβάνιος: Λιγότεροι και όχι περισσότεροι οι μετακλητοί σε κυβέρνηση και ΝΠΔΔ

Τι απάντησε ο κ. Λιβάνιος, σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων στο επιτελικό κράτος

Λιβάνιος: Λιγότεροι και όχι περισσότεροι οι μετακλητοί σε κυβέρνηση και ΝΠΔΔ

Ο Θόδωρος Λιβάνιος στη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου "Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις" 

«Καμία αύξηση δεν υπάρχει στους μετακλητούς υπαλλήλους σε υπουργεία και ΝΠΔΔ» απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος απορρίπτοντας, με παρέμβασή του, τις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου που διατύπωσε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια.

Ο κ. Λιβάνιος, σχετικά με τις αναφορές του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για αύξηση των μετακλητών υπαλλήλων στο επιτελικό κράτος, ανέφερε ότι στην κεντρική κυβέρνηση σήμερα υπηρετούν λιγότεροι μετακλητοί από ό,τι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

«Οι μετακλητοί υπάλληλοι σύμφωνα με τα στοιχεία προ τριών μηνών στο σύνολό τους ήταν 3.303 - τον Δεκέμβριο του 2018 ήταν 2.700» είπε, διευκρινίζοντας όμως πως «οι μετακλητοί στην κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία και ΝΠΔΔ) είναι 1.028, όταν επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1.089 - εξήντα περισσότερους είχατε» και εξήγησε ότι η αύξηση των μετακλητών οφείλεται στους 700 παραπάνω μετακλητούς που δόθηκε η δυνατότητα να υπηρετούν στον ΟΤΑ, σε θέσεις γενικών γραμματέων στους δήμους της χώρας που δεν είχαν, για ειδικούς συμβούλους σε μικρούς δήμους για να τρέξουν τεχνικά έργα που δεν είχαν και οι υπόλοιποι αφορά τους ειδικούς συνεργάτες των βουλευτών». Συνεπώς, είπε ο υπουργός «δεν υπάρχει καμία αύξηση των μετακλητών της κεντρικής κυβέρνησης».

Το νέο Πειθαρχικό

Σχετικά με τις επικρίσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις διατάξεις του νέου Πειθαρχικού που αφορούν την άρνηση υπαλλήλων στην αξιολόγηση, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «καταρχήν είναι προσβλητικό να λέτε ότι την αξιολόγηση την κάνουν παιδιά της ΟΝΝΕΔ ή της ΔΑΠ- ΝΔΦΚ», προσθέτοντας ότι αξιολόγηση προβλέπεται να γίνεται και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά «κανένας από τους δημάρχους που έχετε στηρίξει δεν έχει κάνει αξιολόγηση» και αναρωτήθηκε «γιατί δεν τις έχουν κάνει». Ο υπουργός είπε ότι «κρίσεις θα γίνουν και θα γίνουν άμεσα» και προσέθεσε ότι «με το παλαιό σύστημα αξιολόγησης το 98% κρινόταν ως άριστοι» αδικώντας τους πραγματικά άριστους. Το νέο σύστημα, είπε «βασίζεται σε σειρά πολύ αντικειμενικών κριτηρίων».

Ο κ. Λιβάνιος ζήτησε από τον κ. Φάμελλο να μην προσβάλει τους νομικούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θα στελεχώσουν το νέα Πειθαρχικά ότι θα είναι της επιρροής της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «αυτοί θα επιλεγούν με γραπτό διαγωνισμό» και επισημαίνοντας ότι «οι περισσότεροι εξ αυτών υπηρετούν από το 2017».

Τι είπε για το πρόστιμο των 100.000 ευρώ

Ο υπουργός αναφορικά με τη διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει αύξηση του ύψους του προστίμου σε 100.000 ευρώ, που επέκρινε ο κ. Φάμελλος είπε ότι «ο Ν. 4325/2015 του ΣΥΡΙΖΑ είναι που προβλέπει πρόστιμο 100.000 ευρώ». «Πρόκειται για μια διάταξη που ήρθε και διατηρήθηκε σε όλη την θητείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε και αποσαφήνισε ότι η διάταξη αυτή «αφορά για συγκεκριμένες και βαριές παραβάσεις, όπως απαιτήσεις για οικονομικά ανταλλάγματα, καταδίκες για οικονομικά σκάνδαλα, για πλαστογραφίες ή παραχάραξη νομισμάτων και δεν αφορά συνδικαλιστική δράση ή όσα λέγονται» και σημείωσε: «Τόσο με τις συζητήσεις που είχα με την ΑΔΕΔΥ όσο και με φορείς στις Επιτροπές δεν διακρίνω κάπου να εμποδίζεται η συνδικαλιστική δράση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

